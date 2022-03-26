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Киев (24551) Нацполиция (15746) диверсия (228)

Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Злоумышленники фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска столичного главка совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью и спецназначениями КОРДа, в Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входило трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блок-постов на территории города Киева. В настоящее время указанная группа лиц была передана сотрудникам профильных служб для дальнейшей отработки и проведения мероприятий по установлению других участников диверсионно-разведывательной деятельности", - отмечается в сообщении.

Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 01
Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 02
Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 03
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Топ комментарии
+38
чому їхні пики ховаєте,а може хто впізнав би?
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25.03.2022 21:34
+20
Нариков по ходу наняли.
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25.03.2022 21:33
+19
Для чого рила козломордих закрили?
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25.03.2022 21:37
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Нариков по ходу наняли.
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25.03.2022 21:33 Ответить
На кол посадить тварей !
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25.03.2022 21:34 Ответить
чому їхні пики ховаєте,а може хто впізнав би?
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25.03.2022 21:34 Ответить
Забийте їх
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25.03.2022 21:34 Ответить
Для чого рила козломордих закрили?
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25.03.2022 21:37 Ответить
Дівчисько.. не Анна часом? Дуже схоже дівчисько..
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25.03.2022 21:38 Ответить
Если бы Дуров слил всю грязь в телеграме нашей полиции, повязали бы в разы больше.
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25.03.2022 21:38 Ответить
Это уже далеко не первое сообщение о нариках-диверсантах. Все списки подобных личностей есть в ОБНОН. И?
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25.03.2022 21:39 Ответить
надеюсь,они оказывали сопротивление при задержании,несколько раз
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25.03.2022 21:42 Ответить
Рожи этих тварей замазывать НЕЛЬЗЯ!
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25.03.2022 22:16 Ответить
Что у них в голове (я не имею ввиду, что надо расколоть им головы)?
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25.03.2022 23:30 Ответить
Підкачати будівельної пінки і відпустити після погоджувальних бесід пішки до московитів кураторів..
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25.03.2022 23:31 Ответить
Предатели хуже врагов! Никакой пощады!😡
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26.03.2022 00:43 Ответить
А може після допита ці курвіметри раптом(усі разом)напали падлюки на караул?.,хлопці щось робіть,бо це скотство задовбало,ще й пики гімнюків ховають.
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26.03.2022 01:23 Ответить
ТАК НАВІТЬ ПИКИ І ЇХ ПРАДАЖНА ШКУРА ЦІЛІ ! ХІБА ТАК ЗАТРИМУЮТЬ ЛЮТИХ ВРОГІВ ЗРАДНИКІВ. ВСЕ ЩО НАДО УЗНАЛИ ВІД НИХ ВИРОДКІВ І ОБОВ'ЯЗКОВО РОЗТРІЛЯТИ ....ЗА ЗРАДУ!
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26.03.2022 02:54 Ответить
Цензоре, приберіть чи пікселізуйте пику Кабаєвої зі сторінки, осточортіла ця скотина.
Нісенітниця якась, її вражу морду можна показувати, а своїх шпигунів та зрадникав ні.
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26.03.2022 05:33 Ответить
Дякую! Тепер хоч око не ріже.
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26.03.2022 09:56 Ответить
а фуйло думало встретят с песнями и танцами, как в крыму
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26.03.2022 07:03 Ответить
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26.03.2022 07:04 Ответить
 
 