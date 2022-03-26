Гражданские жители Мариуполя погибли от рук российских оккупантов, когда готовили себе еду. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось фото погибших мариупольцев, готовивших себе еду на костре близ собственного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ фото распространяется по сети.
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вспоминаю их фасады-фотообои на домах развалюхах
Вершина маразму! Ворог біля воріт,а вони людям зброю не видають,а та що добута в бою ЗАБИРАЮТЬ!