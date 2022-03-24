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Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Города, из которых родом российские оккупанты, находятся в ужасном состоянии.

На это обратил внимание Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Ради интереса загуглил фото городов, откуда приехали ликвидированные в Украине российские оккупанты. Кострома, Гусиноозерск, Сызрань, Уссурийск, Чита etc. Некоторые города в 5-6 тысячах километров от Украины. Почти везде страшная разруха. Мусор, грязь на улицах, ужасные дороги, гнилые бараки, заброшенные дома, тотальный мрак. И эти люди всерьез едут "освобождать Киев", "спасать Чернигов"... Учить жизни другую страну, вместо того, чтобы хотя бы просто убрать говно со своих улиц", - рассказал он.

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Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 01
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 02
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 03
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 04
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 05
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 06
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 07
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 08
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 09
Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну 10
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Топ комментарии
+44
свиньи
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24.03.2022 13:56
+38
так за те іх жаба і давить .. сидять в говні по саму шию і всіх хочуть затягнути туда
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24.03.2022 13:58
+30
Ех прокачусь по дєрєвнє!
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24.03.2022 14:04
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свиньи
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24.03.2022 13:56 Ответить
Та ні, скоріш за все пацюки...
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24.03.2022 14:00 Ответить
Та ні, не ображайте тварин. Свині насправді дуже розумні і чистоплотні тварини, а ще дуже віддані і ласкаві. А пацюки дуже хитрі і розумні, і до речі теж досить чистоплотні.
Кацапня то не тварини, то просто гидота, антиістоти. Немає ані в тваринному, ані в людському світі нічого, з чим можна було б порівняти цих кінчених. Хіба калюжа гівна або вигрібна яма.
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24.03.2022 14:19 Ответить
Таргани і саранча...
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24.03.2022 16:45 Ответить
Реально - орки.
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24.03.2022 15:52 Ответить
Им до свиней далеко.

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24.03.2022 14:04 Ответить
пробило 12 ночі і Машка обернулась
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24.03.2022 14:38 Ответить
сказочная страна !
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24.03.2022 14:39 Ответить
супружеское ложе свинособак. скоро будут дети....
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24.03.2022 14:48 Ответить
русские свиньи
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24.03.2022 14:07 Ответить
Свиньи - фашисты…хотят заставить нас быть свиньями.
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24.03.2022 14:17 Ответить
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25.03.2022 00:57 Ответить
особливо впічатлило (від слова впічатать !! ) фото "Окна от завода", який не поставив окна собі

загадочная рашиськая душа
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24.03.2022 14:37 Ответить
сама страшня руZZкая ракета це ракета "Сизрань"!
після її удару будь яке американське чи європейське місто перетворюється в Сизрань
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24.03.2022 14:42 Ответить
порадовала новая иномарка рядом с деревяным бараком на фото. Кацапские приоритеты, такие приоритеты)))
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24.03.2022 13:57 Ответить
В жінки родичі хохли-манкурти давно мешкають на кацапії, в Когалимі, славлять *****. Надбагатий нафтою регіон.
Дивився фото - отакі гнилі дерев'яні бараки, засрані подвір'я, купи сміття, бруд до коліна, але перед кожним по розкішному білому крузаку 200
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24.03.2022 14:19 Ответить
А мене об'ява "Окна от завода".
Я так зрозумів - розпиз..ли весь завод, познімали вікна, а тепер продають?
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24.03.2022 14:38 Ответить
Дык. И это повсюду где люмпен внезапно получил деньжище. Порш Каён под пятиетажкой по ночам в 2000-ые сам видел.
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24.03.2022 15:07 Ответить
так за те іх жаба і давить .. сидять в говні по саму шию і всіх хочуть затягнути туда
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24.03.2022 13:58 Ответить
Одним словом «МУХОСРАНСКИ
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24.03.2022 13:59 Ответить
"СРАНООРКИ"
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24.03.2022 15:23 Ответить
eto u nih v genah - zasratj vse u sebja , potom priti v chuzoi dom i prevratij tam vse v svynarnik ....
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24.03.2022 13:59 Ответить
КРАЇНА 404
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24.03.2022 14:02 Ответить
Фу ****..
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24.03.2022 13:59 Ответить
Я вот прикинул - кацапам нужно будет кадырке заплатить , репарации Украине выплатить , Сеченым , Ротенбергам , всяким там Соловьевым на новые яхты , вилы дать придётся - и в сухом остатке голожопые кацапы обедающие кору с деревьев
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24.03.2022 14:02 Ответить
Зато спасли Украинцев от мирной жизни!
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24.03.2022 14:12 Ответить
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24.03.2022 14:03 Ответить
Зеленкою фарбував?
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24.03.2022 16:48 Ответить
Швейцария-хранит, Франция-любит, Китай-работает, и только ВСУ молча делает свою работу по дедебилизации Роzzии!
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24.03.2022 14:03 Ответить
кацапи - це інфекція.
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24.03.2022 14:03 Ответить
Кацапы - это трипер человечества.
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24.03.2022 14:43 Ответить
Namnogo xuže. Triper lečitsia za nedeliu. NaraZZyja - stoletijami.
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24.03.2022 15:06 Ответить
Причём смертельная.
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24.03.2022 15:08 Ответить
RIMBED-22 - RussianIMBEcileDiseas-2022
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24.03.2022 15:53 Ответить
Тогда ВСЕ логично,что асфальт для них это 8 чудо света..80 года -приветствуют…Из такого срача ничего хорошего родиться,развиться и выйти в нормальный мир -не может …только одна агрессия
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24.03.2022 14:03 Ответить
Розмови орків, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства.
На оприлюдненій нині розмові російський "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп'ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила".
Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв СБУ. Озвучує плани - встигнути "заробити" на безбідне життя.
Пряма мова окупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома". https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/318251626874234/
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24.03.2022 14:04 Ответить
Нахєра йому відеокарта, якщо інтернета не буде, крипту заблокують, не помайниш, нову гру з торента не вкрадеш і легально не купиш?
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24.03.2022 14:27 Ответить
Він про те ще не знає. Як і не знає чи живим повернеться на парашу.
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24.03.2022 14:37 Ответить
Ех прокачусь по дєрєвнє!
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24.03.2022 14:04 Ответить
русскіє грязі нє баяцца!
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24.03.2022 14:06 Ответить
из грязи .. в князи ...
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24.03.2022 14:12 Ответить
в постановочні відео не вірю...
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24.03.2022 14:40 Ответить
https://youtu.be/nWvG8vZyDvk
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24.03.2022 16:19 Ответить
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24.03.2022 15:53 Ответить
**** ,, ОКНА ОТ ЗАВОДА" рекламма на доме без единого стекла
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24.03.2022 14:05 Ответить
окна наверное пропили ..
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24.03.2022 14:07 Ответить
Дьік - завод разворовали, окна вьітащили и продали.
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24.03.2022 14:30 Ответить
... так це застаріла реклама, бо окна от завода вже продали, зараз оновлять "шіфер от завода", потім "кірпіч от завода" " фундамєнтниє блокі от завода" ....
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24.03.2022 15:29 Ответить
Москва-орда завидует Украине, поэтому Украину хочет уничтожить!!!
Украинцы живут лучше чем рабССияне, ... и без нефти-газа,.. как это объяснит путлер своему быдлу .. ?
Вот и решило Хло кагэбэшное стереть с лица земли Киев-Русь-украинский народ!!!
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24.03.2022 14:06 Ответить
такие же мухосрански есть и в подмосковье в 120-150 км от москвы,а когда переезжаешь с территории латвии в псковскую область(ездил когдато в финляндию на машине)-то как на другую планету попал-с чистеньких и ухоженных домиков в прибалтике-попадаешь в халупы с покосившимся окнами ,без заборов,одни хроны на улицах,в магазинчиках выбора вообще никакого (по деревням)-одно бухло и закусь в основном,разбавленные какими то сникерсами и кока-колой
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24.03.2022 14:07 Ответить
Там наверное в последние 50 лет ничего не изменилось. В 1985-ом сам ехал из Латвии на Псков и оттуда в Тарту (Эстония). Тогда на российской стороне в деревнях ещё все избы не были так временем покорежены. Но были дохрена ям на улицах и повсюду грязь и заросли такой махровой травищи. Сейчас смотрю что и дома поразвалились.
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24.03.2022 15:30 Ответить
руССкий недомир в своей неповторимой «красоте»-сраче..
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24.03.2022 14:09 Ответить
на 1-му поверсі справа є 2 чи 3
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24.03.2022 14:10 Ответить
Еще пару десятков лет, и все само собой развалится в рф... суицидо-самогеноцид рабССиюшки ..
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24.03.2022 14:10 Ответить
Тепер уже скорше.
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24.03.2022 15:57 Ответить
Таке враження, ніби орки спершу бомбили самих себе... *******, у нас села пристойніше виглядають.
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24.03.2022 14:12 Ответить
Ні ну москва ж відносно гарна , а як живе замосковне бидло це взагалі неважливо було ніколи
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24.03.2022 14:12 Ответить
свиноты тупорылые фу
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24.03.2022 14:12 Ответить
Так и просятся под атомную бомбу.
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24.03.2022 14:14 Ответить
Це якась тупікова гілка . Виродки.
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24.03.2022 14:18 Ответить
Та воно й зрозуміло що свіні-кацапи живуть в лайні, хавають лайно і виробляють лайно.
росія взагалі велика помийка.
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24.03.2022 14:25 Ответить
Они не учить едут нас а едут захватывать нашу страну, наши дома и наших людей. Уже кацапоиды проговариваются в соцсетях что за войну в Украине обещают квартиры в Киеве.
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24.03.2022 14:30 Ответить
Свої "майбутні" квартири вони вже спалили і розтрощили, так шо нєх...й шастать. Нехай валять в своє болото, поки ще живі...
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24.03.2022 16:56 Ответить
Я з такими "цівілізаторами" сперечався ще у окупованому Криму коли ще деякий час там довелося жити після загарблення. Вони з витріщеними очами дивилися навіть на наш, чесно кажучи, занедбаний півострів як на Італію чи Францію. Звісно це були не масквівічі, а бабкі дедкі яких поперли безкоштовно до санаторіїв ще на початку окупації. Для піару чи вже не знаю навіщо. Їхнє коронне запитання - Ну как вам сейчас живется, круто ведь стало?
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24.03.2022 14:36 Ответить
да нет, они едут сюда грабить и убивать, эти ихние кричалки про освободителей- для внутреннего потребителя, таких же непроходимых тупых ублюдков...
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24.03.2022 14:37 Ответить
Там войны монголов ещё не кончились.
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24.03.2022 15:10 Ответить
Кацапи хочуть всю Україну на таке перетворити.
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24.03.2022 15:01 Ответить
и это всё на пике накацапского развития ждём, переживаем, что будет дальше
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24.03.2022 15:04 Ответить
"Ядерная ракета Сьізрань. Превращает любой город мира в Сьізрань."
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24.03.2022 15:20 Ответить
Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки - это и есть "русский мир". Им хочется, чтобы так жило всё постсоветское просранство.
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24.03.2022 15:22 Ответить
Уссурийск- 10000 километров от Харькова. Знаю, так как меня возили туда в свое время "защищать рубежи".
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24.03.2022 15:23 Ответить
Завод развалили, теперь продают ОКНА ОТ ЗАВОДА.
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24.03.2022 15:26 Ответить
Успели первым то же сказать
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24.03.2022 15:32 Ответить
СМОТРЕЛ МОРДЫ ЗАХВАЧЕННЫХ В ПЛЕН ПАРАШИНЦЕВ ...ПРИЕХАЛИ УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ЗА 50-100 БАКСОВ ..... НЕЛЮДИ А МЫ ИХ БЕРЁМ В ПЛЕН И КОРМИМ ...А ЛЕТЧИКОВ ЗА ЧЕМ В ПЛЕН БЕРЁМ ? НАША ТОЛЕРАНТНОСТЬ МЕНЯ ИНОГДА ПРОСТО ******"ЕТ !
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24.03.2022 15:29 Ответить
Понятно, почему они банке смародеренноговаренья рады до смерти.
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24.03.2022 15:32 Ответить
Суть "русского мира" - воруй, убивай, *** гусей и захвати земель побольше. То что эти земли потом превращается в то же сранное говно что у самих дома, орков не колышет.
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24.03.2022 15:37 Ответить
Так , дійсно , орки намагаються захопити нашу краіну , щоби все перетворити в таке саме лайно , як на знімках😠
Всіх кацапів знищемо , спалимо , порвемо на шматки , але до раші
не повернетесь 😡
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24.03.2022 16:01 Ответить
Давно вже був написав на цю тему вірша. Ще до війни...

Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.

Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.

Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.

В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ё...аный колхоз?

Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, прокляты навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!

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24.03.2022 20:11 Ответить
 
 