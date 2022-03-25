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Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.
Об этом УП сообщили собеседники в авиационной сфере, передает Цензор.НЕТ.
Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте оператора борта и на ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 года стоит около 60 миллионов долларов.
Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера
И BOEING 737-700 Терегулова.
Другие бизнесмены продают свои самолеты непублично.
Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа
Gulfstream G650 Светакова
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Фінський оператор VR Group повідомив про скасування пасажирського залізничного сполучення з рф потягами Allegro. Останній день роботи Allegro - 28 березня.
🔻 «Згідно з контролем держвласності, продовжувати експлуатацію Allegro більше недоцільно через санкції, тому ми припинимо рух», - прокоментував Топі Сімола, директор з пасажирських перевезень VR.
🔻 Нагадаємо, напередодні держкомпанія «Російські залізниці» потрапила до списків санкцій США та Великої Британії. Оператором Allegro є спільне підприємство VR і «Російських залізниць» Karelian Trains. https://t.me/spravdi/3462
ти не нервуй так, може через рік встане знов
ця курва точно жіночої статі?
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
Вертолёт -хорошо,
А олени лучше !!!