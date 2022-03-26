Жертв от ракетного удара в Виннице нет, – городской голова Моргунов. ФОТО

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявляет, что в результате ракетного удара российских оккупантов по территории Командования Воздушных сил жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал мэр города Сергей Моргунов.

"Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры. Важно, что жертв нет. Последствия еще уточняются", - написал он.

Мэр попросил винничан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

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Также он поблагодарил за то, что винничане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.

Как отметило Командование Воздушных Сил 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.

Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.





