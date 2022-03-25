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Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины из отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили очередную российскую технику и живую силу противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

На каком направлении это произошло, по понятным причинам не уточняется.

Как отмечается, украинские воины из разведывательного батальона морской пехоты не из тех, кого можно увидеть в лентах ежедневных новостей.

"Они работают дерзко, смело и очень эффективно. Обязательно придет время, когда можно будет рассказать об их героических поступках. Однако сейчас, вглядываясь в очередные сведения о потерях рашистов, знайте, морпехи-разведчики каждый день уничтожают оккупантов. Тем самым делают немалый вклад во всеукраинскую копилку добрых дел под названием Победа Украины", - говорится в сообщении.

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Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника 01
Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника 02
Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника 03
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Топ комментарии
+67
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25.03.2022 09:40
+47
Официальный аккаунт Верховной Рады Украины искренне рад (https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1507089112377049098), что Азербайджан перешел в наступление в Карабахе.
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25.03.2022 09:42
+42
Азербайджанцы, спасибо за второй фронт! Пусть он и маленький, но немного сковывает кацапо-фашистов. Если бы еще все соседи подключились, мы бы гораздо быстрее раздавили руZZко-фашистскую гадину!
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25.03.2022 09:49
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25.03.2022 09:39 Ответить
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25.03.2022 09:40 Ответить
вже 9 разiв руZZофашiсти наступають на тiж самi граблi!
ха ха ха ха!!!
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25.03.2022 10:46 Ответить
а я на солнышке лежу, и Кабздона слушаю
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25.03.2022 12:20 Ответить
Азербайджанцы, спасибо за второй фронт! Пусть он и маленький, но немного сковывает кацапо-фашистов. Если бы еще все соседи подключились, мы бы гораздо быстрее раздавили руZZко-фашистскую гадину!
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25.03.2022 09:49 Ответить
Так про те і мова, Грузинам саме час забирати своє, Молдаванам, Японці можуть теж підключатись.
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25.03.2022 09:53 Ответить
Якщо б ще німці згадали,що нема такого міста,як КалінінградєА ось Кенінгсберг-саме то.У мого батька є медаль-"За взяття Кенінсберга".Може відправити її Шольцу,щоб згадав про ісконно нємєцкіє зємлі"?...
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25.03.2022 10:31 Ответить
🔴🔴🔴 Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы, - Министерство обороны Азербайджана

«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.

Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
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25.03.2022 09:53 Ответить
Удачи в бою!
Берегите себя.
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25.03.2022 10:23 Ответить
Низький уклін Вам, рідні наші. Повертайтес з Перемогою неушкодженими
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25.03.2022 09:43 Ответить
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Долучайтесь до перемоги !

Юрий Касьянов
Вибране · 10 год ·
Джонсон сказал, что танки и самолеты Запад поставлять Украине не будет. Потому что это наступательное оружие, и это провоцирует Россию.
Не дадут, и не надо. Нам нужны противотанковые комплексы и средств ПВО. Много ПТРК и ПЗРК. Эта война ещё войдёт в учебники военного искусства, как "большая война тойот". Малые войны тойот уже были - в Африке, на Ближнем Востоке. Но только в Украине сегодня полностью обесценена роль танков и авиации.
Танки горят, самолёты падают; небольшие, мобильные, хорошо вооружённые и отлично подготовленные группы мотивированных бойцов успешно противостоят "самой мощной армии Европы", уничтожая танковые клинья и отбивая массированные воздушные атаки.
Дайте больше NLAWов и "Джавелинов", дайте больше "Стингеров", и других систем ПВО, дайте больше автомобильной техники и топлива - всё остальное мы сделаем сами.
Ещё очень важно иметь точную и мобильную артиллерию. Идеально - купить те самые чешские "Даны" (мобильные артиллерийские системы), о броню которых было сломано так много копий пару лет назад... Купить хотя бы Д-30... И много-много снарядов к ним.
Пушки, гаубицы, 120 мм минометы - это то, что нам нужно в большом количестве. А самолеты и танки обождут. Без них обойтись можно.
Ну и, конечно, нам нужны беспилотники. Потому что лазить на самый передок и за передок с бытовым коптером, летающим всего на 5-7 км - это не дело. Это не работа. Это неоправданный риск и малая эффективность.
Поэтому собираем деньги на современные беспилотные комплексы производства одной из европейских стран.
Собрано уже больше половині от требуемой суммы.
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Долучайтесь до перемоги !
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25.03.2022 09:43 Ответить
Война Тойот - это бред. То, что подходит для арабов, где одно босоногое племя воюет против другого такого-же, не подойдёт для Украины. Окопавшихся орков Тойотами не выбъешь. Нужны самолеты, дроны, танки, БТРЫ, ПВО, РСЗО и т.д.
До другому не получится.
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25.03.2022 10:21 Ответить
Це лише назва. Вибити можна всіх. Ви ж не все читали.
От наприклад штати нам надали беспілотники камікадзе з самонавідними ракетами Switchblade, здатними вражати ціль на відстань десятки км.
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25.03.2022 10:34 Ответить
Літаки не так вже і потрібні, якщо є ці штуки у великих кількостях.
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25.03.2022 10:35 Ответить
Окопавшихся орков нужно выбивать иначе, а передвигающихся лупить мобильными группами-самое то.
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25.03.2022 11:02 Ответить
Ну можно в лесистой местности применять мотоциклы и квадроциклы для перемещения паралельно трассам по которым двигаются окупанты. Нанося удары по колонам с флангов из тегже джавелинов или дронами-камикадзе малого радиуса действия (коих можно наштамповать тысячами за копейки)
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25.03.2022 11:21 Ответить
Краса то яка ))
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25.03.2022 09:44 Ответить
Чорнобаївка розповзається по всій Україні. Москалі, мийте ноги, переодягайтесь в чисте. Вам жопонька.
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25.03.2022 09:46 Ответить
ОГРОМНАЯ ЧЕРНОБАЕВКА . Да это просто ужас кацапа
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25.03.2022 10:08 Ответить
шаурмяне, сосат!!111 с детства болею за азербайджан
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25.03.2022 09:56 Ответить
Так держати!
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25.03.2022 10:00 Ответить
Степанакерт тоже зачищайте от касапни.
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25.03.2022 12:09 Ответить
чего молчишь,рабская Белорусь?чего не дышишь ьезвольная Молдова,Ичкерия,твой выход!Грузия!Украина даёт вам величайший шанс.Долой рашистско-фашистскому окупацию!Вместе к Победе,смерть мракобесие,смерть пуйлу.Слава Украине!
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25.03.2022 20:16 Ответить
 
 