Оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Войска РФ провели "обыск" в квартире убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рашисты забрали несколько мешков с вещами.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Выломали двери "именем Российской Федерации" и отмечали, что эта квартира является "объектом, угрожающим "российской государственности". Видимо, их "государственности" угрожали личные вещи Кати, ее книги, комната, куда она почти 4 года не заходила. Больше всего "российской государственности" угрожали ценные вещи из Катиной квартиры - украшения, техника, мебель и продукты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Херсона, борющегося сейчас против российской оккупации, Катя была и является символом борьбы за правду, национальные ценности и справедливость.

"России нужно уничтожить все символы, показать свое превосходство, показать, что сила значит больше справедливости.

Но грабить квартиру, где жила Катя и в которой сейчас живет ее одинокий отец – это не о силе. Это об отчаянии русни, их страхе перед украинским Херсоном и смелыми горожанами. Обыски в доме длились более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами", – добавили в сообществе.

"Вошли 12 вооруженных лиц, соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", - рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

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