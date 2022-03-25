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война (46904) Киев (24551) Метрополитен (967) Богачук Олег (1433)

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Станции киевского метрополитена уже месяц используются как круглосуточное укрытие гражданского населения.

Как это происходит на станции метро "Арсенальная" – смотрите в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 01
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 02

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 03

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 04
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 05
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 06

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Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 07
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 08
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 09
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 10
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 11
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 12
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 13

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 14
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 15
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 16
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 17
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 18

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Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 19
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 20
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 21
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 22
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 23

Памятники и скульптуры в Киеве приспосабливаются к опасностям войны.

Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 24
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 25
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 26
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 27
Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 28

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Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак 29

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+13
ведь многие люди в метро живут, которым дома уничтожили руснявые мрази своими дурацкими ракетами... Вот женщина даже домашнего питомца зайчика спасла. Некуда людям дется, все отобрали русские твари, гореть им всем в аду без исключения.
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25.03.2022 23:04
+4
Живу біля метро, ще й з того боку, де обстрілюють. Ні сам, ні сусіди в метро не ховаються. Якось поки що Бог береже. Та і щоб ефект був від цього сховища, то треба з нього не вилазить. Бо після сигналу тривоги за час поки ракета долетить до міста, то до метро добігти не встигнеш. І вибух застане на вулиці навіть якщо ракету зіб'ють, то її залишки можуть накрити. Тому краще вже сидіти вдома поки немає коврових обстрілів Градами чи артобстрілу ствольною артилерією по площі. Так я для себе вирішив і не висовуюсь без зайвої потреби з дому.
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25.03.2022 23:41
+2
Аж серце стає від цього посту, вибачайте...

Що ми знаємо про вірність... Пес прийшов до свого дому... Сумська обл.
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26.03.2022 00:52
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Правила форума Совет форумчан
ведь многие люди в метро живут, которым дома уничтожили руснявые мрази своими дурацкими ракетами... Вот женщина даже домашнего питомца зайчика спасла. Некуда людям дется, все отобрали русские твари, гореть им всем в аду без исключения.
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25.03.2022 23:04 Ответить
Аж серце стає від цього посту, вибачайте...

Що ми знаємо про вірність... Пес прийшов до свого дому... Сумська обл.
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26.03.2022 00:52 Ответить
По сравнению там где я был в Мариуполе 5 звездочный отель ....
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25.03.2022 23:17 Ответить
Живу біля метро, ще й з того боку, де обстрілюють. Ні сам, ні сусіди в метро не ховаються. Якось поки що Бог береже. Та і щоб ефект був від цього сховища, то треба з нього не вилазить. Бо після сигналу тривоги за час поки ракета долетить до міста, то до метро добігти не встигнеш. І вибух застане на вулиці навіть якщо ракету зіб'ють, то її залишки можуть накрити. Тому краще вже сидіти вдома поки немає коврових обстрілів Градами чи артобстрілу ствольною артилерією по площі. Так я для себе вирішив і не висовуюсь без зайвої потреби з дому.
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25.03.2022 23:41 Ответить
Краще седіти у метро. Ви помиляєтесь у висновках, будинок вас не врятує як що влучить у нього ракети чи авіаБомба впаде на нього.
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25.03.2022 23:58 Ответить
Бог береже, а ППО ЗСУ Києва чим займається?
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26.03.2022 13:51 Ответить
Щастить що є метро. Як би це не звучало.... у Маріуполі чи Чернігові або Сумах такої можливості сховатися немає...
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25.03.2022 23:57 Ответить
Вважаєте, що тоді метро не було б цілю №1? Та вони б через нього ще й полізли!
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26.03.2022 13:50 Ответить
Метро самое безопасное убежище из всех убежищ. Это по безопасности☆☆☆☆☆. Безопаснее только спецбункеры для первых лиц государства.
Но самое лучшее уехать в Закарпатье или за границу.
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26.03.2022 20:19 Ответить
 
 