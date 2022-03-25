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плен (2355) снайперы (438) ВСУ (5161) ОРДЛО (246)

ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ захватили в плен известного снайпера из ОРДЛО Багиру. По словам одного из волонтеров, на ее руках кровь по меньшей мере четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице информагентства Министерства обороны АрмияInform.

Багира – она же Ирина Старикова – расстреливала украинских пленных в 2014 году. По словам одного из волонтеров, на ее руках - кровь не менее четырех десятков человек, среди которых есть мирные жители.

ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform 01

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ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform 02


ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform 03

Как сообщает ТСН, по словам волонтера, снайпер согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что она была оставлена на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена, и имея возможность унести меня, просто решили слить, надеясь, что умру", - обьяснила она.

ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform 04
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Топ комментарии
+108
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25.03.2022 22:24
+94
Родила царевна ни то сына ни то дочь. Какое же оно ********
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25.03.2022 22:25
+66
Тварюку зварити заживо.
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25.03.2022 22:24
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и при попытке к бегству
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26.03.2022 01:49 Ответить
После дачи всех каких можно показаний, она повесится в камере от угрызений совести.
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26.03.2022 04:42 Ответить
епанута і по морді і по тому ,що зробила. Масове вбивство. судити навічно ув.язнити. Схоже ще й сиділа. і це захисники окупованого донбасу?? жесть......нахер її ще в полон? відстрелити.
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25.03.2022 22:52 Ответить
Таке стерво потрібно просто фізично знищити , але ні в якому разі не обмінювати , так як вона професійна вбивця і лікуванню не підлягає 😡
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25.03.2022 22:52 Ответить
Накуя? Щоб ця **** жрала наш хліб коли в Маріуполі люди з голоду пухнуть, я все розумію, нам треба дотримуватись певних правил, є певна стратегія але ця худоба нащо? Яку інформацію з неї можна витягти, на кого поміняти? Це кінченне в край створіння не має права на життя, лишень за умови що ії катуватимуть довічно
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25.03.2022 22:53 Ответить
Я млять не хочу читати новини, що таку мразоту взяли у полон, я млять хочу читати новини що таку мразоту вбили в бою!
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25.03.2022 22:53 Ответить
Це трансвестит якийсь, а не жінка.
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25.03.2022 22:56 Ответить
100%. То із Сербії наркодилерша насправді. Яких тільки чортів до себе узкій мір не притягує...
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25.03.2022 23:03 Ответить
Гляньте документы. Заканчивала бурсу в Донецке. Какая Сербия? Местная тупая овца.
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26.03.2022 00:26 Ответить
В тому то і справа . Там є дві "Багіри" . Цензор не розібрався , все що в гуглі нарив , то і злив сюди. Одна ""Багіра" дамбасяцька ,а інша (яку затримали) із Сербії.
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26.03.2022 00:31 Ответить
Подивіться останню фотку , це явно не та ***** , що на перших .
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26.03.2022 00:33 Ответить
Последняя фотка вряд ли сделана сейчас. Того чувака, что на ней уже давно задерживали, он сидел у нас, потом его обменивали - я сомневаюсь, что он после такого будет воевать.
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26.03.2022 00:39 Ответить
А первые три фотки - это как раз донецкая.
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26.03.2022 00:41 Ответить
Перша , друга , третя - сербська наркоділерша . Четверта - дамбасятинська багіра .
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26.03.2022 00:49 Ответить
Блин, там вторая фотка - военный билет. Рожа с 1-й и 3-й фотографий и указано учебное заведение - донецкое ПТУ. Приехала из Сербии учиться на машиниста подъемных установок? А фото я и так вижу, что разные. Очень хорошо видно по бровям и по глазам. 1,2,3 - один человек.
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26.03.2022 00:53 Ответить
Хотя там и место рождения указано - Донецк.
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26.03.2022 00:57 Ответить
Ок. Давайте не сперечатися. Мені інтуіція показує , що я правий. Все рівно на четвертому фото не та людина.
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26.03.2022 01:04 Ответить
Тут десь писали по цій фотці . І викладали фотку даунецької "Багіри".Саме цей чувак завербував дамбасятинську багіршу працювати снайпершою. А от сербська приїхала сама . Ще раз кажу подивіться на фото , це різні люди .
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26.03.2022 00:46 Ответить
Вы перепутали. То тоже Багира, но другая. Чувак на фотке тоже серб, и вербовал он сербку. А кого взяли сейчас - х.з.
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26.03.2022 01:00 Ответить
Ок. Най буде так . Потім розберемося.
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26.03.2022 01:10 Ответить
Я помню эту тварь.Ее пиарили дыровцы.
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25.03.2022 22:57 Ответить
солдаты зналикогоберут в плен,значит была команда сохранить,кому-то надо *************.Следим за ходом событий.Может сдохнет при попытке к бегству.Слава ВСУ!Слава народу Украины!
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25.03.2022 22:59 Ответить
Та чого ви так нервуєте? Це велика вдача,що її захопили . Через кілька днів верещучка виміняє на неї цілого голову селищної ради! Це набагато важливіше,ніж виміняний луганський таксист,за якого віддали терезу. А якщо серйозно- то ми всі телята та невиліковні довбойоби. І ті,що зі зброєю,і ті,що без... Вже вісім років вити хочеться від безсильної люті....
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25.03.2022 23:00 Ответить
То что у нас продажная власть я не сомневаюсь. Но наши военные куда смотрели когда ету тварь в плен брали? Военные которые каждый день видят ужас и страдание населения берут убийцу и передают их нашим кабинетным чинушам которые кроме тяжелее чемодана денег ничего в руки не брали
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25.03.2022 23:04 Ответить
Хто вона така-з'ясувалось пізніше,а не безпосерндньо при захопленні.
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25.03.2022 23:17 Ответить
Убивать пока не надо.Может на Берича выведет.Она много знает.
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25.03.2022 23:01 Ответить
Если она такая, то не надо было сообщать о ней, а тихо расстрелять.
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25.03.2022 23:09 Ответить
Вони ще її виміняють, як Цемаха(
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25.03.2022 23:10 Ответить
Если она такая, то не надо было сообщать о ней, а тихо расстрелять. А то придется обменивать.
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25.03.2022 23:10 Ответить
відріжте голову і відпустіть
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25.03.2022 23:13 Ответить
І ця піде на обмін?!!!!!!!!!! На гілляку!
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25.03.2022 23:13 Ответить
За страти мирного населення її треба розстріляти без вагань. наху* з нею співпрацювати.
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25.03.2022 23:15 Ответить
В 2014-му були відео де розповідали що на блокпост ЗСУ у Пантелеймонівці (Червоний партизан) напали орки з танками і бтр. Наші хлопці відмовились здаватись і довго тримались чим розізлили орків. Коли скінчились набої, наші здались але ця шльондра розстріляла мінімум 6 полонених. Їх забрав на пікапі наш священник з ПЦУ щоб поховати
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25.03.2022 23:19 Ответить


Порубати її на шматки і викинути диким кабанам та вовкам.
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25.03.2022 23:24 Ответить
І цю вбивцю вже заарештовували в Харкові коли вона приїхала під чужим іменем пару років тому. Але тоді її обміняли. Яка співпраця зі слідством, вона вбила купу полонених!
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25.03.2022 23:21 Ответить
Це не вона. То була тереза.
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25.03.2022 23:35 Ответить
Московія використовує таких убивць Українців, а потім знищує..
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25.03.2022 23:21 Ответить
а на фіг нам її співпараця??? шо нового вона може розсказати? похвалитися вбитими?
ще на обмін підлікуйте...
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25.03.2022 23:24 Ответить
Немного повесить.
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25.03.2022 23:27 Ответить
Дебіли *****, а ви знаете що снайперів артилеристів та льотчиків ніхто і ниде в полон не бере, особливо снайперів.
******* якийсь
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25.03.2022 23:32 Ответить
Ну, як міняти, то хіба на шойгу
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25.03.2022 23:34 Ответить
Не надо менять. Сколько человек она убила? 49? Медленно разрезать на 49 кусочков и при ней скормить свинкам. Медленно, ежедневно, вкалывая адреналин, чтобы не умерла
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26.03.2022 05:32 Ответить
З неї можна висмикнути 3-4 кінцівки , а далі діяти виключно згідно чинного законодавства . Не потрібно ніяких звірств .
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25.03.2022 23:36 Ответить
Это не Багера , а гиена .Глушитель в анус , оставить до конца победы..
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25.03.2022 23:40 Ответить
Глушитель от белаза...
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25.03.2022 23:48 Ответить
глужитель в анусе будет для неё в кайф, лучше "лату з клинцями" (доску с гвоздями) и провернуть, чтобы кишечник намотался.
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26.03.2022 10:40 Ответить
Зачем было показывать судили бы ее после победы,а так прийдеться обменять эту сволочь.
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25.03.2022 23:59 Ответить
Это Стив Бушеми?
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26.03.2022 00:01 Ответить
Сподіваюсь - у нашого керівництва вистачить розуму не обмінювати її.
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26.03.2022 00:27 Ответить
Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру
Предательницу предали?



Лицо "русского мира" - такое... лицо. "Говорящее".
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26.03.2022 00:59 Ответить
сотрудничать решила. ага - шкуру свою дерьмовую спасает.
расстрел!
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26.03.2022 01:07 Ответить
типичная рожа русского мира.
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26.03.2022 01:09 Ответить
Не понял.... Почему взяли.? Она же явно сопротивлялись вооружённо.... А мяса для обмена и так много...
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26.03.2022 01:43 Ответить
каждый первый кацап должен быт убит... тем более свинорылокозломордая вонючая кацапка...
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26.03.2022 04:19 Ответить
Снять кожу медленно , вкалывая адреналин
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26.03.2022 05:28 Ответить
Очи выколоть,потом обменять
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26.03.2022 05:46 Ответить
Яка різниця з сербії чи з даунбасу... в камеру СіЗО Там до ранку сама повіситься)) Про фізичні і душевні страждання ніхто і не знатиме. Там все порішають місцеві....
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26.03.2022 06:00 Ответить
Знаете почему улыбается это животное?Да потому,что уверенно,что не только суда,а вообще какой-либо ответственности ему удастся избежать.Верещучка уже готовит обмен.
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26.03.2022 07:06 Ответить
Чикатило.... генетическая ошибка, как результат злоупотреблений её биологических родителей. Объект для психиатров. Я не шучу.
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26.03.2022 07:56 Ответить
Головне, щоб не випустили через 4 роки, як того навідника, через кого вівся обстріл Маріуполя в 2015, і загинуло багато людей
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26.03.2022 08:50 Ответить
Читаю все эти "расстрелять", "кожу содрать". Во-первых, эта женщина - свидетель военных преступлений и вторжения РФ еще в 2014 году, что важно для будущих международных судов. Во-вторых, украинская армия - не орки, тут выполняется женевская конвенция. Те, кто желает кожу сдирать с пленных - чемодан, вокзал, Донецк.

Ибо бы либо дебилы тупые, либо провокаторы. Задача которых - дискредитация имиджа Украины.
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26.03.2022 10:17 Ответить
предлагаю через эту ******* взвод пропуститть!
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26.03.2022 10:24 Ответить
Мрази. Ложь, кровь, воровство, предвтельсво,... мрак и ад на земле... упоротые рашистские твари в облике людей.
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26.03.2022 10:29 Ответить
Ну і що з нею зроблять? В самому найгіршому для неї випадку відкриють кримінальну справу. А потрібно негайно розстріляти. Росіяни так і зробили б. А тому вони на нашій території а не ми на їх.
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26.03.2022 11:02 Ответить
Вытянуть информацию и ликвидировать . Пожизненное для нее , это слишком мягкое наказание .
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26.03.2022 11:52 Ответить
если будут отдавать на обмен - только БЕЗ УКАЗАТЕЛЬНЫХ ПАЛЬЦЕВ.
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26.03.2022 12:19 Ответить
Навіщо брали? Таких с#к треба зразу до Кобздона відправляти...
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26.03.2022 12:48 Ответить
Немцы снайперов в плен не брали-- расстреливали сразу !!
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26.03.2022 17:45 Ответить
Не вбивати! Хай сидить у бетонному пеналі поки не здохне і згадує очі людей, яких вона розстрілювала
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26.03.2022 21:22 Ответить
Обычно таких в плен не берут, зачем кормить в зоне на пожизненном?
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27.03.2022 21:46 Ответить
---- НЕ для того ЗЕ--бобіки так поспіхом.оголосили їхні прізвища... А для того .щоб порятувати в обмін на .попередньо зданих ГЕРОЇВ--МАРІУПОЛЬЦІВ ...
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06.06.2022 15:46 Ответить
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