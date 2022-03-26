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Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает Цензор.НЕТ.

Следователями полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуется 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, правоохранители просят немедленно сообщать об этом в полицию на номер 102.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русские сдаются! С техникой": оккупант сдал танк за вознаграждение. ФОТО

Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 01
Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 02
Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 03
Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 04
Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 05
Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+96
Незаконний обіг танків-це взагалі шедевр від полтавського мєнта.
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26.03.2022 02:25
+75
Что значит незаконное? Военное положение на дворе, аллеу
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26.03.2022 02:23
+69
Так влада більше за все боїться свого озброєного народу,ніж кацапів.
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26.03.2022 02:24
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І ще одна обставина мене дуже цікавить . Куди поділась конфіскована зброя , як ведеться її облік , зберігання ? Кому передали зброю менти?
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26.03.2022 07:11 Ответить
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26.03.2022 07:41 Ответить
цапський пілоте зі скрєпою.
фотофак
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26.03.2022 07:43 Ответить
Зброю роздавати поотрібно, такі зараз часи і влада має не боятися цього.
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26.03.2022 07:44 Ответить
Трофеї це святе і поліції зась до них.
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26.03.2022 07:49 Ответить
Трофеї здобуте законно надбання. Вилучати Ніхто немає права. Вилучення злочинне,це-грабунок. Закон,то змінюйте
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26.03.2022 08:22 Ответить
Іван Сітарський "Сусідська війна". Ця пісня в тему. Не зміг знайти у виконанні автора. В архівах може десь ще є. https://youtu.be/gpz-UYM3VgI
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26.03.2022 07:56 Ответить
В кого,ця петушня вилучила?, у кацапських вбивць, чи в мирних,беззахисних українців??? Петушари,завше були зрадниками,й злочинцями. Воювати гниди,воювати
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26.03.2022 08:19 Ответить
Наши хомяки, самые запасливые хомяки в мире. Ай да Полтавщина, родина моего деда и бабушки.
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26.03.2022 08:47 Ответить
Хом'яки в кацапії, у нас куркулі!
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26.03.2022 17:24 Ответить
Очень надеюсь, что это шуточный троллинг от полиции.
А если нет, то большой привет Зеленскому, который вооруженных украинцев боится больше, чем рашистскую орду захватчиков.
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26.03.2022 08:58 Ответить
Надейтесь, те 30 человек тоже понадеялись, теперь ходят по судам
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26.03.2022 09:51 Ответить
Просто ляпнуть или пруфы имеются?
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26.03.2022 10:11 Ответить
як є справа порушена, то нафіга пруфи? Будуть ходити і платити бабки. І не малі.
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26.03.2022 10:34 Ответить
Іде війна, а у поліцаїв совок в голові! Забирати стрілецьку зброю у людей, погрожувати 263 статтею та лишати їх права на самозахист від окупантів це і є ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН!!
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26.03.2022 09:03 Ответить
в ПМР после войны там у каждого в подвале есть оружие
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26.03.2022 10:58 Ответить
Також так думаю по можливості треба навпаки видавати стрілецької зброї народу ,так танки забрати вони їм не потрібні але обов'язково потрібно нагородити і виплатити матеріальну допомогу цим сміливцям.видайте їм автоматів і гранати взамін танків.
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26.03.2022 12:06 Ответить
Коли кацап здає танк платять гроші а як наші громадяни забирають покинуту техніку треба «ізять»
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26.03.2022 09:07 Ответить
В одном месте в начале войны, при атаке свинособак раздавали калашниковы народу, так вот два парняги тоже получали. А один здравомыслящий мужичек увидел это и сказал, да *** это же два конченных наркомана, мои соседи, кому вы даете оружие ***? У них забрали, на что они начали говорить мол мы хотим город защищать. Им сказали ок, записывайтесь в тероборону и будем вместе ишаков бить. Да нах оно нам надо был их ответ. Вот и вся причина. Рабочая техника и оружие должна быть только у тех кто воюет, а не для "защиты своей хаты", где оружие только навредит, а не спасет. Вижу некоторые мрази мусоров говном поливают, что бы вы знали *********, сейчас большинство ментов воюет и защищает ваши жопы работая круглосуточно. Сейчас все равны,все украинцы, а кто это непонимает, тот хуже врага.
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26.03.2022 09:20 Ответить
Не в Запорожье произошло?
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26.03.2022 09:27 Ответить
Сумская
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26.03.2022 09:47 Ответить
сам ти ********!
Ті що воюють поліцейскі,ті не ходят і не забирають зброю по хатках!
І свою хату теж потрібно захищати!
Один мужчина не маючи зброї з вилами побіг брати в полон льотчика, льотчик його застрелив.Оце те до чого ти ведеш!
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26.03.2022 09:41 Ответить
Они забирают спиженное, это все пойдет не на продажу, а для нашей армии. Это тоже самое мародерство, только военного характера. Пойди воевать организовано, и никто ничего у тебя отбирать не будет. Да менты не все в отрытом противостоянии в всу и террообороне, они между этих структур и защищают окруженные города от диверсантов, мародеров и просто банально помагают людям когда на них падают ракеты. Да это мелочи, обсерать откуда то с под Львова куда трудней.
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26.03.2022 09:55 Ответить
спизженное? у кого, у агрессора? ты совсем уже долбанулся?
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26.03.2022 17:57 Ответить
"и просто банально помагают людям когда на них падают ракеты" - отбивают их теннисными ракетками? дай угадаю - ты и есть один из них?
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27.03.2022 16:05 Ответить
Кто тебе, хомяку, провел в клетку интернет? "Оружие навредит аяйяй памажите вызовите милицию убивают". *****.
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26.03.2022 09:50 Ответить
Тех же ********* с танками орки и завалят если не дай Бог орки захватят местность. А те кто не дают им захватить местность, те лишились нужной им военной техники, которая невоюет, а ждет здачи на метлом где-то в гараже.
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26.03.2022 10:06 Ответить
Вот это новость, ладно пулемет и остальное, но 11 танков привласныть, это шо то непонятное, пид стриху не затолкаешь.
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26.03.2022 09:40 Ответить
Зеленський дозволив убивати орків,а зброю не видав.
Сам добуваєш зброю - тобі стаття,та вилучення зброї. Нонсенс!
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26.03.2022 09:44 Ответить
Не нонсенс, а так і є, а що ви думали.
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26.03.2022 09:48 Ответить
Менты в своем репертуаре, за пестик в бардачке на блокпосту на, получи пятёрочку. А потом ещё умиляются "ой, какие храбрые херсонцы, с голыми руками на танк". Твари. Вон даже тут в комментах хомяки пищат "айяйяй это что за махновщина, айяйяй пусть оружие будет у ментов и армии". Надо чтоб кацапы твою жену, хомяк, изнасиловали у тебя на глазах, а тебе прострелили ноги, может тогда дойдет ".
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26.03.2022 09:47 Ответить
Так Арістітєль з ОП сказав, що треба до партизанської війни готуватись, от Полтавщина і показала приклад
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26.03.2022 09:52 Ответить
Ну, не знаю... Война-то кончится когда-нибудь, а на чём огородик вспахать? Или там сена привезти?
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26.03.2022 09:52 Ответить
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26.03.2022 09:59 Ответить
По состоянию на 23 марта 2022 г прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 составляют NNNN тысяч гектаров в 11 областях Украины.

«Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно яровым ячменем NN тыс. га площадей из N N N N тыс. запланированных. На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур и начинают сев гороха», - уточняется в сообщении
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26.03.2022 10:07 Ответить
не знаю, не знаю. Наша область вроде ещё не воюет, а у меня в огороде оборонцы понарывали окопов, пробывал с ними о чем либо говорить, так в ответ получил таблички "Мины" Так табличками заминировали что выходит что бы самим попасть в окоп нужно по минам пробежаться. Видно не зря им даже автоматов не дали. и вот скажите как хозяйством заниматься?
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26.03.2022 20:02 Ответить
пиши українською, чи ти орк?
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26.03.2022 21:19 Ответить
Усе не вилучите, нехай Банкова лише спробує смикатися у сторону кремля
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26.03.2022 10:02 Ответить
Мусора в любой ситуации остаются мусорами.
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26.03.2022 10:05 Ответить
Нарешті, дочекалися, з слідчих будуть формувати танкові єкіпажі та на передову. Цікавий метод боротьби з хабарниками в МВС.
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26.03.2022 11:20 Ответить
Український тракторист завжди знайде собі нового трофейного танка на буксирі притягнути
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26.03.2022 11:53 Ответить
Так є "ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", там є така стаття:
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

А що воєнний стан вже скасовоно? Чи поліції Полтавщини більше не*уєм зайнятись?
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26.03.2022 11:55 Ответить
Невже до зустрічі з руснею так готуються?
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26.03.2022 13:02 Ответить
*після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні*………
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26.03.2022 18:00 Ответить
по ходу ******.все ж спокійно в Полтаві...
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26.03.2022 21:15 Ответить
Під час війни зброю роздають , а не вилучають?))коли нема чим зайнятися нехай йдуть На допомогу Маріуполя .
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26.03.2022 13:01 Ответить
А потім питаєте чому російським війська місцеві мешканці не чинять спротив.
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26.03.2022 13:11 Ответить
Считаю принципиально не правильным изъятие у населения ручного стрелкового оружия.
И законодательство Украины об оружии устаревший, не отвечающий требованиям времени.
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26.03.2022 13:21 Ответить
То роздають зброю з вантажівки всім хто хотів взяти то шиють статю за вдалу знахідку.
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26.03.2022 13:28 Ответить
Байрактари та Стінгери в кожну хату...
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26.03.2022 13:39 Ответить
И вот в этом весь щеленский, его 150% прокуратура и мусарня. Просто суки. А этому ослу оманскому дифирамбы поют. Люди сами добыли в бою или другим законным способом для своей защиты - *****, так нет - крим. дела организовывают, твари прокурорские.
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26.03.2022 13:41 Ответить
достойный повод для "гордости" полицаев во время войны!
Может по этой причине захвачен Херсон и ряд других городков?
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26.03.2022 14:10 Ответить
Я предлагаю полицаям, съездить в Херсон.
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26.03.2022 15:43 Ответить
Как бы по закону - на штраф площадку поставили?
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26.03.2022 17:09 Ответить
ТО не танки, то просто металолом! Гармата- також, а - кулемет в стріху! А кому він потрібен. як трактор, чи що? Землю втрамбовує і неймовірно "солярку" жре!
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26.03.2022 19:10 Ответить
А ОНИ ЛЮДЕЙ ЭТИХ ЭВАКУИРОВАЛИ !!!???
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26.03.2022 21:15 Ответить
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