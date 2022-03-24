В Киеве вражеский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 марта в Киеве на Оболони в результате попадания снаряда произошло возгорание в частном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, в ГСЧС сообщают, что 24 марта в 12:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в Оболонском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли.







В 13:21 возгорание локализовано на площади 150 кв. м и в 13:41 – ликвидирован.

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На месте задействовано 3 ед. пожарной техники и 15 чел. личного состава.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.