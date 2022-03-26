РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5270 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
2 733 9
война (46939) гуманитарная помощь (1202) Наев (334)

Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Днепропетровскую область и Запорожье прибыли автопоезда с тридцатитонным грузом гуманитарного назначения. Грузы направлены в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, помощь состоит из генераторов автономного энергообеспечения, медикаментов, еды длительного хранения и детского питания, сообщает отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

– Помощь поступила из Греции и Италии. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться с российским агрессором. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту поддержку, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированной Чернобаевки сожгли российскую гуманитарную помощь, чтобы не брать подачки оккупантов. ВИДЕО

Следует отметить, что грузы переданы благотворительным фондом "Международная ассоциация поддержки Украины", руководителем которого является Ольга Чуйко.

Доставка гуманитарной помощи осуществлялась Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины – АсМАП во главе с президентом Леонидом Костюченко в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также областными военными администрациями соответствующих регионов.

– Пять украинских городов уже получили около 95 тонн грузов гуманитарного назначения и на этом мы не будем останавливаться, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев 01
Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев 02
Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев 03
Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев 04

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а рабов когда раздавать начнут..
показать весь комментарий
26.03.2022 08:30 Ответить
С самому подсуетиться - слабо?
показать весь комментарий
26.03.2022 08:36 Ответить
чув що готується законопроект про централізовану рабоексплуатацію, через великі накладні витрати на охорону і стимуляцію до праці роабоконтингенту..
показать весь комментарий
26.03.2022 08:37 Ответить
та да. пленные русаки будут работать за еду.
показать весь комментарий
26.03.2022 09:25 Ответить
Правильный номерной знак у фуры слева. Вверху на лобовом стекле.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:33 Ответить
чувак который это сказал кстати в плену, как тут писало.... хз, но главное чтобы жив остался, а то этих тварей уже посылают вслед за ним так. ну, "мэм" что ли новый получился.
хотя по мне - лучше всего: "рссукий - значит на..уй"
показать весь комментарий
26.03.2022 08:37 Ответить
А в Чернігів гуманітарну допомогу завезли?
показать весь комментарий
26.03.2022 08:37 Ответить
Про допомогу коротко, головне перелічити всі міністерства))
показать весь комментарий
26.03.2022 08:49 Ответить
Наев видно не в курсе,что в Запорожье творится с этой гуманитаркой.Награждённые,хрен знает за какие заслуги,Зеленским глава облгосадминисрации и его заместительница никого не подпускают(только своих),выгружают на какие-то склады,а дальше хз
показать весь комментарий
26.03.2022 11:39 Ответить
 
 