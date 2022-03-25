Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты начали подкупать население Геническа рублями, прокуратура возбудила уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти.
Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, на территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям возможные средства - рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тысяч на одного человека. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
Что это ?
Рубли!
Лучше бусы давай.
ну, нічого - одержать доплатату за окупацію
Заборонити (ввести ценз) на участь в виборчих процесів!
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С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию
"Знакомьтесь - Рэмбо.
Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",
Героям СЛАВА !!!
Когда будет освобождение-пока не видно,острая фаза не окончена.
Но в целом там население полуватное (что б не сказать больше) я согласен.
Такое же на севере луганщины-там "указ" издали об обмене гривны на рубли до 1 апреля и народ валом повалил в луггандонию менять
1 настоящий рубль = 3 оккупационных.
https://t.me/voynareal/16482
Баксов 40?