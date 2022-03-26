Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела. ФОТОрепортаж

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с начала войны служивший в теробороне, получил ранение.

Об этом он написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Минометный огонь и счастливый 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - рассказал Хлывнюк.

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"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил он.





