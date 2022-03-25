Российских оккупантов выбили из села Малая Рогань под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковском гарнизоне сообщили о зачистке в селе Малая Рогань возле Харькова.

"Зачистили Малую Рогань. Продолжаем работать", – написал в фейсбуке начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.





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