Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал. ФОТОрепортаж

В Киевской области российские захватчики обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина. Станция Тарасовка. Под обстрел попала электричка Шепетовка-Киев. По оперативной информации, есть один пострадавший, травмированный разбитым оконным стеклом", - говорится в сообщении.

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