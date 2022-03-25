На Черниговщине российские оккупанты похитили главу Сновской громады Медведева и местного бизнесмена Божко. ФОТО

Российские захватчики похитили двух человек в захваченной Сновской громаде на Черниговщине – главу территориальной громады Александра Медведева и местного бизнесмена Григория Божко.

Об этом сообщает Суспільне на своей странице в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Медведева и Божко похитили утром 25 марта. Их везут в направлении Городни. Для чего похитили – пока неизвестно", – сказал глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

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Захватчики не в первый раз похищают людей. Ранее они похитили старосту села Гремяч Новгород-Северского района и в селе Андреевка похитили старосту Николая Будаловского и директора школы Татьяну Безлюдную.