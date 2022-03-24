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Крым (26017) награда (1676) Россия (91279) фейк (613)

Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

По российским соцсетям разгоняют фото якобы украинских медалей "За взятие Крыма". Инициалы Зеленского на удостоверении указаны неверно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото медалей публикуют пропагандистские российские телеграм-каналы.

"За взятие Крыма" – медали, которыми украинские власти, вероятно, собирались наградить тех, кто отличился в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – пишут пропагандисты.

Но при этом они ошиблись при изготовлении "документов" к медалям. Во-первых, "удостоверения" распечатаны на обычном принтере. Во-вторых, в инициалах Зеленского есть ошибка: они указаны как "В.А." при том, что на украинском инициалы Владимира Александровича - "В.О." ("Володимир Олександрович")

Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского 01
Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского 02
Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского 03
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Топ комментарии
+46
Тупые орки.
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24.03.2022 12:43
+38
Тупые. Если бы уже и были такие награды, то не "За взятие", а "За возвращение Крыма"
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24.03.2022 12:45
+33
Скоро роздаватимемо ці медалі. Дуже скоро.
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24.03.2022 12:44
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Тупые орки.
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24.03.2022 12:43 Ответить
Ще не помітили: "Наказом (замість - Указом) президента"

Спішили бідаки, але не факт. Може і ретельно все робили... але...."нема ума - пиши -каліка"
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24.03.2022 13:10 Ответить
Тупорылые написали "за взяття", а должно быть "за визволення".
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24.03.2022 13:40 Ответить
і це теж.
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24.03.2022 13:46 Ответить
Скоро роздаватимемо ці медалі. Дуже скоро.
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24.03.2022 12:44 Ответить
Маячня.
Ти подивись на цей "дизайн" - це ж каліцтво!
Та і не робимо ми медалей "за взяття ..."
Це ватна мода.
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24.03.2022 13:09 Ответить
Не ці. Дизайн гівно.
І не за взяття, а за повернення Криму - це важливо!
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24.03.2022 15:23 Ответить
Кацапам не вперше перекладати із хворої голови на здорову. Це ж вони медальки за Крим відчеканили в 14 задовго до його окупації
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24.03.2022 12:45 Ответить
"Ну тупыыыые " (с)
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24.03.2022 12:45 Ответить
Тупые. Если бы уже и были такие награды, то не "За взятие", а "За возвращение Крыма"
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24.03.2022 12:45 Ответить
Не то и не другое. Если бы такие медали были, то "За освобождение Крыма"
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24.03.2022 12:56 Ответить
Буде одна медаль і одна Україна для всіх :

"За звільнення України від московських загарбників".

А чи це Крим, чи Донбас, чи Сумщина - у нас одна країна.

Це вони свої вотчини ділять.
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24.03.2022 13:13 Ответить
***** вже приготувало мєдалькі "За взятіє Паріжу" за зразком Олександра 1.
Кремлівський шизофренік живе у паралельному всесвіті.

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24.03.2022 19:01 Ответить
У низ все идет через "взад".
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24.03.2022 12:46 Ответить
Борошна перекладу.
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24.03.2022 12:47 Ответить
точно не "переказу"?
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24.03.2022 12:47 Ответить
а дійсно - переказу було б смішніше (ну в купі з борошном) .. ))))
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24.03.2022 12:55 Ответить
Ініціали то фігня. Має бути не "За взяття Криму" а "За визволення Криму".
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24.03.2022 12:47 Ответить
Повернення/визволення
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24.03.2022 14:24 Ответить
А як ще повернути Крим - тільки силою. Треба нищити сучих москалів усюди, у тому числі і в Криму. Вони там що, недоторкані? По базі ЧФ у Севастополі давно вже потрібно врізати. Ракетобудівні підприємства у нас що, вже зовсім знищені?
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24.03.2022 12:49 Ответить
Все через жопу.
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24.03.2022 12:49 Ответить
Москальня , слухайте сюди - це не фейк , а чиста правда , так як злодюгам дамо по заслугам , а саме отримаєте копняка і підете гет із Криму 😡
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24.03.2022 12:50 Ответить
Все , що не роблять , все через дупу . І навіть зуби рвуть через дупу .
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24.03.2022 12:50 Ответить
Зеля ж казав що забере Крим. Пацан сказав, пацан забере.
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24.03.2022 12:50 Ответить
За взятие за щеку, это ж их лозунг
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24.03.2022 12:51 Ответить
кацапы тупые идиоты - биомусор!
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24.03.2022 12:51 Ответить
Тупі потвори й досі навчають свої ДРГ правильно вимовляти українською слово, яке російською звучить ... "клубника".
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24.03.2022 12:52 Ответить
На якому конченому принетрі вони це друкували?
Рекамне лайно з магазинів і то має кращу якість.
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24.03.2022 12:52 Ответить
Безтолочи.
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24.03.2022 12:52 Ответить
та хіба то єдина помилка? )))
накаркають сучки... придеться звільняти силою )))
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24.03.2022 12:52 Ответить
Ще і замість "Звання" написали "Звзння". Рукожопи.
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24.03.2022 12:52 Ответить
Я вас прошу, тільки ініціали ? Там багато помилок, що вказують на фейк:
1) Не Наказ, а Указ;
2) Не "взяття", а "звільнення";
3) Не Криму, а АК Крим;
про велику літеру "П" в по-батькові можна промовчати.

РУКОЖОПІСТЬ у всьому
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24.03.2022 12:53 Ответить
nu otkuda riuzgэ udmurtam ta vsiakim tuvincam movu znati...
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24.03.2022 14:38 Ответить
Орки у вас же бумага на вес золота, что же вы тупые так лажаете?
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24.03.2022 12:54 Ответить
І наказами у нас не нагороджують. Довбні кацапські тупорилі.
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24.03.2022 12:54 Ответить
Пропоную на державному рівні офіційно визнати народонаселення мацковії "ІДІІОТАМИ", та покінчити з цим. Тому що - розмовляти про ідіотські витівки, ні часу ні сил не вистачить. Отже - мацковіти-ідіоти, і край.
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24.03.2022 12:54 Ответить
Бовдури.
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24.03.2022 12:54 Ответить
А Боже! Ну ніц не годні клишорукі орки зробити. Навіть фейки у них криві та горбаті.
От що таке зайва хромосома.
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24.03.2022 12:54 Ответить
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24.03.2022 13:00 Ответить
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24.03.2022 13:08 Ответить
Це для внутрішнього свино-собачого використання, а там з'їдають і не таке
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24.03.2022 12:56 Ответить
Ну тупые...
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24.03.2022 12:56 Ответить
Ну естественно,для кацапни крест-это априори символ абсолютного зла. Потому что долбо@бы))
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24.03.2022 12:58 Ответить
Ескіз медалі малювала істота з уявою дятла ...
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24.03.2022 12:59 Ответить
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24.03.2022 12:59 Ответить
А чого не англійською, не знайшли?
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24.03.2022 13:16 Ответить
А візитки Яроша вже в них закінчились?
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24.03.2022 12:59 Ответить
Враження що на тім боці працюють наші люди, генеруючи епіфк-фейли. Скількі вже було плакатів патріотичних від окупантів де замість орківської техніки фігурувала натівська або німецька?! Невже вони такі тупі, шо навіть ініциали без помилок не можуть написати?!
Не раз і не два казав - там системна криза! Тому і виходить шо розумово шо адмірал шо двірник обидва якісь феерично розумово-відсталі.
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24.03.2022 13:01 Ответить
Все куди простіше. Пекельні борошна перекладу зносять оркам підлогу мозку. Гугл-перекладач їм на поміч!
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24.03.2022 13:11 Ответить
им что асвабадители,что александрович вместо олександрович-все одинаково
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24.03.2022 13:22 Ответить
и так сойдет
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24.03.2022 13:04 Ответить
Боже,які печальні невторопи... І як цю «медаль» носити? В кишені? І що це за дефініція : ВЗЯТТЯ??? Це реально не люди,а якесь біосміття
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24.03.2022 13:04 Ответить
Чому фейк? Крим буде українським до кінця 22 року.
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24.03.2022 13:04 Ответить
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24.03.2022 13:04 Ответить
Що робити з тими гражданамі в Криму, це питання. Я би вплав пустив під мостом на родіну-уродіну.
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24.03.2022 13:06 Ответить
Жопою чують ка цапи,що Крим віддавати прийдеться!
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24.03.2022 13:06 Ответить
И эти дллббы ржали над "тупыми американцами"
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24.03.2022 13:10 Ответить
"Тупі американці" зробили Теслу і Айфон та ще багато чого. "Тупими" іх обізвав так званий "сатирик" Задорнов тому що вони суворо дотримуються законів.
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25.03.2022 08:58 Ответить
Это не фейк, это правда. Будем воевать пока не освободим все оккупированые земли Украины, в том числе и Крым. но война на этом не кончится, будем воевать пока Россия не исчезнет с политической карты мира.
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24.03.2022 13:12 Ответить
šče povernetsia Kubanj ta Belgorod - pozle razvala ordy
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24.03.2022 14:42 Ответить
Надо затролить рашистов и реально вручать эти медали с ошибкой
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24.03.2022 13:12 Ответить
Ну орки і тупі 😄
Для чого нам брати Крим , якщо він є украінським ?

Нам потрібно вигнати кацапню звідти , а весь іхній флот потопити і місто на@ уй роздовбати 😠
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24.03.2022 13:18 Ответить
Мав на увазі керченський міст
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24.03.2022 13:19 Ответить
Фейк не в тому, що сплутали ініціали, а в тому, що "зеленський" та "повернути кримнаш силою" поняття не сумісні...
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24.03.2022 13:22 Ответить
Имбецилы напали на Украину. Кошмар)))
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24.03.2022 13:42 Ответить
Брєд. Якщо це нагорода, то не медаль, а орден. На нагороді має бути написано, за що, але напис змазаний. Більше схоже, що це біжутерія з якимось гербом, ніби-то з Волині.
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24.03.2022 13:43 Ответить
Пгосто пгелестно!
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24.03.2022 13:44 Ответить
Рукожопые _ они во всем рукожопые.
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24.03.2022 13:49 Ответить
Скоро Крим сам попроситься в Україну.
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24.03.2022 15:20 Ответить
Взять можно чужое, а свое нужно Вернуть и Освободить от чумы руского мира
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24.03.2022 15:33 Ответить
Це як фашистські диверсанти обісрались з нержавіючими скрепками.
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25.03.2022 07:50 Ответить
Nu este nicio problema. Rusii pot face medalii pentru capturarea Parisului, Berlinului sau Alaska. Medaliile si votka au fost mereu singurele valori ale Rusiei. Crimeea apartine Ukrainei si ea trebuie sa revina stapanului de drept.
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08.07.2022 09:46 Ответить
 
 