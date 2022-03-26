Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.
Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает Цензор.НЕТ.
Следователями полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуется 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, правоохранители просят немедленно сообщать об этом в полицию на номер 102.
Пожалуйста, подождите...
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А если нет, то большой привет Зеленскому, который вооруженных украинцев боится больше, чем рашистскую орду захватчиков.
Ті що воюють поліцейскі,ті не ходят і не забирають зброю по хатках!
І свою хату теж потрібно захищати!
Один мужчина не маючи зброї з вилами побіг брати в полон льотчика, льотчик його застрелив.Оце те до чого ти ведеш!
Сам добуваєш зброю - тобі стаття,та вилучення зброї. Нонсенс!
«Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно яровым ячменем NN тыс. га площадей из N N N N тыс. запланированных. На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур и начинают сев гороха», - уточняется в сообщении
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.
А що воєнний стан вже скасовоно? Чи поліції Полтавщини більше не*уєм зайнятись?
И законодательство Украины об оружии устаревший, не отвечающий требованиям времени.
Может по этой причине захвачен Херсон и ряд других городков?