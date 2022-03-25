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Оккупанты всю ночь били по Луганщине, линия фронта без изменений. В Рубежном двое погибших - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ всю ночь не прекращали обстреливать Луганщину. Больше всего открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты били всю ночь. Двое погибших рубежан. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, повлекшие за собой обстрелы", - пишет он.

По словам Гайдая, линия фронта по-прежнему без изменений. Более всего за ночь оккупанты открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

"Там, где орки частично зашли в города - Попасная и Рубежное - без изменений, враг не продвинулся, города под украинским флагом. В результате обстрелов есть поврежденные жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших. ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы, тушение пожаров усложняется из-за того, что обстрелы не утихают", - добавляет он.

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Оккупанты всю ночь били по Луганщине, линия фронта без изменений. В Рубежном двое погибших - Гайдай 01

"Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже. Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний. Вот вчера произошел 21 пожар в жилых домах. Они пытаются успеть повсюду, скорее разобрать завалы, достать людей, но очень часто россияне огонь не прекращают часами", - цитирует Гайдая пресс-служба Луганской ОВА.

Так, сегодня ночью, по предварительным данным, после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.
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убивайте каждого первого кацапа... не оставляйте никого в живых... они нелюди... в плен для восстановления Украину можно будет начать брать после захвата мацквы...
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25.03.2022 07:42 Ответить
В плен никого не брать! Раненых добивать!!!
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25.03.2022 07:43 Ответить
асвабаждают рускоязычных 🤣🤣🤣...
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25.03.2022 07:42 Ответить
Для кацапа, раба по своїй натурі, росіскоізичний українець чи білорус, це його власний раб.
Не будьте рабами рабів.
Ставайте вільними українцями.
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25.03.2022 09:07 Ответить
на этом направлении надо сосредоточить усилия на уничтожении артсистем и складов с боеприпасам, конечно, мне могут сказать, что я слишком умная, но, мне кажется это правильные цели...
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25.03.2022 07:58 Ответить
Пора уже переходить на новости - "всю ніч гатили в окупантів""..
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25.03.2022 08:06 Ответить
Бідні люди. Горе.
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25.03.2022 08:08 Ответить
По Луганську і Донецьку особо гатити не потрібно буде. Русня сциклива і втече, після перших пострілів.
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25.03.2022 08:24 Ответить
Второй фронт?????

В самопровозглашенном Нагорном Карабахе 24 марта якобы возобновились военные действия.

Об этом сообщают сразу несколько интернет-ресурсов, в том числе армянское "Радио Азатутюн".

СМИ сообщают, что войска Азербайджана пошли в наступление и уже освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

Как утверждается, на эти действия Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" отправили воевать в Украину.
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25.03.2022 08:55 Ответить
 
 