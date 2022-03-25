Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На отборочных матчах плей-офф отбора ЧМ 2022, состоявшихся в Европе, на стадионах было много желтого и синего цветов и флагов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Футбол.
"Невероятная поддержка во время матча плей-офф отбора ЧМ 2022. Трибуны стадиона "Кардифф Сити", где встретились Уэльс и Австрия, заполнены синим и желтым", - говорится в сообщении.
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Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:
«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы нас всех в печи».
Рамблер.Сру
а может так і надо ?
- стільки горя ви наробили в світі !!!
Клуби допомогу збирали.