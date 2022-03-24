РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21805 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 936 2
война (46847) Киев (24549) пожар (5566) ГСЧС (4487)

В Киеве вражеский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 марта в Киеве на Оболони в результате попадания снаряда произошло возгорание в частном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, в ГСЧС сообщают, что 24 марта в 12:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли.

В Киеве вражеский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар 01
В Киеве вражеский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар 02
В Киеве вражеский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар 03

В 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. м и в 13:41 – ликвидирован.

Также читайте: Волонтеры на полевых кухнях обеспечивают питанием бойцов, детей и людей в убежищах: как питается Киев во время войны. ВИДЕО

На месте задействовано 3 ед. пожарной техники и 15 чел. личного состава.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь хозяева живы. И дом жалко, новый и такой красивый. А разрушил его кацап, который родился в бараке и подохнет в нем, если здесь на убьют.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:16 Ответить
 
 