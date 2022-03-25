Войска РФ накрыли Золотое "Градами". Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Градов" населенный пункт Золотое в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки с утра накрыли Золотое "градами". Количество жертв и разрушений уточняем", - написал он.





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