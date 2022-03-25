Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины из отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили очередную российскую технику и живую силу противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
На каком направлении это произошло, по понятным причинам не уточняется.
Как отмечается, украинские воины из разведывательного батальона морской пехоты не из тех, кого можно увидеть в лентах ежедневных новостей.
"Они работают дерзко, смело и очень эффективно. Обязательно придет время, когда можно будет рассказать об их героических поступках. Однако сейчас, вглядываясь в очередные сведения о потерях рашистов, знайте, морпехи-разведчики каждый день уничтожают оккупантов. Тем самым делают немалый вклад во всеукраинскую копилку добрых дел под названием Победа Украины", - говорится в сообщении.
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«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.
Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
Берегите себя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
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Юрий Касьянов
Вибране · 10 год ·
Джонсон сказал, что танки и самолеты Запад поставлять Украине не будет. Потому что это наступательное оружие, и это провоцирует Россию.
Не дадут, и не надо. Нам нужны противотанковые комплексы и средств ПВО. Много ПТРК и ПЗРК. Эта война ещё войдёт в учебники военного искусства, как "большая война тойот". Малые войны тойот уже были - в Африке, на Ближнем Востоке. Но только в Украине сегодня полностью обесценена роль танков и авиации.
Танки горят, самолёты падают; небольшие, мобильные, хорошо вооружённые и отлично подготовленные группы мотивированных бойцов успешно противостоят "самой мощной армии Европы", уничтожая танковые клинья и отбивая массированные воздушные атаки.
Дайте больше NLAWов и "Джавелинов", дайте больше "Стингеров", и других систем ПВО, дайте больше автомобильной техники и топлива - всё остальное мы сделаем сами.
Ещё очень важно иметь точную и мобильную артиллерию. Идеально - купить те самые чешские "Даны" (мобильные артиллерийские системы), о броню которых было сломано так много копий пару лет назад... Купить хотя бы Д-30... И много-много снарядов к ним.
Пушки, гаубицы, 120 мм минометы - это то, что нам нужно в большом количестве. А самолеты и танки обождут. Без них обойтись можно.
Ну и, конечно, нам нужны беспилотники. Потому что лазить на самый передок и за передок с бытовым коптером, летающим всего на 5-7 км - это не дело. Это не работа. Это неоправданный риск и малая эффективность.
Поэтому собираем деньги на современные беспилотные комплексы производства одной из европейских стран.
Собрано уже больше половині от требуемой суммы.
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Долучайтесь до перемоги !
До другому не получится.
От наприклад штати нам надали беспілотники камікадзе з самонавідними ракетами Switchblade, здатними вражати ціль на відстань десятки км.