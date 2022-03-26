Россияне ударили по Лисичанску и Северодонецку "Точкой-У" и градами. Горят дома, обесточена шахта. ФОТО

По Лисичанску Россия ударила ракетой "Точка-У", в Северодонецке горят несколько домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.





"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай отмечает, что сложная ситуация сейчас и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.

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