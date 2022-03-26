РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14019 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
18 897 8
Винница (702) обстрел (20230) ракеты (2742)

Жертв от ракетного удара в Виннице нет, – городской голова Моргунов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявляет, что в результате ракетного удара российских оккупантов по территории Командования Воздушных сил жертв нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал мэр города Сергей Моргунов.

"Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры. Важно, что жертв нет. Последствия еще уточняются", - написал он.

Мэр попросил винничан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Виннице прогремела серия взрывов, - СМИ

Также он поблагодарил за то, что винничане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.

Как отметило Командование Воздушных Сил 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.

Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.

Жертв от ракетного удара в Виннице нет, – городской голова Моргунов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу
показать весь комментарий
25.03.2022 21:43 Ответить
Гуд... Фото не выкладываем!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 21:43 Ответить
Ця світлина, яку вже оприлюднена, була розміщена на офіційній сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ. Тобто ніякого несанкціонованого поширення інформації про руйнування немає.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:48 Ответить
Предоставленная фото правильная. Я о других фото. ДУМАЙ.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:04 Ответить
Это отлично ребят забрали вовремя оттуда
показать весь комментарий
25.03.2022 21:50 Ответить
Есть жертвы среди мирного населения рабсеи от стоимости ракет, ещё кто-то умрет от голода в "вяликой сране несущей мир".
показать весь комментарий
25.03.2022 21:59 Ответить
Меньше ******* б куди стріляли! Ніякого "командування" ВПС України в Вінниці вже давно не має! Зрозуміло!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:24 Ответить
а де написано ВПС ? читаю - Командування ПС ЗСУ
показать весь комментарий
25.03.2022 23:15 Ответить
 
 