Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу. ФОТОрепортаж

Злоумышленники фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска столичного главка совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью и спецназначениями КОРДа, в Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входило трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блок-постов на территории города Киева. В настоящее время указанная группа лиц была передана сотрудникам профильных служб для дальнейшей отработки и проведения мероприятий по установлению других участников диверсионно-разведывательной деятельности", - отмечается в сообщении.





