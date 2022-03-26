Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает Цензор.НЕТ.

Следователями полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуется 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, правоохранители просят немедленно сообщать об этом в полицию на номер 102.

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