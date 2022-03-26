Россияне ударили по Лисичанску и Северодонецку "Точкой-У" и градами. Горят дома, обесточена шахта. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По Лисичанску Россия ударила ракетой "Точка-У", в Северодонецке горят несколько домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", - говорится в сообщении.
Также Сергей Гайдай отмечает, что сложная ситуация сейчас и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.
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ну,про тих,що з біолабораторій
То это уже намекает что не так много у них Искандеров и прочий лобуды осталось
У нас немає ракет дальністю понад 150 км як в принципі! А від найближчого підконтрольного нашого населеного пункту (Маріуполь не рахуємо) до Ростова 240 км.