Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Директор Архива Национальной памяти Игорь Кулик обнародовал информацию о том, что российские оккупанты уничтожили архив СБУ в Черниговской области. Это значит, что документов о репрессированных при СССР из Черниговщины больше нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Кулик подчеркнул: "Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
В подразделении СБУ в Чернигове хранились значительные массивы документальных материалов: около 13 тысяч дел на репрессированных, а также документы советской спецслужбы – приказы, переписки, личные и агентурные дела ХХ века.
К сожалению, часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, репрессированных советским режимом.
Этой трагедии можно было бы избежать, если бы дела были переданы в Архив национальной памяти. Остановка реконструкции на Пуховской, 7 сделала это невозможным, и важные документы теперь утрачены навсегда".
На фото: пожар здания Управления СБУ в Черниговской области 25.02.2022.
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https://avr.org.ua/?p%5B0%5D=0&sd=true&fd=true&so=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&as=false&sp=true&vm=0&tb=arhivy&locale=ua
https://m.censor.net/ru/news/3252504/izbrannaya_v_vysshiyi_sovet_pravosudiya_sudya_plahtiyi_doch_sudi_v_1987_godu_prigovorivshego_k_smerti
Хочеться вірити що Можливо все-таки було оцифровано - от задав би це питання хтось цьому Кулику в соцмережах чи на сайті його установи...
це ж саме з картинами Приймаченко - згоріла велика частина.... блін та порядком поводження с музейними цінностями в першу чергу мали би передбачатись їх укриття принаймі в якийсь підвал..
слід сказати що у нас надзвичайно інфантильні музейники і архівники....навіть в мирні часи архіві горіли згадати хоча б пожежу Кам'янець-Подільського міського архіву - там згоріли документі з 17 ст. здається, але наші дебільні (так дебільні і вибачатись не буду) архівники і музейники не удосужились оцифрувати або скопіювати ці скарби
Но всем все было пох. Главное дороги...
А вот Генпрокуратура все упаковала и все дела перевезла во Львов. Можно же было, если захотеть?
Наши же руководители чухаться начали только-только...