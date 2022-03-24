"Всем объясняют, что здесь теперь Россия и высовываться не следует. Митинговать невозможно", - как живется в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мелитополе российские военные борются с украинцами, не желающими превращаться в россиян. В захваченном в первые дни войны городе часть жителей сотрудничает с новой властью, а часть ждет, когда их освободят вооруженные силы Украины.
Об этом рассказали Би-би-си местные жители, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, днем во вторник сотрудники комендатуры города Мелитополя, захваченного российскими военными 1 марта, собрали в БК имени Шевченко всех старших по домам и предложили сообщать силовикам о том, "где живут фашисты".
Под фашистами, как рассказал один из жителей Мелитополя, подразумеваются все, кто не согласен, что Мелитополь - это Россия, все, кто хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, и все, кто считает легитимными украинские власти.
На вопрос, кто сейчас работает в комендатуре города, собеседник издания отвечает: "Там непонятно. По факту все не русские. - То есть местные? - Нет. (...) Кадыровцы или хрен его знает кто. Но на россиян очень мало похожи" .
В Мелитополь российские танки въехали 25 февраля. Именно в этот город вошли чеченские подразделения, утверждают очевидцы.
Сначала местные жители митинговали против вторжения каждый день. В городе, где спущены все украинские флаги и подняты российские, нет бензина и наличных денег, 40-летняя Ирина Безуглова ходила на все акции в поддержку Украины.
"Оружие вывезли из города 24 февраля, - рассказывает она. - Всех оставили безоружными. Мужчины ждали команды в оборону. Но всем раздали трудовые и отправили по домам. Может, так и правильно было, но это как отдать маньяку на растерзание".
Сначала безоружные мелитопольцы тормозили машины с русскими военными и разворачивали их. "Они тогда стреляли, но у ног. Потом появились активисты-организаторы, объяснили, что надо снимать много видео, зиг не трогать и машины не тормозить", - рассказывает Безуглова. "Зигами", "зетовцами" и "орками" в Мелитополе называют военных из России.
"Мы ходили и протестовали каждый день. Ребята постепенно отсеялись, но я ходила. Нас не трогали тогда на улицах. Но потом оказалось, что таскали, задержанных избивали хорошо и заставляли подписывать документы. И никто ничего не говорил. А после того, как взяли организаторов , нас уже открыто стали щемить и забирать на перевоспитание.
По словам 30-летней Анны Ким, особенно много людей вышли 11 марта, после того, как российские военные похитили местного мэра Ивана Федорова. 16 марта украинским властям удалось договориться об его освобождении в обмен на девять российских пленных.
Переломным в истории мелитопольского сопротивления стал митинг 14 марта. Тогда, рассказывают участники акции, на главную площадь города привезли много бронетехники, ее оцепили "больше ста военных", а по периметру расставили снайперов. Но активисты "все равно туда просочились". В центре площади их оказалось не более 20 человек.
"Военные нас не били, ну, они нас таскали, - вспоминает Безуглова. - Забрали у нас паспорта, сказали, это теперь не документы, а вообще бумажки. Наши начали кричать, мол, верните паспорт - мы уйдем. Одного из наших мужиков забрали , но он такой проукраинский патриот, его придется избивать сильно и долго".
Женщина рассказывает о девушке и юноше лет 17-ти. На плечах юноши был желто-синий флаг. "Военные ему говорят, мол, ушел отсюда, - вспоминает собеседница издания - Он говорит, почему? Это моя земля. Они говорят - это Россия. Он начал кричать "Слава Украине!" Его начали бить, тянуть, сорвали флаг - я накрутила его на себя".
Безуглова попросила, чтобы парня отпустили. Юношу сначала вытащили из машины, "начали что-то говорить в духе, чтобы больше не появлялся, а он их послал". "Они ему всадили в живот и снова потащили в машину. Я полезла за ним в машину, кричу, что берите тогда и меня", – рассказывает Безуглова.
"Внутри развязала парню глаза, руки, спросила, сильно ли били. Говорит, пока жив. Я его начала уговаривать выйти, сказать, что больше не пойдет митинговать, говорю, ну ради меня, ну что тебе стоит. Он вышел, и они его отпустили... А потом военные ко мне заходят: "Ну что, ты за них сюда полезла, а они все разбежались". Я говорю: "Да мне все равно".
Раз десять военные заходили к Ирине в машину: "Рассказывали, куда они меня вывезут, что они со мной сделают, а у меня состояние - ну просто все равно, .. я в своем городе ничего поделать, что ли, не могу? Я только за собаку свою боялась. В результате они меня сами попросили вылезти из этой машины. Я им говорю, везите куда хотите, снимать флаг не буду". Безуглова так и пошла в флаге.
На следующий день Безуглова и другие активисты пошли на акцию к Братскому кладбищу. Оттуда, как она рассказывает, ее забрали во второй раз – посадили в невысокую машину с бойницами для автоматов.
"Я начала кричать, чтобы других туда не сажали, пыталась вытолкать ногами того, кто тащил туда людей... Он меня ударил прикладом, поволок, пристегнул наручниками. Мужчину рядом тоже стали бить... Один был в черных очках - я еще подумала , что он шпион, - а он возвращается, а у него зубов нет и половина лица отмечена..."
Пока митингующих везли из города, они выбросили телефоны через отверстия бойниц. Машина остановилась в 50 километрах от Мелитополя, и людей выпустили в поле. Там Безуглова увидела, как выглядят пригороды: "Ну просто все разбито, разрушено, разворовано, везде эти солдатские пайки, полный срач, техника без конца ездит, просто ад..."
В поле мелитопольцев не избивали. Просто выпустили, и домой они шли пешком. Безуглова говорит, что ей даже флаг вернули, которым она "из окна махала и оттуда фак им показывала".
Подавляющее большинство военных в Мелитополе – из Чечни, уверяют пять собеседников Би-би-си. "Их просто колоссальное количество", - утверждает Ким, добавляя, что ведут себя чеченские военные "очень агрессивно, на контакт с местными не идут".
В Мелитополе, по словам собеседников Би-би-си, митинговать невозможно. Активисты если и решаются выйти на улицу, то максимум вдвоем – "и вокруг нас в парке ходят военные, наблюдают". "Наверное, мы как люди в Москве теперь чувствуем себя", - вздыхает Безуглова.
"Российские военные высчитывают уже заранее, где мы можем собраться – и уже там огромное количество военных. Территория оцеплена везде, где можно было хотя бы более-менее толпой собраться", – описывает ситуацию с протестами Анна Ким.
Мелитопольцы, по словам местного жителя, графического дизайнера Дмитрия, уже планируют собирать виртуальные проукраинские митинги в "Зуме", если у них нет возможности выходить на улицы.
"Якщо йдеться про українців, що мітингують, то зараз військові нахабно людей крадуть", - стверджує Дмитро. На якийсь час пропадають журналісти, активісти, підприємці, пожежні та дільничні.
Местные жители подозревают, что к похищениям представителей украинской власти и активистов может быть причастна "новая коллаборационистская власть в городе". По мнению Анны, коллаборанты – это местные депутаты из пророссийской партии "Оппозиционный блок".
"Эта партия в нашем городе сейчас узурпировала власть. И.о. мэра, его заместители, даже некоторые объекты ЖКХ, в частности водоканал, уже находятся под властью представителей "Оппозиционного блока", - рассказывает она. Так, по ее словам, владелец местного телеканала – мелитопольский депутат от "Оппозиционного блока" – добровольно отдал его частоты под вещание российского ТВ.
В первые дни войны мелитопольцы организовали в местном Дворце культуры имени Шевченко волонтерский штаб. Оттуда осуществлялась координация волонтерской помощи городу, горожане могли бесплатно получить еду, необходимые лекарства, одежду. Но вошедшие в город русские войска захватили здание Дворца культуры, волонтеров оттуда выгнали, а всю собранную ими гуманитарную помощь заблокировали.
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Леонид Швец, автор haqqin.az 10:37
Месяц спустя после начала большой войны в Украине президент США отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию. До этого интенсивные контакты по этому вопросу осуществлялись дистанционно, по видеосвязи. Пришла пора в непосредственном контакте подвести итоги и договориться о дальнейшей совместной борьбе.
Байден отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию
Уже очевидно, что на решение о полномасштабном вторжении в Украину повлияла уверенность российского президента в том, что Запад не способен на сильный консолидированный ответ. Об этом открытым текстом сказал Дмитрий Медведев во время исторического заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором была поддержана идея о признании независимости «ЛДНР», но участники заседания уже знали о грядущем вводе войск в Украину.
«Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией напряжение, которое вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. От этой ситуации рано или поздно устанут и будут просить нас вернуться к переговорам. «Сами придут и все предложат», - процитировал Медведев булгаковского Воланда. - Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина».
Нельзя сказать, что у Кремля не было оснований рассчитывать на слабость Запада. Вся политика Вашингтона и его союзников предвоенного времени в отношении России была реактивной, то есть они не решались действовать на опережение, на недопущение худшего варианта развития событий, как их просила Украина. Но санкции, которые последовали после вторжения, действительно оказались, как было обещано, адскими по разрушительной силе, и ни конца, ни края им не видно. Очевидно, что в ходе обсуждения положения вещей в разных форматах коллективного Запада - НАТО, Евросоюза и Большой семерки, которое состоится во время нынешнего визита Байдена в Европу, будут выработаны новые меры противодействия.
Дмитрий Медведев посчитал, что «Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина», но...
Из того, что было озвучено, можно уже предположить, что будут максимально ограничены возможности Центробанка России распоряжаться накопленными запасами золота, поставлены преграды на пути обхождения санкций через третьи страны, расширят список лиц, на которых распространяются запретные меры. Вероятны удары по целым отраслям экономики, которые пока не были задеты.
Однако самое главное даже не болевые точки, на которые будет давить Запад, а то, что за минувший страшный месяц радикальным образом изменился международный статус самого президента Владимира Путина. Из проблемного партнера, который вдруг потребовал дополнительного уважения и учета своих интересов в общей картине европейской безопасности и с которым пытались так или иначе договариваться, российский президент перешел в категорию объявленного Западом военного преступника. Никто не станет с ним договариваться о каких-то взаимных гарантиях безопасности, потому что он вычеркнул себя из числа государственных лидеров, чьи слова что-то значат. Это даже не вспоминая о том, что все дипломатические механизмы России безнадежно сломаны, и Сергей Лавров выполняет те же функции кремлевского пропагандиста, что и Маргарита Симоньян.
За минувший страшный месяц радикальным образом изменился международный статус президента Путина
Время от времени Путину звонит Макрон, мониторя его состояние, да Эрдоган с Беннетом предлагают услуги посредников, но равноправные контакты с Байденом уже исключены. Россию вычеркнули из будущего мира, и теперь это обстоятельство будет последовательно претворяться в жизнь. Пока никто не может сказать, как будет выглядеть победа Украины. Но все победы России, реальные и надуманные, останутся в прошлом. Примером того, как это будет делаться, служит нынешнее решение Польши выслать из страны 45 российских дипломатов, при том, что их там всего полсотни. Россию сбрасывают с «парохода современности». Впрочем, она сама себя сбросила, ей теперь просто помогают ощутить последствия.
сливной бачок - кацапо-ордынская карлица с вЯликай рюзьге Итиль-ряки...
Вот, вы все спрашиваете, как они могут бомбить драматический театр, на котором огромными буквами написано «Дети». Все-таки Украина и Россия разные кардинально. Даже за восемь лет войны украинцы все равно не могут до конца понять россиян.
На самом деле все просто.
Семьдесят лет отрицательной селекции, которую над этим народом проводили большевики, дали свои плоды. И еще как! Этот эксперимент по отрицательному отбору целой нации увенчался полным успехом.
Как там, у Буковского: «десятки лет рубили людям головы - и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа».
Но к девяностым годам, даже несмотря на десятилетия гулага, расстрела по подвалам и постоянной прополки всходов от КГБ, в стране все равно из выживших народился новый слой трудовой интеллигенции. Которая и вышла в девяносто первом на Манежную.
И затем выбрала Путина.
И еще двадцать лет Путин уничтожал оставшееся все, что хоть на вершок возвышалось над баклажкой «Жигулевского». Лет пятнадцать назад тогдашний министр обороны Сергей Иванов сказал, что нам не нужны отсрочки для всех эти балалаечников - пусть надевают кирзачи и учатся ходить строем.
И балалаечники - все эти физики, лирики, айтишники, все эти доценты и лаборанты - действительно оказались не у дел.
У дел оказался новый класс-гегемон.
Путин сделал ставку на глубинный народ. И она сработала. Двадцать лет он делал классом-гегемоном гопников и быдло. И сделал-таки. Быдло там всё. Везде. Сверху до низу. От любера в подворотне до ведущего телевидения.
Найдите в ютуб видео еще со времен нападения на Грузию, две тысячи восьмого года. Называется что-то типа «летчик-гопник». Там реально гопник, самый натуральный гопарь с района, который без мата и харчков двух слов связать не может, лысый, с ужимками, чуть не на кортах рассказывает про войну.
При этом он - пилот вертолета. Офицер. Белая кость.
Авиация.
Посмотрите любое видео с любым пленным российским летчиком уже с этой войны. У вас не возникает чувства, что это инфантилы с легкой степенью дебильности? Смотришь, и только одна мысль - ВОТ ЭТО ВОТ ОФИЦЕР?? ЛЕТЧИК??
Про пехоту я вообще молчу.
Тут просто говорить нечего.
И это правда так. Они правда такие. Я прожил с ними тридцать восемь лет. Два с половиной из них - в казарме, бараке, окопе. Я их знаю.
Столетия алокоголизма не могли не отразится на когнитивных и моральных способностях целой нации.
Поэтому у меня нет вопроса, как они могут бомбить театр с надписью «Дети».
У меня другой вопрос.
Как они вообще способны управлять этой сложной техникой?
Вот это действительно загадка.
Есть такое понятие в психологии, как «нравственная идиотия». Это термин, обозначающий отсутсвие у личности неких базовых эмоций, свойственных всем другим гомо сапиенс. Сострадание. Жалость. Эмпатия.
На Украину напала орда нравственных идиотов.
Нравственных кастратов.
У которых сострадательные функции просто вытравлены из мозга путем девяностолетнего искусственного отрицательного отбора и тысячелетия алкоголизма.
Они просто не способны провести ни логическую, ни эмоциональную цепочку от слова «бомба» к слову «дети».
Когда я писал об этом за пару месяцев до войны, о том, что как только начнется, то бегите, бегите и не оглядывайтесь, потому что они будут давить гусеницами автомобили, расстреливать эвакуационные колонны с детьми, бомбить театры и убежища, стрелять из танка по пенсионеру - просто потому что для них это тупо легкая цель - сколько на меня говна было вылито за панику…
Но. Владимир Владимирович. *****. Я уже даже не знаю, в какой раз хочу сказать тебе спасибо.
От всего сердца.
От всей души.
Можно создать какую угодно навороченную современную технику. Можно создать комплекс «Красуха-4». Реально передовая штукенция. Можно создать РЭБ «Торн». Можно сделать «Панцирь». Истребитель пятого поколения ПАК ФА. Он же Су-57. Ударный вертолет «Аллигатор». Танк Т-90 «Владимир». И прочую суперсовременную технику - которая у них есть, не надо их недооценивать.
И отдать её в руки глубинному народу.
t.me/babchenko77/5586
18:28
Контрразведка Украины задержала директора по персоналу НАЭК «Энергоатом» Олега Бояринцева. Об этом сообщила член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.
«Сегодня на границе Львовской и Ровенской областей на блокпосту был задержан контрразведкой О.Бояринцев, директор по персоналу НАЭК «Энергоатом». Напомню, что О.Бояринцев многолетний помощник подсанкционного народного депутата, «агента Кремля» и ФСБ Андрея Деркача, занимался расстановкой кадров в «Энергоатоме» с весны 2020 года, в том числе директоров АЭС, и замдиректоров по физической защите», - говорится в сообщении.
По словам Кошарной, Бояринцев не успел поменять всех директоров атомных электростанций. То же самое касается и замдиректоров по физзащите: «Но Мурашова на ЗАЭС он пропихнул на должность, и его зам по физзащите Присмицкий встречал россиян 4 марта словами: «Приветствую вас на российской атомной станции». Надеюсь, что над О.Бояринцевым суд будет скорым и по законам военного времени».
Але все частіше стикаясь з оцими фактами, для мене стає очевидной причина. доки ми самі не зачистим нашу країну від отих покидків, що повлазили у владу, та на ключові посади.
И вопрос о территориальной целосности Украины критически сложный. Учитывая, что Юг сдали врагу без особого сопротивления, есть подозрение, что работали агенты рашенфашистов. Кто они??
а предыдущие потрошки чего укрепрайон на перекопе не сделали?Там идеальное место для УР-но чего то только блоков накидали на дорожке и чонгарские мосты поминировали (зеленько зачем то их разминировал,что тоже наводит на нехорошие мысли)
Подивимось що ці ушльопки будуть через тиждень другий робити
- А це треба розслідувать, яким чином влада за сутки здала майже весь південь України.