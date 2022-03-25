Месяц жизни в подземелье: как киевляне прячутся на станциях метрополитена от российских атак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Станции киевского метрополитена уже месяц используются как круглосуточное укрытие гражданского населения.
Как это происходит на станции метро "Арсенальная" – смотрите в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Памятники и скульптуры в Киеве приспосабливаются к опасностям войны.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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