Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины. ФОТОрепортаж

На отборочных матчах плей-офф отбора ЧМ 2022, состоявшихся в Европе, на стадионах было много желтого и синего цветов и флагов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Футбол.

"Невероятная поддержка во время матча плей-офф отбора ЧМ 2022. Трибуны стадиона "Кардифф Сити", где встретились Уэльс и Австрия, заполнены синим и желтым", - говорится в сообщении.









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