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Российских оккупантов выбили из села Малая Рогань под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковском гарнизоне сообщили о зачистке в селе Малая Рогань возле Харькова.

"Зачистили Малую Рогань. Продолжаем работать", – написал в фейсбуке начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Российских оккупантов выбили из села Малая Рогань под Харьковом 01
Российских оккупантов выбили из села Малая Рогань под Харьковом 02

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Тримаємо кулаки за Вас хлопці, ми з Вами.
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25.03.2022 23:37 Ответить
Мужики, вы неимоверно крутые, настоящие воины!
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25.03.2022 23:58 Ответить
роSSійський окупант повинен бути знищений! Дякую хлопцям за Харків!
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25.03.2022 23:58 Ответить
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25.03.2022 23:59 Ответить
ДОБРЕ, ДУЖЕ ДОБРЕ !!!
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26.03.2022 00:18 Ответить
Бережи Вас Господь!
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26.03.2022 05:33 Ответить
 
 