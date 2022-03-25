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Последнее сражение сержанта Ханина: украинец из Крыма бился до конца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Командир парашютно-десантного отделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сержант Андрей Ханин погиб 26 февраля 2022 года во время штурма Волновахи. 33-летний десантник был командиром боевой машины. Во время боя он уничтожил танк захватчиков и около 10 солдат противника. Даже получив тяжелое ранение, воин помогал побратимам и до последнего выполнял свой долг.

Андрей родился 19 марта 1988 года в живописном селе Веселовка в АР Крым. Всегда честный и принципиальный юноша в свое время неслучайно избрал нелегкий путь стражей закона и поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел, где получил специальность "Правоведение". После выпуска служил в одном из спецподразделений МВД в Крыму. Вплоть до 2014 года. Тогда под дулами автоматов "зеленых человечков" Ханин был вынужден покинуть свой родной Крым, ведь он никогда не смог быть предателем, в отличие от тех, кого еще вчера называл друзьями, а сейчас они продались за 30 сребреников. Эти события навсегда запечатлелись в душе юноши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

После аннексии парень переехал в Днепр, где быт, как и все остальное, пришлось налаживать с нуля. Он твердо решил, что больше никогда и шагу не сделает со своей земли.

Последнее сражение сержанта Ханина: украинец из Крыма бился до конца 01

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Весной 2021 года Андрей поступил на военную службу в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. Сначала занимал должность командира отделения — командира боевой машины, а затем стал главным сержантом парашютно-десантного взвода. С первых дней он понял, что на своем месте, на самом деле, среди СВОИХ. Здесь никто и никогда не нанесет удара в спину, потому что десантники своих не бросают и не отступают.

Не отступил во время своего последнего боя и сержант Андрей Ханин. Имея железную волю и несгибаемый характер, он храбро до последнего вздоха боролся за Украину и за своих побратимов. Именно ему обязана жизнью боевой медик младший сержант Валентина Приходько, которую Андрей спасал, несмотря на свое ранение.

— Я очень хочу вернуть Крым, чтобы снова слышать на его берегах ни с чем несравнимый шум свободного моря, чтобы прогуливаться по дворам Ханского дворца с минаретами и пить непревзойденный крымскотатарский кофе… Проклятые оккупанты отобрали мой дом и мою малую родину. Я обязательно ее верну! – такими мечтами делился с друзьями сержант Ханин.

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Сейчас его побратимы продолжают героически защищать Украину, не давая врагу никакой возможности претворить свои захватнические планы в жизнь. И все они верят, что будут праздновать победу в украинском и так дорогом для Андрея Крыму.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сержанту Андрею Ханину присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Слава Героям!

Последнее сражение сержанта Ханина: украинец из Крыма бился до конца 02
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Топ комментарии
+92
Герою слава!
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25.03.2022 09:53
+76
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25.03.2022 09:55
+65
Я дуже хочу повернути Крим, щоб знову чути на його берегах ні з чим незрівнянний шум вільного моря, щоб прогулюватися дворами Ханського палацу з мінаретами і пити неперевершену кримськотатарську каву… Кляті окупанти відібрали мій дім і мою малу батьківщину. Я обов'язково її поверну! - такими мріями ділився з друзями сержант Ханін.
Джерело: https://censor.net/ua/p3328457
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25.03.2022 09:56
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Герою слава!
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25.03.2022 09:53 Ответить
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25.03.2022 09:55 Ответить
Уходят лучшие из нас (
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25.03.2022 09:56 Ответить
Как жаль...
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27.03.2022 23:10 Ответить
Герою Слава! Вічна пам'ять!
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25.03.2022 09:56 Ответить
Я дуже хочу повернути Крим, щоб знову чути на його берегах ні з чим незрівнянний шум вільного моря, щоб прогулюватися дворами Ханського палацу з мінаретами і пити неперевершену кримськотатарську каву… Кляті окупанти відібрали мій дім і мою малу батьківщину. Я обов'язково її поверну! - такими мріями ділився з друзями сержант Ханін.
Джерело: https://censor.net/ua/p3328457
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25.03.2022 09:56 Ответить
Вічна память герою!
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25.03.2022 09:57 Ответить
Вічна Слава Герою! В наших серцях ти назавжди!
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25.03.2022 09:58 Ответить
з іншими воїнами-героями у Валгалі.
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25.03.2022 09:59 Ответить
Вечная память герою. В освобожденном Крыму будет стоять памятник ему и его именем назовут как минимум улицу в его родном городе.
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25.03.2022 10:00 Ответить
Герої не вмирають, вони житимуть в наших серцях , пам"ятаймо
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25.03.2022 10:00 Ответить
Герои не умирают! Спи спокойно, когда Крым будет свободен от рашистской мрази, твоё имя будет в первых строках Истории!
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25.03.2022 10:01 Ответить
БУДЕМО ЗАВЖДИ ТЕБЕ ПАМ'ЯТАТИ, БРАТЕ!
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25.03.2022 10:05 Ответить
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25.03.2022 10:14 Ответить
Спочивай з миром земляк.Всі тимчасово окуповані землі буде повернуто в лоно України,інакше бути не може.Слава Героям та всім патріотам!Віримо в ЗСУ!
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25.03.2022 10:37 Ответить
ВЕРНЕМ КРЫМ !!!
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25.03.2022 10:39 Ответить
УКРАИНСКИЙ ВОИН ! депортируй русских вместе с расеей в АД !
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25.03.2022 10:39 Ответить
Вечная светлая память Герою ! ❤️💙💛Честь и хвала !
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25.03.2022 10:44 Ответить
Вічна память тобі Великий Воїне.
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25.03.2022 12:45 Ответить
Слава сержанту!
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25.03.2022 13:43 Ответить
Царство небесное Герою, соболезнование родным и близким.
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27.03.2022 23:13 Ответить
 
 