На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы сопротивления уничтожили в Северской области группу российских оккупантов и техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".
"Силы сопротивления Северщины делятся очередными достижениями. Оккупантам не место в независимой и свободной Украине! Вместе к победе!", - отмечается в сообщении.
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+50 Перехватчик
показать весь комментарий25.03.2022 22:56
+29 Helen Batiouk
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+26 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий25.03.2022 22:57
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Пожалуйста, подождите...
Бійці полку "Азов" у Харькові багатьох взяли в полон, а ще більше відправили в український чернозем, бо весна прийшла, треба багато добрива...
Начали использовать джихадмобили.
Для партизанской войны отлично
Якби він був розумний він би цю війну не починав.
І всі промови йому пишуть, може тільки з бумажуи читати.
бо в ботоксному киселі в голові є тільки 2 бульбашки - пабєдобесіє і вялічіе ...які тримаються на крові і стражданнях як кацапсин так і тих кого вони грабують і вбивають...
воно не тупе... воно мумія, заперта в бункері, як в саркофазі... вже не людина...політичний трупяк, загнана криса, яка спроможна зруйнувати всесвіт, аби здохнути останнім у ньому...
Рахувати, збирати, СМС відправляти.
Зразу закопати, щоб ті самки геть страховки ніколи не отримали, ібо не *** шастать.
У ихних БТРов башня как люк на бок открывается?
Удобно...
Бог у поміч, Господарю!!