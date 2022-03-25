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армия РФ (15385) подкуп (597) прокуратура (4868) Херсонщина (3517) рубль (910) Геническ (29)

Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты начали подкупать население Геническа рублями, прокуратура возбудила уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, на территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям возможные средства - рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тысяч на одного человека. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.

Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 01
Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 02
Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 03
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Топ комментарии
+21
ага! підкупіть такого срублями ))))) хератам!!!
///
С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию



"Знакомьтесь - Рэмбо.
Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",

Героям СЛАВА !!!
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25.03.2022 15:39
+10
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25.03.2022 15:44
+9
#ру ***

навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
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25.03.2022 15:34
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Правила форума Совет форумчан
вже треба пиз..ти насмерть
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25.03.2022 15:34 Ответить
#ру ***

навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
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25.03.2022 15:34 Ответить
На патроны?
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25.03.2022 15:35 Ответить
Индейца не дурак ,деньги давай!

Что это ?
Рубли!

Лучше бусы давай.
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25.03.2022 15:36 Ответить
судячи із фото, стоять пенсіонери

ну, нічого - одержать доплатату за окупацію
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25.03.2022 15:36 Ответить
Позбавити пенсій ... а можливо й громадянства ...
Заборонити (ввести ценз) на участь в виборчих процесів!
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25.03.2022 15:39 Ответить
И очередь стоит, пля... Вот тебе и митинги за Украину.
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25.03.2022 15:37 Ответить
а ватка то подтянулась за халявою вата + халява = духовная скрєпа
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25.03.2022 15:38 Ответить
А что пенсам делать? Дохнуть с голоду? Пусть тянут соки с паРаши - нам от этого только лучше.
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25.03.2022 15:43 Ответить
Фантики, вони нічого не коштуют
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25.03.2022 15:38 Ответить
Этих фальшивок в Пензе 2,5 млрд нашлёпали,можна и побольше давать,один хрен выбрасывать.
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25.03.2022 15:56 Ответить
Понятно, что при шухере все эти мчс и росгвардии с омонами будут первыми ********, но "окапываются" они уверенно, суки.
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25.03.2022 15:39 Ответить
ага! підкупіть такого срублями ))))) хератам!!!
///
С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию



"Знакомьтесь - Рэмбо.
Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",

Героям СЛАВА !!!
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25.03.2022 15:39 Ответить
То я дивлюсь люди не дуже і проти.
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25.03.2022 15:39 Ответить
поставьте себя на место пенсионеров,особенно с маленькими пенсиями и фактически не имеющими накоплений-город в оккупации,пенсия на счет еще приходит (пока,и то не факт ,если нет интернета и связи),но многие снимали с банкомата деньги и расплачивались кешем-у меня к примеру родители так делают,и той карточкой расплатится нельзя.
Когда будет освобождение-пока не видно,острая фаза не окончена.
Но в целом там население полуватное (что б не сказать больше) я согласен.
Такое же на севере луганщины-там "указ" издали об обмене гривны на рубли до 1 апреля и народ валом повалил в луггандонию менять
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25.03.2022 15:55 Ответить
Правильним шляхом йдуть, репарації треба платити вже зараз, правда рублі дешевші за туалетний папір але він теж потрібен.
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25.03.2022 15:40 Ответить
А рубли - рейхс-рубли или оккупационные с курсом:
1 настоящий рубль = 3 оккупационных.
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25.03.2022 15:42 Ответить
нагадайте їм, що це, ймовірно, підробка. нікчемний папір.
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25.03.2022 15:42 Ответить
Говорил же мишутка, денег-нет!
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25.03.2022 15:42 Ответить
"подкупать рублями" - это новый оксюморон.
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25.03.2022 15:43 Ответить
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25.03.2022 15:44 Ответить
"...бєрі-бєрі... я сібє ісчо нарісую"
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25.03.2022 15:47 Ответить
На расее починають протестувати проти війни вже на рівні засідання районної ради) Правда знову жінки (з я*цями)
https://t.me/voynareal/16482
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25.03.2022 15:46 Ответить
Пардон, а 10000 деревом, это сколько в долларах?
Баксов 40?
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25.03.2022 16:01 Ответить
Сотня
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25.03.2022 16:13 Ответить
А чё у этой шмары мчсной морда замазана?
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25.03.2022 16:12 Ответить
це замість туалетної бумаги буде?
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25.03.2022 16:13 Ответить
 
 