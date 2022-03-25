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архив (152) СБУ (18697) Чернигов (793)

Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Директор Архива Национальной памяти Игорь Кулик обнародовал информацию о том, что российские оккупанты уничтожили архив СБУ в Черниговской области. Это значит, что документов о репрессированных при СССР из Черниговщины больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Кулик подчеркнул: "Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В подразделении СБУ в Чернигове хранились значительные массивы документальных материалов: около 13 тысяч дел на репрессированных, а также документы советской спецслужбы – приказы, переписки, личные и агентурные дела ХХ века.

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К сожалению, часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, репрессированных советским режимом.

Этой трагедии можно было бы избежать, если бы дела были переданы в Архив национальной памяти. Остановка реконструкции на Пуховской, 7 сделала это невозможным, и важные документы теперь утрачены навсегда".

Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда 01

На фото: пожар здания Управления СБУ в Черниговской области 25.02.2022.
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Топ комментарии
+51
А чому їх не оцифрували???
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25.03.2022 21:06
+43
Тому що СБУ 30 років займалась зароблянням бабла й фактично була філією ФСБ, а не своїми функціональними обов'язками! Вони могли навіть не самі оцифрувати а попросити істориків і ті б задоволенням все зробили й безкоштовно!
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25.03.2022 21:13
+20
взагалі то все це можна було б давно оцифрувати....
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25.03.2022 21:06
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А чому їх не оцифрували???
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25.03.2022 21:06 Ответить
тогда не поманилируешь....
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25.03.2022 21:12 Ответить
Тому що СБУ 30 років займалась зароблянням бабла й фактично була філією ФСБ, а не своїми функціональними обов'язками! Вони могли навіть не самі оцифрувати а попросити істориків і ті б задоволенням все зробили й безкоштовно!
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25.03.2022 21:13 Ответить
Так. Або студенти теж допомогли б...
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26.03.2022 00:48 Ответить
Ще Ющенко запровадив програму оцифровки цієї інформації, але думаю що всю явно не встигли, політичної воли пізніше не було.
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25.03.2022 21:14 Ответить
Доречи ось посилання
https://avr.org.ua/?p%5B0%5D=0&sd=true&fd=true&so=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&as=false&sp=true&vm=0&tb=arhivy&locale=ua
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25.03.2022 21:39 Ответить
Але Чернігівського архіву я там не знайшов, сумно.
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25.03.2022 21:42 Ответить
Бо деякі судді репресованих і досі отримують пенсії. А серед колишніх депутатів повно тих хто був шістками КГБ і писав доноси. Що говорити- півроку тому одна суддя хизувплась в соцмережах що її батько в 1987 році виніс останній в срср смертний вирок колишньому бандерівцю з Волині:
https://m.censor.net/ru/news/3252504/izbrannaya_v_vysshiyi_sovet_pravosudiya_sudya_plahtiyi_doch_sudi_v_1987_godu_prigovorivshego_k_smerti
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25.03.2022 23:01 Ответить
Заметают следы, надеюсь успели оцифровать, хотя вряд ли...
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25.03.2022 21:06 Ответить
взагалі то все це можна було б давно оцифрувати....
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25.03.2022 21:06 Ответить
Деякі відцифровані файли теж пропадають! Ось прочитала що архіум відцифрував джерела з історії однієї нації за доби укр революції 1917-21р! Але на запит - відповіть 0!
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26.03.2022 08:14 Ответить
Подякуємо клоунам, що з грудня запевняли нас, що американські змі нагнітають істерію
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25.03.2022 21:07 Ответить
дуже шкода....а повинні ж були хоча б скопіювати... якщо не оцифрувати...
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25.03.2022 21:10 Ответить
Бабло зашибати можуть, кришувати можуть, а наперед прорахувати все та завчасно евакуювати документи не змогли. Дивно ! А ви кажете, що сьогодні день СБУ ...
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25.03.2022 21:10 Ответить
А зачем что-то вывозить и прятать, у одного товарища "Война в голове уже давно закончилась,***"
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25.03.2022 21:11 Ответить
Именно . архивы и библиотеки должны быть оцифрованы.Этим многие государства занимаются уже как лет ... как я знаю и видел эти ролики. что в ручную сканируют.где автоматизированно .
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25.03.2022 21:12 Ответить
насильник палит повсеместно полицейские участки, где на него заведены дела, чтобы потом в суде орать в восемнадцать глоток "Какие ваши доказательства?!"... Режим в страхе быть изобличенным уничтожает любые доказательства своих преступлений...
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25.03.2022 21:13 Ответить
Их давно надо выложить в открытый доступ.
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25.03.2022 21:15 Ответить
Треба було не за нардепами по замовленню інших нардепів слідкувать, і не майно віджимать, а оцифровувать, нероби кляті.
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25.03.2022 21:21 Ответить
Чому директор Архіву Національної пам'яті Ігор Кулик і керівництво СБУ не попіклувалися про оцифровку - це ж можна зробити навіть смартфоном - просто зняти на фото чи навіть в крайньому випадку на відеокамеру щоб швидше було....

Хочеться вірити що Можливо все-таки було оцифровано - от задав би це питання хтось цьому Кулику в соцмережах чи на сайті його установи...

це ж саме з картинами Приймаченко - згоріла велика частина.... блін та порядком поводження с музейними цінностями в першу чергу мали би передбачатись їх укриття принаймі в якийсь підвал..

слід сказати що у нас надзвичайно інфантильні музейники і архівники....навіть в мирні часи архіві горіли згадати хоча б пожежу Кам'янець-Подільського міського архіву - там згоріли документі з 17 ст. здається, але наші дебільні (так дебільні і вибачатись не буду) архівники і музейники не удосужились оцифрувати або скопіювати ці скарби
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25.03.2022 21:23 Ответить
Жаль не это - жаль то, что в сбу черниговщины сидели те, кто не заморочился эвакуацией архива в должное время. А теперь - сопли размазывают по щекам.
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25.03.2022 21:23 Ответить
Если бы информация которая хранилась в данных архивах кому-то была бы нужна, то она уже давно должна была быть оцифрована. Это мое личное мнение.
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25.03.2022 21:23 Ответить
Ну это может быть кому-то не выгодно , допустить к просмотру , выдать справку - деньги на ровном месте , а оцифровка в свободном доступе
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25.03.2022 21:49 Ответить
100% вина за это на СБУ. Знали что все может случиться могли оцифровать, вывезти файлы, спрятать.
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25.03.2022 21:29 Ответить
СБУ финансируется государством.
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25.03.2022 21:33 Ответить
Ой, боюсь это не кацапы, их черти из СБУ
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25.03.2022 21:36 Ответить
Ющ Ющ, куйло такое. сколько мог документов спасти до войны, еслиб работал а не балаболил! и Грцацуев, его министрБЛД, танки самолеты распродавал!
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25.03.2022 21:37 Ответить
Как же было не оцифровать..? Все делали для Д і я.С каждого правительственого утюга кричали "цифровизация" и конец бумажной бугалтерии.А такие документы забыли...
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25.03.2022 21:46 Ответить
Курва, чого не оцифровано?
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25.03.2022 21:48 Ответить
Все це прикро! Служба,яка повинна була захищати інтереси країни навпаки їх сдавала, але і там були Люди!
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25.03.2022 21:49 Ответить
А чому вони й досі не були оприлюднені? Може тому що прізвища катів "збігаються" з прізвищами нинішніх керівників СБУ та МВС?
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25.03.2022 21:53 Ответить
В тому СБУ половина КГБістів. Давно ставилось питання про оприлюднення архівів, але... Вони казали, що ще живі учасники тих подій і поки вони живі, оприлюднювати не "бажано" ! А чому ж це ?!! У нас багато хто хотів би "за горло подєржать" де-яких "героїв" савєтскіх врємьон !!!
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25.03.2022 21:55 Ответить
За три месяца до начала войны архив можно было бы вывезтив в тот же Львов.
Но всем все было пох. Главное дороги...
А вот Генпрокуратура все упаковала и все дела перевезла во Львов. Можно же было, если захотеть?
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25.03.2022 21:58 Ответить
Американцы из штат Юта оцифровали дела почти всех архивов Украины и россии много-много лет назад.
Наши же руководители чухаться начали только-только...
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25.03.2022 22:01 Ответить
Уверен не без помощи некоторых продажных СБУшников
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25.03.2022 22:08 Ответить
Зараз і в інших містах попалять архіви з даними про КГБ-стів на пенсії, і скажуть що це рашиська ракета
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25.03.2022 23:03 Ответить
 
 