ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ захватили в плен известного снайпера из ОРДЛО Багиру. По словам одного из волонтеров, на ее руках кровь по меньшей мере четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице информагентства Министерства обороны АрмияInform.
Багира – она же Ирина Старикова – расстреливала украинских пленных в 2014 году. По словам одного из волонтеров, на ее руках - кровь не менее четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.
Как сообщает ТСН, по словам волонтера, снайпер согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что она была оставлена на поле боя.
"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность унести меня, просто решили слить, надеясь, что умру", - обьяснила она.
Пожалуйста, подождите...
Порубати її на шматки і викинути диким кабанам та вовкам.
ще на обмін підлікуйте...
******* якийсь
Предательницу предали?
Лицо "русского мира" - такое... лицо. "Говорящее".
расстрел!
Ибо бы либо дебилы тупые, либо провокаторы. Задача которых - дискредитация имиджа Украины.