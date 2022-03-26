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Мариуполь (5563) смерть (9041)

Гражданские жители Мариуполя погибли от рук российских оккупантов, когда готовили себе еду. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Появилось фото погибших мариупольцев, готовивших себе еду на костре близ собственного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ фото распространяется по сети.

Гражданские жители Мариуполя погибли от рук российских оккупантов, когда готовили себе еду 01
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Топ комментарии
+59
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26.03.2022 00:07
+46
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25.03.2022 23:58
+41
Тому Україна і відбивається від цих чухонсько-мордовських виродків,бо більшість населення чудово знає що вони собою являють.Були й такі,коли на зауваження,що ці тварини без всяких війн знищили українців вдвічі більше ніж нас загинуло під час 2-ї світової війни,відповідали:" Та коли то було,зараз інші часи".Часи може й інші,а кацапи ті ж самі.
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26.03.2022 00:04
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25.03.2022 23:58 Ответить
Смерть кацапам!
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26.03.2022 00:00 Ответить
Тому Україна і відбивається від цих чухонсько-мордовських виродків,бо більшість населення чудово знає що вони собою являють.Були й такі,коли на зауваження,що ці тварини без всяких війн знищили українців вдвічі більше ніж нас загинуло під час 2-ї світової війни,відповідали:" Та коли то було,зараз інші часи".Часи може й інші,а кацапи ті ж самі.
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26.03.2022 00:04 Ответить
На жаль не всі в Україні це розуміли і навіть зараз є такі.
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26.03.2022 04:54 Ответить
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26.03.2022 00:07 Ответить
а ведь как точно сказано !

вспоминаю их фасады-фотообои на домах развалюхах
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26.03.2022 00:18 Ответить
а внутри - гнилье человеческое
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26.03.2022 00:19 Ответить
а внутри - гнилье нечеловеческое
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26.03.2022 01:38 Ответить
рашисты, вы конченые мрази!
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26.03.2022 00:10 Ответить
Напоминаю, что горсовет и мэр сбежали из города, понимая что он будет окружён, бросив людей умирать и не предупредив об этом.
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26.03.2022 00:11 Ответить
Так вони ж ригоанали-першими встигають до корита,першими й здриснули.Он мер Славутича теж керує містом "дистанційно".
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26.03.2022 00:41 Ответить
Кацапы-твари, 80% путиноиды., поэтому надеяться, что наступит в мозгах просветление, не стоит..
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26.03.2022 00:12 Ответить
увы, просветлением и в ближайшие лет 10 не пахнет - тупые упоротые бараны
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26.03.2022 01:00 Ответить
ВИРОДКИ !!!
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26.03.2022 00:13 Ответить
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26.03.2022 00:22 Ответить
Мститися... Не брати полонених... Ту сцуку що снайперкою була і розстрілювала полонентх в 2014 треба негайно знищити... І так треба з усіма російськими вбивцями... До росіян має бути ставлення як до колорадських жуків... Давити їх і не дивитися.
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26.03.2022 00:26 Ответить
Да зрозумійте, вбивство кацапів, це дуже гуманно. Їх треба калічати! Якщо ти, наприклад, снайпер - виколати очі та поубрубати пальці.
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26.03.2022 00:35 Ответить
Це є вже садизм, пальці можна залишати)
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26.03.2022 00:41 Ответить
Росіяни людожери! У полон якщо брати. то під живий щит! Проклинаю загарбників, нема жалю геть, нищити як тарганів безжально!
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26.03.2022 00:35 Ответить
А на полтавщині,поліція вже забирає в населення зброю,добуту в російських загарбників!
Вершина маразму! Ворог біля воріт,а вони людям зброю не видають,а та що добута в бою ЗАБИРАЮТЬ!
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26.03.2022 02:56 Ответить
Спробували б в американця забрати зброю, п%зда була б тій поліції.
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26.03.2022 04:58 Ответить
Шановні! Вчіть історію. Не ображайте кацапів. Треба казати "москалі пархаті" або "московіти". Зараз - "рашисти". А дивлячись на їхні звірства - "хай земля їм буде скловатою!" Таке ми НІКОЛИ не зібудемо і не пробачимо! Слава Україні!
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26.03.2022 08:49 Ответить
Мрази российские! Не прощу .......
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26.03.2022 10:16 Ответить
 
 