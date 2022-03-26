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Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Киевской области российские захватчики обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина. Станция Тарасовка. Под обстрел попала электричка Шепетовка-Киев. По оперативной информации, есть один пострадавший, травмированный разбитым оконным стеклом", - говорится в сообщении.
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