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Оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

гандзюк

Войска РФ провели "обыск" в квартире убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рашисты забрали несколько мешков с вещами.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Выломали двери "именем Российской Федерации" и отмечали, что эта квартира является "объектом, угрожающим "российской государственности". Видимо, их "государственности" угрожали личные вещи Кати, ее книги, комната, куда она почти 4 года не заходила. Больше всего "российской государственности" угрожали ценные вещи из Катиной квартиры - украшения, техника, мебель и продукты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Херсона, борющегося сейчас против российской оккупации, Катя была и является символом борьбы за правду, национальные ценности и справедливость.

"России нужно уничтожить все символы, показать свое превосходство, показать, что сила значит больше справедливости.

Но грабить квартиру, где жила Катя и в которой сейчас живет ее одинокий отец – это не о силе. Это об отчаянии русни, их страхе перед украинским Херсоном и смелыми горожанами. Обыски в доме длились более 3 часов. Свидетели рассказали, что из квартиры вынесли несколько мешков с вещами", – добавили в сообществе.

"Вошли 12 вооруженных лиц, соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", - рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк.

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Оккупанты обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк 01
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Топ комментарии
+44
Твари козломорді!!!
Горіть у пеклі!!!
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24.03.2022 21:51
+31
скоты.
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24.03.2022 21:51
+14
Во конченные амёбы.
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24.03.2022 21:53
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Твари козломорді!!!
Горіть у пеклі!!!
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24.03.2022 21:51 Ответить
Смерть рашистским выродкам и их прихвостям местным гнидам !
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24.03.2022 22:56 Ответить
скоты.
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24.03.2022 21:51 Ответить
Во конченные амёбы.
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24.03.2022 21:53 Ответить
*****, нема слів.
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24.03.2022 21:54 Ответить
Нет смысла что то доносить оккупантам и наедятся на их человеческие чувства - они там все кровожадные и желают лишь одного, это смерти украинцев. Что нужно сейчас, это максимальная мотивация наших защитников которые проводят воспитательные работы с русней.
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24.03.2022 21:58 Ответить
нелюди,организми ,біологічне сміття.😡
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24.03.2022 22:02 Ответить
Услышу на пароме или где-то рузького!сразу буду Убивать!!!!!
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24.03.2022 22:06 Ответить
Як би ти сказав орка...А так, ти просто провокатор...
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24.03.2022 22:20 Ответить
***** -убийца и мародер !
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24.03.2022 22:09 Ответить
Гопники поганые.
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24.03.2022 22:10 Ответить
Степана Бандеру искали небось...
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24.03.2022 22:12 Ответить
А чём она так отличилась, что нацисты вспомнили о ней и ломились громить её квартиру? К сожалению я не в курсе.
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24.03.2022 22:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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24.03.2022 22:19 Ответить
Мда... Как мне издалека кажется, её у Медведчука и товарищей заказали.
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24.03.2022 22:25 Ответить
А мы пока будем искать мирных переговоров. Что бы не стреляли. А то что потом кацапье будет к нам в квартиры в любое время рваться и на Сахалин отправлять об этом никто не говорит. Зато мир, дружба, жвачка.
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24.03.2022 22:47 Ответить
Пипец как им страшно, что даже мертвые украинские активисты страшны для оккупантов.
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24.03.2022 23:07 Ответить
Не дивує, беручи до уваги загальну ситуацію у Херсоні до війни та під час
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25.03.2022 09:27 Ответить
Злидні московіі грабують усе підряд….
За усе буде кара їм!!
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25.03.2022 19:01 Ответить
А наказание для них лишь одно - СМЕРТЬ!!!
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26.06.2023 22:55 Ответить
 
 