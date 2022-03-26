Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с начала войны служивший в теробороне, получил ранение.
Об этом он написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Минометный огонь и счастливый 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - рассказал Хлывнюк.
"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил он.
Топ комментарии
+37 GoodWin
показать весь комментарий26.03.2022 12:09
+20 GoodUncle
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+12 Ромарио Гомес
показать весь комментарий26.03.2022 12:10
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🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.
🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.
🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
Сейчас война не только на фронте, но и в информпространстве. Беженцы вывезенные в РФ будут по полной использованы в рашистской гебельсовской пропаганде. Уже есть масса подтверждений, что мариупольцев под камеры рашистских пропагандистов, под угрозой "депортации в Сибирь" заставляют рассказывать об ужасах "нацбатальонов" ВСУ, штабов Азова в роддоме, огневых точках на 9-м этаже многоэтажки и т.п.
И всё это приводит к антиукраинской, милитаристской истерии в РФ, поддержке людоедской политики путина. И в российские военкоматы идут сотни (пока, сотни) добровольцев, желающих "освободить Украину от фашизма". Полным ходом идет подготовка общественного мнения к всеобщей мобилизации. И наши беженцы, согласившиеся на эвакуацию в РФ, невольно вносят вклад во всю эту пропаганду.
У меня нет ответа на вопрос: "Так что, умереть теперь от голода в подвале"? Но некоторые предпочитают голодной смерти, защиту Родины с оружием в руках. Даже женщины. Даже с детьми. У меня нет права осуждать тех, кто выбрал "жизнь" эвакуировавшись в РФ.Это личный выбор каждого. Но выбор есть всегда.
Судя по вашему приемчику "съехать с темы и перейти на личности" есть подозрение, что вы вата ватная (это их поведение). С нетерпением жду матов в мою сторону, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.
Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
Вчора дивилась в новинах чи все з ним добре, якось страшно стало від того сну.
А сьогодні новина
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
Андрію, бережи себе, захисник-герой!
Андрійчику, хай Господь береже тебе, всіх захисників України та всіх українців, незалежно від національностей.
Шановний музикант, інтелігент, просто воює.
Велика шана Вам, митець.
Як це контрастує з піарастами прихожанами УПЦ МП усиком і ломаченком.
Скільки галасу, фоточки зі зброєю, бидло вже героїв з них намагається робити.