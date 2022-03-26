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Россияне ударили по Лисичанску и Северодонецку "Точкой-У" и градами. Горят дома, обесточена шахта. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По Лисичанску Россия ударила ракетой "Точка-У", в Северодонецке горят несколько домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Россияне ударили по Лисичанску и Северодонецку Точкой-У и градами. Горят дома, обесточена шахта 01
Россияне ударили по Лисичанску и Северодонецку Точкой-У и градами. Горят дома, обесточена шахта 02

"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай отмечает, что сложная ситуация сейчас и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.

Читайте также: В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай
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Топ комментарии
+19
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26.03.2022 14:19
+9
РЕЖИМ ТИШІ? З МОСКАЛЯМИ ДОМОВИЛИСЬ? НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ? НЕСПОДІВАНО!
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26.03.2022 14:25
+4
Слухаємо дуже класну актуальну народну пісню:
«Горіли танки палали»🇺🇦ансамбль української пісні"Бортничанка"

https://www.youtube.com/watch?v=eQZOqkwTZgc
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26.03.2022 14:22
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26.03.2022 14:19 Ответить
российские скрепы
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26.03.2022 15:52 Ответить
а может это действительно не храм, а ракетная база ?
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26.03.2022 15:53 Ответить
по крайней мере вот здесь "Возлюби ближнего своего" звучит странно, но для черной мессы саме то !
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26.03.2022 15:54 Ответить
Слухаємо дуже класну актуальну народну пісню:
«Горіли танки палали»🇺🇦ансамбль української пісні"Бортничанка"

https://www.youtube.com/watch?v=eQZOqkwTZgc
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26.03.2022 14:22 Ответить
а ось красива пісня про пташок

ну,про тих,що з біолабораторій
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26.03.2022 14:39 Ответить
Чи вивезла наша Влада людей з міст що тут вказані? Чи будуть тягнути до того стану що в Маріуполі? Просто я не розумію що заважає Зеленському не допускати смертей мирних жителів. Що тут такого складного ? Чого вони нічого не роблять в евакуюють в свинячий голос коли вже багато жертв і складно? Чого люди сидять як прив'язані вдома під обстрілами? Що в нас немає спокійних областей? Слава богу є. Можна і закордон.Чого сидите , люди,хіба так можна ? Дайте можливість собі і своїм дітям вижити в не заважайте укр. армії бити ворога. Послухайте мене, я вам щиро бажаю життя і здоров'я.
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26.03.2022 14:46 Ответить
Бо далеко не всі хочуть покидати своє місто і тримаються до останнього.
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26.03.2022 14:54 Ответить
РЕЖИМ ТИШІ? З МОСКАЛЯМИ ДОМОВИЛИСЬ? НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ? НЕСПОДІВАНО!
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26.03.2022 14:25 Ответить
Режит тишины? Гитлеровцы в аду в недоумении. А чё,так можно было?😮
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26.03.2022 14:49 Ответить
Если у них пошли в бой Точки У

То это уже намекает что не так много у них Искандеров и прочий лобуды осталось
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26.03.2022 15:10 Ответить
Пора бахнуть по Ростову и Воронежу !!!
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26.03.2022 15:13 Ответить
Ніззя. Бо футін нападе.
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26.03.2022 15:17 Ответить
Ви коли востаннє на карту дивились?
У нас немає ракет дальністю понад 150 км як в принципі! А від найближчого підконтрольного нашого населеного пункту (Маріуполь не рахуємо) до Ростова 240 км.
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26.03.2022 15:47 Ответить
 
 