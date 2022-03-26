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На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,сіверщина

Украинские силы сопротивления уничтожили в Северской области группу российских оккупантов и техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".

"Силы сопротивления Северщины делятся очередными достижениями. Оккупантам не место в независимой и свободной Украине! Вместе к победе!", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники ювелирно уничтожают технику оккупантов на Северщине. ВИДЕО

На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 01
На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 02
На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 03
На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 04
На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 05
На Северщине уничтожена колонна российских оккупантов, - ОК Північ 06
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Топ комментарии
+50
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25.03.2022 22:56
+29
І що ж ці суки все по копаному пхаються?
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25.03.2022 22:59
+26
А русня где? Опять поразбегались ну понятно что воевать они только с мирным населением могут, а так ссыкуны по жизни.
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25.03.2022 22:57
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25.03.2022 22:56 Ответить
Ми з України )
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25.03.2022 22:59 Ответить
А русня где? Опять поразбегались ну понятно что воевать они только с мирным населением могут, а так ссыкуны по жизни.
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25.03.2022 22:57 Ответить
где-где... вон видал, как ему модуль оторвало? вот там они и напылены тонким слоем углерода воздействием кумулятивной струи. В живых остались только самые хитрые, у которых внезапно "Тигр" "заглох".
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25.03.2022 23:08 Ответить
Не встигли тварюки порозбігатися.
Бійці полку "Азов" у Харькові багатьох взяли в полон, а ще більше відправили в український чернозем, бо весна прийшла, треба багато добрива...

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25.03.2022 23:11 Ответить
нога для крупнокалиберного пулемета в кузове.
Начали использовать джихадмобили.
Для партизанской войны отлично
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25.03.2022 23:31 Ответить
Это нога... Того кого надо, нога
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26.03.2022 00:09 Ответить
аналог махновских тачанок.
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26.03.2022 05:59 Ответить
Радуєте хлопці все більше. Слава Україні.
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25.03.2022 22:59 Ответить
І що ж ці суки все по копаному пхаються?
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25.03.2022 22:59 Ответить
Кацы опять пятками сверкали.
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25.03.2022 23:00 Ответить
Фотками демілітаризації задоволений.
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25.03.2022 23:00 Ответить
Дякую,люб1 Во1ни!Слава ЗСУ!
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25.03.2022 23:01 Ответить
Танчику щось зовсім погано… Слава ВСУ!!!
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25.03.2022 23:01 Ответить
Навпаки - йому вже добре.
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26.03.2022 13:56 Ответить
Чому путін таке тупе?
Якби він був розумний він би цю війну не починав.
І всі промови йому пишуть, може тільки з бумажуи читати.
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25.03.2022 23:02 Ответить
Гордість і щеславіє,!
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25.03.2022 23:04 Ответить
бо він *****... закомплесоване старе чмо, шматок лайна від того брутального і всемогутнього яким його зробила світова спільнота, пробачаюча йому "шалості" в Чечні, Грузіїї, Сирії і Украиїні ...
бо в ботоксному киселі в голові є тільки 2 бульбашки - пабєдобесіє і вялічіе ...які тримаються на крові і стражданнях як кацапсин так і тих кого вони грабують і вбивають...
воно не тупе... воно мумія, заперта в бункері, як в саркофазі... вже не людина...політичний трупяк, загнана криса, яка спроможна зруйнувати всесвіт, аби здохнути останнім у ньому...
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25.03.2022 23:12 Ответить
Жалко немає даних про кількість назавжди втомлених орків ((
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25.03.2022 23:02 Ответить
Та хто їх там рахує? Кому нах вони потрібні, включно з їхніми матерями?
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25.03.2022 23:10 Ответить
А для статистики корисно. Така інфа наступних орків деморалізує.
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25.03.2022 23:24 Ответить
Таки і бачу, як орки читають Цензор!
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25.03.2022 23:30 Ответить
Читають та ще їх рідні...
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26.03.2022 00:29 Ответить
Навіщо вони потрібні?
Рахувати, збирати, СМС відправляти.
Зразу закопати, щоб ті самки геть страховки ніколи не отримали, ібо не *** шастать.
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25.03.2022 23:18 Ответить
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25.03.2022 23:02 Ответить
predator
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25.03.2022 23:09 Ответить
Фашисты уж не будут сниться экипажам.
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25.03.2022 23:06 Ответить
Куплю кусок броні, аби на ніж вистачило!
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25.03.2022 23:08 Ответить
Обана...
У ихних БТРов башня как люк на бок открывается?
Удобно...
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25.03.2022 23:14 Ответить
Ха..Еще есть модели,у которых она в сторону сьезжает.Кросивое.
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26.03.2022 06:17 Ответить
Посівну в Україні розпочали землероби вчасно…
Бог у поміч, Господарю!!
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25.03.2022 23:16 Ответить
Харошиє кальоса, нада брать...
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25.03.2022 23:17 Ответить
Ромы, там кроме металла есть еще новая запаска на мотузке
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25.03.2022 23:19 Ответить
По посівах їздили....
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26.03.2022 02:24 Ответить
А ГДЕ САМИ ОККУПАНТЫ !?)
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26.03.2022 10:57 Ответить
 
 