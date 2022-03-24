650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi – это почти 70% полученных заявок.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Это почти 70% полученных заявок", – сообщил Петр Оленич.
Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/
Напомним, что у "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.
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Всегда можно найти способ остаться человеком
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Угу...человеком Жить хотят, скот помойній.
І взагалі про укриття в районах де до метро хвилин 30 їзди машиною.