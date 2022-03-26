На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Украинские силы сопротивления уничтожили в Северской области группу российских оккупантов и техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".

"Силы сопротивления Северщины делятся очередными достижениями. Оккупантам не место в независимой и свободной Украине! Вместе к победе!", - отмечается в сообщении.

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