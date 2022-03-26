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Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Киевской области российские захватчики обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина. Станция Тарасовка. Под обстрел попала электричка Шепетовка-Киев. По оперативной информации, есть один пострадавший, травмированный разбитым оконным стеклом", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал 01

Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал 02
Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал 03
Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал 04
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**** опять убеждаюсь что касап это фашист и моральный урод.
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26.03.2022 12:25 Ответить
Це вже другий обстріл залізничної гілки Київ-Фастів, причому (явно з коригувальником) спроба влучити у потяг з людьми. Від місцини Мила-Шпитьки-Гореничі до Тарасівки 15 +/- км тобто певна ділянка залізниці (Тарасівка-Крюківка) у досяжності фронтової артилерії. Росія - терористичне угрупування з правом вето в ООН.
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26.03.2022 12:43 Ответить
не розумію..навіщо аж туди обстрілювати...або наші щось не договорюють
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26.03.2022 13:34 Ответить
обстріляли каменем? та це вже і раніше було, якісь відморозки місцеві знову вилізли.
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26.03.2022 12:47 Ответить
це металевий уламок. Камнем не вийде продирявити крісло
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26.03.2022 12:59 Ответить
 
 