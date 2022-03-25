Итальянский суд освободил украинского режиссера Лавренчука. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Общество
Суд Неаполя вынес решение об освобождении гражданина Украины Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Решение стало результатом инициированного мною обращения Национальной полиции Украины к Интерполу о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол. По результатам этого обращения сведения о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - написала Денисова.
По ее словам, в свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука.
Денисова выразила благодарность министру юстиции Италии Марти Катари, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, консульской службе Украины в Италии.
Пожалуйста, подождите...
зараз усіх українських Сіріусів Блеків, заарештованих по світу на запити раші
велкам з Азкабанів!
Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.
Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.
Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».
Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.
Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.
І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.
А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
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