Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области полиция задержала автоматчиков, безжалостно расстрелявших двух гражданских лиц в Большой Дымерке.
Об этом сообщает Полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.
Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.
30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+128 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
як я розумію, те гівно вже довго живе в Євросоюзі. І інфою користується лиш кісєльовською. Толерастія і права чіловєка приносять свої плоди. Як тільки не дай бог війська раші перейдуть кордон Германії, ця наволоч точно буде допомагати окупації. Європі слід звернути увагу на таких її жителів. А не можна якось відслідкувати його особу?
Или ты хочешь чтобы полиция выложила видео как их в подвале шлёпнули?
Якщо так без суду і слідства розстрілювати на місці, як того вимагають багато нерозумних коментаторів, то завтра багато патріотів можуть бути звинувачені силовиками і розстріляні на місці. Не забувайте про сфабриковану справу Шеремета і розстріл працівників державної охорони в Княжичах. До сих пір ніхто не покараний. А отже серед силовиків є дуже непорядні люди. І я б не ризикнув довірити таким карти чи милувати.