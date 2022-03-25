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Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На отборочных матчах плей-офф отбора ЧМ 2022, состоявшихся в Европе, на стадионах было много желтого и синего цветов и флагов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Футбол.

"Невероятная поддержка во время матча плей-офф отбора ЧМ 2022. Трибуны стадиона "Кардифф Сити", где встретились Уэльс и Австрия, заполнены синим и желтым", - говорится в сообщении.

Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 01
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 02
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 03
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 04

Матч  Швеция-Чехия

Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 05
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Топ комментарии
+33
Слава Украине! Весь мир с нами!
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24.03.2022 23:22
+31
Дякуємо !!!
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24.03.2022 23:24
+29
ха. москалей писдят?
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24.03.2022 23:21
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ха. москалей писдят?
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24.03.2022 23:21 Ответить
Невід'ємна частина програми.
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24.03.2022 23:23 Ответить
євреї нарешті полегшено зітхнули:

Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:

«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы нас всех в печи».

Рамблер.Сру

а может так і надо ?
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25.03.2022 03:21 Ответить
цієї русофобії, а точніше русуфахії реально вистачить до кінця сторіччя
- стільки горя ви наробили в світі !!!
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25.03.2022 03:24 Ответить
Та ладно, зітхнули спокійно. Вони в шоці - улюблена годівниця і важіль вливу зникає...
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25.03.2022 23:08 Ответить
Слава Украине! Весь мир с нами!
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24.03.2022 23:22 Ответить
Дякуємо !!!
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24.03.2022 23:24 Ответить
Важкі часи показали хто для нас справжні брати-в західній європі це англійці а у східній-поляки. Дякуємо.
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24.03.2022 23:25 Ответить
не один русишь или бульбаш такого не сделал, какие они нам братья?
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24.03.2022 23:34 Ответить
Бундесліга теж підтримує. Не те, що їхні влада.
Клуби допомогу збирали.
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25.03.2022 00:15 Ответить
Дякуємо усьому світу за підтримку
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24.03.2022 23:28 Ответить
respect
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24.03.2022 23:33 Ответить
Вчера на мировом чемпионате мира по фигурному катанию (раша была не допущена)некоторые пары фигуристов из США и Австрии носили украинскую символику..Очень красиво и символично..
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24.03.2022 23:42 Ответить
Было бы прикольно чтобы сборная России взяла участие пару раз. Чтобы болельщики руские слышали как их команду засвистывают в каждом матче, чтобы видели сине желтые стадионы. Помучались бы.
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24.03.2022 23:45 Ответить
Краще ігнор. Як зараз. Повна ізоляція
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25.03.2022 00:46 Ответить
Кардифф - город побратим Луганска. О так
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24.03.2022 23:47 Ответить
Мля, світ зійшов з розуму. Йде війна в центрі Європи, люди гинуть тисячами, біженців мільйони, бомби і ракети, а у них свято і розваги. Це люди? І це звучить гордо? Жах
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24.03.2022 23:52 Ответить
Анотол, а скажи будь ласка...В РФ є болільники футболу?Питання риторичне.І ось та зазомбована болільницьк отара побачить от таке.Уявляєш що може зробитися в їх головах? І такі флешмоби в кожному матчі, в кожній країні і на кожному спортивному змаганні.Світу Україна не до ліхтаря, нас підтримують. І вони знають і про Маріуполь і про Харків,Суми,Охтирку,Чернігів.Не тільки про Київ.Уявляєш?
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25.03.2022 12:56 Ответить
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ !!!
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25.03.2022 00:47 Ответить
австробандероваллийцы
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25.03.2022 00:56 Ответить
Я конечно рад, что они за нас, но ракетам и бомбам рашистов это летать никак не мешает. Причем лупят такой дрянью, что пво не видит, даже сирен нет перед ударом.
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25.03.2022 01:16 Ответить
дрянь закінчується, а нова не скоро буде - електроніка у неї була тайванська, так що самі понімаєтє....
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25.03.2022 03:27 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ВЕСЬ МИР С ВАМИ!
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25.03.2022 07:31 Ответить
 
 