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Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киевской области полиция задержала автоматчиков, безжалостно расстрелявших двух гражданских лиц в Большой Дымерке.

Об этом сообщает Полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане", - говорится в сообщении.

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Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области 01


Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+128
Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
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26.03.2022 06:33
+77
У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
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26.03.2022 06:36
+46
У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
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26.03.2022 06:38
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Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
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26.03.2022 06:33 Ответить
Я теж не розумію от ***** ЇХ ЗАТРИМУВАТИ !!!
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26.03.2022 10:19 Ответить
бандити, думали, їм все зійде з рук
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26.03.2022 06:33 Ответить
а як же ж, война все спише!
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26.03.2022 10:05 Ответить
У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
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26.03.2022 06:36 Ответить
а не проще ли не тратить времени и расстреливать таких мудаков прямо на месте? а то давеча с большим неудовольствием узнал, что один из первых сбитых кацопилотов по фамилии красноярцев убил из табельного оружия украинца, который пытался его задержать...
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26.03.2022 06:37 Ответить
застрелил пенсионера, на участок которого приземлился.
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26.03.2022 06:48 Ответить
а ти ж курва, а шмарклі які по собі розмазував, перший вильот, нічого не знав, в...к!
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26.03.2022 10:06 Ответить
а полиция у сельского населения изымает трофейные автоматы и короткостволы. Пацаны, может после завершения оккупации? Кто захочет - сдаст, кто захочет - зарегистрирует, а кто не будет отвечать разумным критериям - у того конфискуют.
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26.03.2022 10:29 Ответить
не хрен сільському населенню хвалитися своїми трофеями один поперед одного. Діди як робили? знайшов - змасти і закопай аж до часу, коли знадобиться.
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26.03.2022 22:19 Ответить
закапывали и прятали потому что предполагалось применение против государственной власти. Сейчас стоит такая проблема?
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26.03.2022 23:05 Ответить
У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
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26.03.2022 06:38 Ответить
рашоідіото не розуміє, що німці якраз для таких як він і повісили "флагі"
як я розумію, те гівно вже довго живе в Євросоюзі. І інфою користується лиш кісєльовською. Толерастія і права чіловєка приносять свої плоди. Як тільки не дай бог війська раші перейдуть кордон Германії, ця наволоч точно буде допомагати окупації. Європі слід звернути увагу на таких її жителів. А не можна якось відслідкувати його особу?
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26.03.2022 07:01 Ответить
Полностью согласен!
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26.03.2022 07:03 Ответить
а шо оно такое патриотичное не поехало в сызрань? там русоаквафрешев уж точно навесили....могёт и бабацкий привесить... так нет же!!! Европу учит как жить надоть...шобы ему для глаза приятно было... **** драная
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26.03.2022 07:04 Ответить
useless, you know what to do
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26.03.2022 06:40 Ответить
Война, под шумок наоборот от мусора избавиться можно.. а мы и дальше гуманизмом блещем..
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26.03.2022 06:40 Ответить
А якщо хтось вирішить, що ми з Вами "мусор"? Що робитимемо?
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26.03.2022 10:53 Ответить
Якщо винні, то ці покидьки мають бути утилізовані.
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26.03.2022 06:45 Ответить
Один в камуфляже? Че за история и кто был те которых расстреляли
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26.03.2022 06:47 Ответить
А что, мародеры не могут быть одеты в камуфляж?
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26.03.2022 08:17 Ответить
Чому їх залишають живими???
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26.03.2022 07:00 Ответить
Кто тебе такое сказал?
Или ты хочешь чтобы полиция выложила видео как их в подвале шлёпнули?
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26.03.2022 09:36 Ответить
Зустрічне питання - а навіщо докуметувати себе?
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26.03.2022 14:08 Ответить
Полиция отчитывается о проделанной работе. Как и все службы, которые работают. А вот, например НАБУ, ГБР, САП почему-то не отчитываются ...
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26.03.2022 15:20 Ответить
я б не дуже поспішав розставляти крапки над і. З поданої інформації нічого не зрозуміло. Може два тероборонця розстріляли зрадників-посадовців, які заважали організовувати спротив?
Якщо так без суду і слідства розстрілювати на місці, як того вимагають багато нерозумних коментаторів, то завтра багато патріотів можуть бути звинувачені силовиками і розстріляні на місці. Не забувайте про сфабриковану справу Шеремета і розстріл працівників державної охорони в Княжичах. До сих пір ніхто не покараний. А отже серед силовиків є дуже непорядні люди. І я б не ризикнув довірити таким карти чи милувати.
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26.03.2022 07:11 Ответить
Наркоман і пяниця, які вбили незнайомих людей і забрали гроші...
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26.03.2022 08:06 Ответить
ну, як великий патріот всєя фейсбуку, аваков повернеться до влади то знову це буде намогатися повторити.
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26.03.2022 10:08 Ответить
т.е. если теробороновцы без суда и следствия расстреляли - это для вас норма, а если негодяев убьют - не всё так однозначно
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26.03.2022 14:01 Ответить
а я говорив, що треба розстрілювати? ви свої комплекси другим не нав'язуйте. Ось Віктор Ле заявив, що то були наркомани і п'яниці. Їх затримали. Дехто з коментаторів пропонував не затримувати, а просто на місці розстріляти. я виклав свої думки. Більшість на цензорі добре зрозуміли, про що я.
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26.03.2022 22:16 Ответить
не навязываю)))
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26.03.2022 22:34 Ответить
А ЗАЧЕМ ИХ ЗАДЕРЖАЛИ, А НЕ РАССТРЕЛЯЛИ !?
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26.03.2022 08:29 Ответить
Не ритушируйте лица - пусть все видят убийц и мародёров
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26.03.2022 08:40 Ответить
Вначале - допрос, иначе можем потерять ценные сведения.
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26.03.2022 12:43 Ответить
Показувати морди паскудні , щоб люди бачили . Граються з вбивцями в цивілізацію
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26.03.2022 09:30 Ответить
В РАСХОД !!!
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26.03.2022 09:56 Ответить
Не зрозуміло, навіщо затримували, якщо можна було повбивати виродків на місці...
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26.03.2022 10:02 Ответить
Беручи до уваги, як там була організована тероборона - аніскільки не дивує.
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26.03.2022 10:18 Ответить
ну можна якось обгрунтувати коли орків беруть в полон, навіть коригувальників та диверсантів ворожих... але це гівно?! Навіщо?! чого зразу не розстріляти?!!
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26.03.2022 11:18 Ответить
Навіщо їм замазують харі?
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26.03.2022 15:23 Ответить
 
 