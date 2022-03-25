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Войска РФ накрыли Золотое "Градами". Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли из "Градов" населенный пункт Золотое в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Орки с утра накрыли Золотое "градами". Количество жертв и разрушений уточняем", - написал он.
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12:17
Среди публикуемых Службой безопасности Украины прослушек переговоров российских военных внимание канала Conflict Intelligence Team привлек разговор, где один из собеседников, помимо прочего, рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног. О такой проблеме говорили и пользователи Твиттера с источниками на Донбассе, и даже представители Пентагона. Фигурант прослушки также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-«буржуек».
Источник, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет. О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона. Мы полагаем, что причина этого и многих других недостатков - институциональная коррупция в российской армии.
Многие комментаторы в сети сомневались, что в Украине весной можно получить обморожение. Однако архивные данные о погоде в Николаеве показывают, что в марте этого года температура регулярно опускалась существенно ниже нуля. Это было вполне предсказуемо, ведь еще в январе украинские синоптики обещали аномально холодную весну. Видимо, российские штабисты, отвечавшие за планирование операции, либо рассчитывали закончить ее в считаные дни, либо не учли вероятной погодной аномалии, либо ошибочно считали, что российские войска укомплектованы зимним обмундированием. В этих условиях власти российских регионов, например, Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине.
"Путен введи" - помните...