Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
По российским соцсетям разгоняют фото якобы украинских медалей "За взятие Крыма". Инициалы Зеленского на удостоверении указаны неверно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото медалей публикуют пропагандистские российские телеграм-каналы.
"За взятие Крыма" – медали, которыми украинские власти, вероятно, собирались наградить тех, кто отличился в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – пишут пропагандисты.
Но при этом они ошиблись при изготовлении "документов" к медалям. Во-первых, "удостоверения" распечатаны на обычном принтере. Во-вторых, в инициалах Зеленского есть ошибка: они указаны как "В.А." при том, что на украинском инициалы Владимира Александровича - "В.О." ("Володимир Олександрович")
Пожалуйста, подождите...
Спішили бідаки, але не факт. Може і ретельно все робили... але...."нема ума - пиши -каліка"
Ти подивись на цей "дизайн" - це ж каліцтво!
Та і не робимо ми медалей "за взяття ..."
Це ватна мода.
І не за взяття, а за повернення Криму - це важливо!
"За звільнення України від московських загарбників".
А чи це Крим, чи Донбас, чи Сумщина - у нас одна країна.
Це вони свої вотчини ділять.
Кремлівський шизофренік живе у паралельному всесвіті.
Рекамне лайно з магазинів і то має кращу якість.
накаркають сучки... придеться звільняти силою )))
1) Не Наказ, а Указ;
2) Не "взяття", а "звільнення";
3) Не Криму, а АК Крим;
про велику літеру "П" в по-батькові можна промовчати.
РУКОЖОПІСТЬ у всьому
От що таке зайва хромосома.
Не раз і не два казав - там системна криза! Тому і виходить шо розумово шо адмірал шо двірник обидва якісь феерично розумово-відсталі.
Для чого нам брати Крим , якщо він є украінським ?
Нам потрібно вигнати кацапню звідти , а весь іхній флот потопити і місто на@ уй роздовбати 😠