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650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi – это почти 70% полученных заявок.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Это почти 70% полученных заявок", – сообщил Петр Оленич.

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650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 03
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 04

Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/

Напомним, что у "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.
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Сталингулаг
Правозащитник Павел Чиков сообщил, что 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину. Их вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Всегда можно найти способ остаться человеком

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Угу...человеком Жить хотят, скот помойній.
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24.03.2022 18:12 Ответить
Ага, ненаукова фантастика, том 1 - "Міратворєц-глава крємля", том 2 - "Чілавєк-баєц разгвардійї"
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24.03.2022 18:34 Ответить
Роскажіть про вайфай у підвалах житлових будинків на Борщагівці.

І взагалі про укриття в районах де до метро хвилин 30 їзди машиною.
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24.03.2022 18:14 Ответить
Супер, все що потрібно в бомбосховищі.
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24.03.2022 18:17 Ответить
 
 