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Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.

Об этом УП сообщили собеседники в авиационной сфере, передает Цензор.НЕТ.

Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте оператора борта и на ресурсах по продаже самолетов.  Борт 2017 года стоит около 60 миллионов долларов.

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Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 01
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 02
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 03

Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 04
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 05
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 06
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 07

И BOEING 737-700 Терегулова.

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 08
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 09
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 10
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 11

Другие бизнесмены продают свои самолеты непублично.

Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 12

Gulfstream G650 Светакова

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 13
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 14
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Топ комментарии
+34
Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
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25.03.2022 14:24
+23
это точно женщина? харя как у орка.
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25.03.2022 14:29
+23
Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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25.03.2022 14:33
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Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
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25.03.2022 14:24 Ответить
🚆 Фінляндія припиняє залізничне сполучення з росією: це було останнє «вікно» рф в Європу

Фінський оператор VR Group повідомив про скасування пасажирського залізничного сполучення з рф потягами Allegro. Останній день роботи Allegro - 28 березня.

🔻 «Згідно з контролем держвласності, продовжувати експлуатацію Allegro більше недоцільно через санкції, тому ми припинимо рух», - прокоментував Топі Сімола, директор з пасажирських перевезень VR.

🔻 Нагадаємо, напередодні держкомпанія «Російські залізниці» потрапила до списків санкцій США та Великої Британії. Оператором Allegro є спільне підприємство VR і «Російських залізниць» Karelian Trains. https://t.me/spravdi/3462
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25.03.2022 14:28 Ответить
Путин 1. Заколотил окно в европу😁💥
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25.03.2022 14:40 Ответить
Ще й колію непогано би було розібрати. Бо хз що їм ще "Асвабаждать" ***** накаже
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25.03.2022 15:51 Ответить
На шойгу хай їздять.
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25.03.2022 14:30 Ответить
Не вийде, тварин прийдеться годувати і не бояришнеком)
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25.03.2022 15:26 Ответить
Значит, убирать ***** не собираются и готовятся остаться в немытой рассее?
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25.03.2022 14:25 Ответить
Наверное, ***** заставило продать, чтобы не смылись
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25.03.2022 14:30 Ответить
"а зачем вам самолёты если аэропортов для них нет?" (С)
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25.03.2022 14:25 Ответить
Даю 1 кілограм цукру. (за всі)
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25.03.2022 14:26 Ответить
Цукор німецькою - Z(!)ucker
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25.03.2022 14:28 Ответить
Оптова ціна повинна бути нижчою !!!
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25.03.2022 14:29 Ответить
Не взвинчуйте ціни.
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25.03.2022 14:30 Ответить
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25.03.2022 15:09 Ответить
Позывной «Багира» - снайпер 11 омсп (в/ч 08818) в плену у ВСУ, ранена. Ее бросили свои же умирать. Она с 14 года загубила много жизней (около 40).

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25.03.2022 14:27 Ответить
это точно женщина? харя как у орка.
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25.03.2022 14:29 Ответить
Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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25.03.2022 14:33 Ответить
Героиня ЛСДНР. Орчья легенда. Стреляла нашим пленным в пах и живот. Уже запенили
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25.03.2022 14:35 Ответить
У орків немає жінок. Самкі, баби, які "єщЬо нарожают" наповнювачі для пластикових пакетів.
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25.03.2022 14:40 Ответить
И что? На подписку?
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25.03.2022 14:35 Ответить
Зачем брали в плен?
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25.03.2022 14:39 Ответить
Епт, какая нах Багира, это же страшилище многих загубила - после такого стояка не будет лет пять.
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25.03.2022 14:41 Ответить
после такого стояка не будет лет пять.
ти не нервуй так, може через рік встане знов
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25.03.2022 14:46 Ответить
В исходнике "Багира" - мужского пола. Это так на русский перевели.
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25.03.2022 16:29 Ответить
це страхопудало треба повісити на гіляці
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25.03.2022 17:02 Ответить
Таки дп
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26.03.2022 08:09 Ответить
на ленку лукаш похожа. Сестра?
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25.03.2022 14:45 Ответить
3D-копія.
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25.03.2022 19:08 Ответить
відрізати голову вживу на камери,різати ножем повільно. все на камеру і в вільний доступ.
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25.03.2022 14:46 Ответить
Да это Багир!
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25.03.2022 15:15 Ответить
Типовий кацапо анал
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25.03.2022 15:41 Ответить
На Стіва Бушемі схожа.

ця курва точно жіночої статі?
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25.03.2022 16:00 Ответить
І на Ленса Генріксена
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25.03.2022 17:04 Ответить
На баржах по волзі-матушке, народонаселенію забезпечите робочі місця - бурлаками. Скрепно!
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25.03.2022 14:28 Ответить
Помощник командира части по борьбе с верующими протоиерей Олег Владиславович Артемов 1957 г. Сгорел на работе.
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25.03.2022 14:29 Ответить
подожду пока до 10 тыс. грн. упадет цена
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25.03.2022 14:29 Ответить
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25.03.2022 14:30 Ответить
Це не більше ніж імітація зміни власника.
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25.03.2022 14:30 Ответить
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
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25.03.2022 14:34 Ответить
А кто покупать будет?
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25.03.2022 14:36 Ответить
Правильно, весла купляйте
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25.03.2022 14:36 Ответить
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25.03.2022 14:39 Ответить
Vitania mame. Master class trolling
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25.03.2022 18:12 Ответить
Рожденные ползать продают самолеты.
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25.03.2022 14:42 Ответить
За пару мешков сахара я бы купила😁
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25.03.2022 14:45 Ответить
Самолёт - хорошо
Вертолёт -хорошо,
А олени лучше !!!
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25.03.2022 14:46 Ответить
Ну правильно. Сейчас у них новый тренд - бизнес-монгольфьеры: всё равно, куда ветер занесёт, лишь бы подальше от паРаши.
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25.03.2022 14:55 Ответить
 
 