Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Днепропетровскую область и Запорожье прибыли автопоезда с тридцатитонным грузом гуманитарного назначения. Грузы направлены в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, помощь состоит из генераторов автономного энергообеспечения, медикаментов, еды длительного хранения и детского питания, сообщает отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
– Помощь поступила из Греции и Италии. Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться с российским агрессором. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту поддержку, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Следует отметить, что грузы переданы благотворительным фондом "Международная ассоциация поддержки Украины", руководителем которого является Ольга Чуйко.
Доставка гуманитарной помощи осуществлялась Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины – АсМАП во главе с президентом Леонидом Костюченко в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также областными военными администрациями соответствующих регионов.
– Пять украинских городов уже получили около 95 тонн грузов гуманитарного назначения и на этом мы не будем останавливаться, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
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хотя по мне - лучше всего: "рссукий - значит на..уй"