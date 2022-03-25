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Войска РФ накрыли Золотое "Градами". Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из "Градов" населенный пункт Золотое в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки с утра накрыли Золотое "градами". Количество жертв и разрушений уточняем", - написал он.

Войска РФ накрыли Золотое Градами. Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай 01
Войска РФ накрыли Золотое Градами. Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай 02

Читайте: Оккупанты всю ночь били по Луганщине, линия фронта без изменений. В Рубежном двое погибших - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+5
Пусть мешки с синтепоном шлют.
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25.03.2022 10:35
+5
нужны, наверное. дроны - камикадзе и хорошие снимки сверху.... и не должно больше быть у орков никаких градов, смерчей и ураганов
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25.03.2022 10:38
+3
Крысы путлера любят дамбасс 8 лет...
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25.03.2022 10:39
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Очень надеюсь, что хоть в это раз НЕАКТУАЛЬНЫЕ фотки выложили.
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25.03.2022 10:18 Ответить
ВОРОНКА НЕ ОТ ГРАДА. ОТ ГРАДА ВОРОНКИ НЕ БОЛЬШИЕ.
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25.03.2022 10:24 Ответить
« мисливці за Градами» - таку бригаду би зробити , щоб кацапські гради по лінії фронту і в тилу нищіли
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25.03.2022 10:25 Ответить
У российских солдат нет ни палаток, ни печек, ни обмундирования ОБНАРОДОВАНА ПРОСЛУШКА СПЕЦСЛУЖБ
12:17

Среди публикуемых Службой безопасности Украины прослушек переговоров российских военных внимание канала Conflict Intelligence Team привлек разговор, где один из собеседников, помимо прочего, рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног. О такой проблеме говорили и пользователи Твиттера с источниками на Донбассе, и даже представители Пентагона. Фигурант прослушки также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-«буржуек».

Источник, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет. О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона. Мы полагаем, что причина этого и многих других недостатков - институциональная коррупция в российской армии.



Многие комментаторы в сети сомневались, что в Украине весной можно получить обморожение. Однако архивные данные о погоде в Николаеве показывают, что в марте этого года температура регулярно опускалась существенно ниже нуля. Это было вполне предсказуемо, ведь еще в январе украинские синоптики обещали аномально холодную весну. Видимо, российские штабисты, отвечавшие за планирование операции, либо рассчитывали закончить ее в считаные дни, либо не учли вероятной погодной аномалии, либо ошибочно считали, что российские войска укомплектованы зимним обмундированием. В этих условиях власти российских регионов, например, Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине.
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25.03.2022 10:25 Ответить
Пусть мешки с синтепоном шлют.
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25.03.2022 10:35 Ответить
луганская донецкая
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25.03.2022 10:26 Ответить
Золотое, это понятие растяжимое, оно состоит из нескольких поселков. Судя по фотке, это квартал Солнечный. Надеюсь его не захватят кацапофашисты. Моя малая родина.
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25.03.2022 10:27 Ответить
Та отож, меньше слушай кацапскую пропаганду. Они Изюм уже две недели назад захватили.
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25.03.2022 11:18 Ответить
нужны, наверное. дроны - камикадзе и хорошие снимки сверху.... и не должно больше быть у орков никаких градов, смерчей и ураганов
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25.03.2022 10:38 Ответить
Крысы путлера любят дамбасс 8 лет...
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25.03.2022 10:39 Ответить
Благодаря этой фашистской "любви" страдает и Донбас, и теперь вся Украина

"Путен введи" - помните...
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25.03.2022 10:51 Ответить
Рюсский мир на дамбассе воюет с НАТО....был такой тезис в 2014 годы...сикелев салавьев не звиздели..30 стран НАТО в Украине...
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25.03.2022 11:01 Ответить
Если знаешь местность, то не проблема по куску панельного дома узнать. Там пятиэтажки только на Солнечном. Черёмушки и поселок Стахановец, это четырёхэтажки. Ферштейн?
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25.03.2022 11:14 Ответить
Это для ,,немца"
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25.03.2022 11:19 Ответить
 
 