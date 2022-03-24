В результате обстрелов в Луганской области погибли пять человек, восемь ранены, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области в результате обстрелов за пол дня погибли пять человек, восемь ранены.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты не перестают убивать мирных. В Луганской области за пол дня пятеро погибших, восемь раненых", - сообщил Гайдай.
Так, в результате авиационного обстрела в Лисичанске загорелись гаражи, есть раненые.
В Рубежном в результате обстрела загорелась кровля многоэтажного дома, в другом районе жилой дом горел и начал разрушаться. Есть раненые.
В Новотошковке произошло возгорание жилого дома. В Северодонецке - прямое попадание в здание кинотеатра, повреждены два жилых дома, горели гаражи, а также перебит газовод. Также российские оккупанты осуществили прямое попадание в крышу здания школы, в подвале которой находились люди. Без возгорания и жертвы.
В одном из районов загорелись два автомобиля. Один погибший и один раненый. Двое погибших обнаружены возле жилого дома.
"К сожалению, за пол дня мы потеряли пятерых… российская авиация до сих пор в небе Луганщины!" – отметил Гайдай.
Глава Луганской ОВ призвал жителей находиться в укрытиях.
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