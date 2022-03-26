Российские оккупанты похитили общественного активиста Константина Овсянникова в Приморске на Запорожье. ФОТО

Сегодня, 26 марта, российские оккупанты похитили общественного активиста Константина Овсянникова в Приморске, Запорожская область.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Мой родной Приморск – оккупированный уже давно. И там все это время люди выходили на акции с украинскими флагами. Но все как-то тихо проходило. Без жестких разгонов и репрессий. А сегодня утром оккупанты пришли к Константину Овсянникову. Забрали. Где он и что с им сейчас никто не знает... Костя – гражданский активист. Сооснователь Молодежного центра "Портал Це". Я была у них этим летом. Ребята создали крутое место. Там изучали историю родных мест. Там печатали для школьников знаки, светящиеся в темноте, на 3D принтере Там читали. Там пели. В сам помещения "Портала" пришли, по моему мнению, на второй день оккупации. Что-то там забрали. И написали на двери "Мины". Сегодня забрали Костю. Костя, держись, пожалуйста. Мой родной Приморск, держись, пожалуйста", – рассказала она.

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Об исчезновении Овсянникова также сообщила Ассоциация Украинской Миротворческой Школы.

"Сегодня утром, 26 марта 2022 года, российскими оккупантами был похищен из своего дома Константин Овсянников. Сейчас его место нахождения неизвестно. Константин является руководителем общественной организации "Приморск 24/7" и Молодежного центра "Портал Це" в городе Приморск, Запорожская область. Константин на протяжении последних десяти лет занимался активной общественной деятельностью для развития своего родного города, создавал возможности для детей и молодежи, развивал туризм, занимался популяризацией многонациональной истории края и прилагал усилия для сохранения болгарского наследия города, с 2018 года он и его организация являются членами миротворческого проекта, поддерживающего Центр для обучения и сетирования для ненасильственных действий Курве Вустров, Германия. С начала войны и в течение месяца оккупации Константин активно освещал протесты украинцев против оккупации в родном Приморске. Требуем от российских оккупантов его немедленного освобождения!" - говорится в заявлении.



