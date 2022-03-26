РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5195 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
26 932 30
война (46961) ранение (3239) Хлывнюк (13)

Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с начала войны служивший в теробороне, получил ранение.

Об этом он написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Минометный огонь и счастливый 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - рассказал Хлывнюк.

Смотрите также: "А ми тую Червону калину підіймемо": Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк защищает родину в тробороне Киева. ВИДЕО

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил он.

Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 01
Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 02
Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
Андрію, тримайся. Одужуй.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:09
+20
Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:10
+12
Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
показать весь комментарий
26.03.2022 12:07 Ответить
Понимаю вас.
Сейчас война не только на фронте, но и в информпространстве. Беженцы вывезенные в РФ будут по полной использованы в рашистской гебельсовской пропаганде. Уже есть масса подтверждений, что мариупольцев под камеры рашистских пропагандистов, под угрозой "депортации в Сибирь" заставляют рассказывать об ужасах "нацбатальонов" ВСУ, штабов Азова в роддоме, огневых точках на 9-м этаже многоэтажки и т.п.
И всё это приводит к антиукраинской, милитаристской истерии в РФ, поддержке людоедской политики путина. И в российские военкоматы идут сотни (пока, сотни) добровольцев, желающих "освободить Украину от фашизма". Полным ходом идет подготовка общественного мнения к всеобщей мобилизации. И наши беженцы, согласившиеся на эвакуацию в РФ, невольно вносят вклад во всю эту пропаганду.
У меня нет ответа на вопрос: "Так что, умереть теперь от голода в подвале"? Но некоторые предпочитают голодной смерти, защиту Родины с оружием в руках. Даже женщины. Даже с детьми. У меня нет права осуждать тех, кто выбрал "жизнь" эвакуировавшись в РФ.Это личный выбор каждого. Но выбор есть всегда.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:10 Ответить
А к чему был вопрос "воюю/не воюю"? Разве мы это обсуждали? По сути моего коммента вам сказать нечего? Неприятная правда?
Судя по вашему приемчику "съехать с темы и перейти на личности" есть подозрение, что вы вата ватная (это их поведение). С нетерпением жду матов в мою сторону, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:54 Ответить
"Мужики, которые сегодня на сайтах пишут комменты, на пушечный выстрел не подходили к военкомату" - это ваши слова.Да,действительно есть такие мужики.Но почему вы расписываетесь за всех мужиков ? Есть много мужчин-инвалидов которые не в состоянии быть в теробороне,а тем более воевать.Есть много пенсионеров которые не против повоевать,но из известных причин им военкоматы отказывают.Вот и воюют они против путлера виртуально,и за это спасибо.И я один из них.А вы всех в одну кучу.Вы не правы или путинский тролль.
показать весь комментарий
26.03.2022 14:15 Ответить
Баби - це у тебе на московії, а в Україні - пані.

показать весь комментарий
26.03.2022 15:05 Ответить
И зачем врете про свободно? Паспорта КТО забирает??? Что вместо паспортов выдают???
показать весь комментарий
26.03.2022 13:19 Ответить
Андрію, тримайся. Одужуй.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:09 Ответить
Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:10 Ответить
Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:10 Ответить
День тому мені якраз наснилось, що його поранили
показать весь комментарий
26.03.2022 12:13 Ответить
Жіноча інтуїція - це сила! Вона нас постійно попереджає про небезпеку.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:31 Ответить
От і скажіть, що нічого такого не існує...
Вчора дивилась в новинах чи все з ним добре, якось страшно стало від того сну.
А сьогодні новина
показать весь комментарий
26.03.2022 12:51 Ответить
А я вчора увесь день його пісню наспівувала. Може така любов прихильників на відстані дійсно рятує життя тим, про кого турбуються та згадують з повагою.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:03 Ответить
Тримайся , Андрію , до перемоги заживе ✊💪🙂
показать весь комментарий
26.03.2022 12:15 Ответить
Одужуй хлопче! Україна це-Ти! ❤️🙏
показать весь комментарий
26.03.2022 12:28 Ответить
Талановитим науковцям, письменникам, музикантам, інженерам, менеджерам, художникам, акторам та іншим обдарованим треба заборонити(!) записуватися в різні тероборони, військо, волонтерство та інші патріотичні рухи. Я розумію, що хочеться, я розумію що це Поклик Серця, але під час війни музикант повинен сидіти у студії і записувати потрібну на час війни музику, а не брати до рук автомат і стріляти "в молоко". Згадайте Василя Сліпака. І ніхто у цілій державі не зміг переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:29 Ответить
Я давно кажу, що всім, хто йде на війну, необхідно перед тим здати біоматеріал в національний банк сперми. Якщо такого немає, то його необхідно негайно створити. Ми ПОВИННІ зберегти наш генофонд!!! Це не жарти! Для всіх, хто воює, це повинно стати обов'язковим. Знаю купу розумних і порядних людей, які зараз ризикують життям на фронті або на лінії вогню, а у них не те що дітей навіть сім'ї немає. І є великий ризик втратити їх генетику назавжди. Або, наприклад, молоде подружжя ще не має дітей, а чоловік на фронті. Якщо не доведи Господи такий чоловік загине, то дружина в майбутньому зможе мати дітей від нього, а наше завдання всіляко таким молодим мамам допомагати.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:56 Ответить
Бог зберіг добру та світлу людину!

Андрію, бережи себе, захисник-герой!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:30 Ответить
Держись Андрюха мы ещё споём на костях касапских трупов.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:30 Ответить
Великий уклін тобі, усі проукраїнські зірки, типу груп "Антитіла", "Бумбокс", "ТНМК", "Без Обмежень" допомагають ЗСУ!❤️🇺🇦
показать весь комментарий
26.03.2022 12:31 Ответить
Але куміром всіх женчін все одно є арєстовіч.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:01 Ответить
Хлопака з яйцями! Видужуй! Ти нам ще потрібний.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:39 Ответить
Швидкого одужання.
Андрійчику, хай Господь береже тебе, всіх захисників України та всіх українців, незалежно від національностей.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:45 Ответить
Я тільки взнав, що Андрій воює.
Шановний музикант, інтелігент, просто воює.
Велика шана Вам, митець.
Як це контрастує з піарастами прихожанами УПЦ МП усиком і ломаченком.
Скільки галасу, фоточки зі зброєю, бидло вже героїв з них намагається робити.
показать весь комментарий
26.03.2022 14:07 Ответить
А чого це в нього рана то зліва, то справа?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:31 Ответить
 
 