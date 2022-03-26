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Киевская область (3539) обстрел (20252) прокуратура (4869)

Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

прокуратура

Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела Россией Боярки в Киевской области, в результате которого ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Телеграме Киевская областная прокуратура.

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"Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины", - уточняется в сообщении.

Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены 01

По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярка. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, среди поврежденной захватчиками инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.

"Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркнули в прокуратуре.
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Топ комментарии
+4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
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26.03.2022 17:17
+3
Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
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26.03.2022 17:09
+3
Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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26.03.2022 17:13
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Людоньки будьте обережні це дрг
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26.03.2022 17:06 Ответить
Уверены?
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26.03.2022 17:09 Ответить
Прокуратура ще б написала-"Як вам не соромно?"
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26.03.2022 17:09 Ответить
Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
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26.03.2022 17:09 Ответить
Это пусть Люся Арестович объяснит
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26.03.2022 17:10 Ответить
Бояка это 2 ж/д станции , ст Тарасовка и стБоярка. Справа Боярка, слева Тарасовка . Я понятно оьъяснила?
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26.03.2022 17:26 Ответить
Рашист!Ти -дебіл!
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26.03.2022 17:16 Ответить
ну так до боярки від стоянки 11 км. Туди все що завгодно долетить
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26.03.2022 17:23 Ответить
От какой стоянки? Що ти мелеш?
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26.03.2022 17:30 Ответить
Которая прокурорское село на житомирской трассе. Ударение на О - стОянка
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26.03.2022 17:33 Ответить
Сто́янка - село на житомирській трасі. Найближча точка русні до Києва
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26.03.2022 17:41 Ответить
Стоянка, село таке в Київській області. Що там у вам в Ольгіно, гугл-меп відключили?
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26.03.2022 17:47 Ответить
Вот так - Боярку. Это возле станции Тарасовка, Боярка большая
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26.03.2022 17:23 Ответить
Боярка і Тарасівка - це практично одне і те саме місто. Вони межують одне з одним.
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26.03.2022 17:47 Ответить
не зрозумів??? то що орки просовуються на південь?
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26.03.2022 17:10 Ответить
Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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26.03.2022 17:13 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
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26.03.2022 17:17 Ответить
Артилерія б'є на 20-30 км. Подивіться на карті радіус від житомирської траси Бузова - Шпитьки - Мила.
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26.03.2022 17:21 Ответить
Чото я не допонимаю. Пару дней назад обстреляли поезд в районе Василькова, терь Боярка... Это чё? Коцапы уже с юга подошли?
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26.03.2022 17:22 Ответить
Василькова1, Васильков на 10 км восточнее.
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26.03.2022 17:30 Ответить
На 10 км южнее Боярки
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26.03.2022 17:39 Ответить
Глеваха
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26.03.2022 18:01 Ответить
Никто не подошел-из за житомирской трассы что то долетает.
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26.03.2022 17:34 Ответить
хрень какая то...то мы их в полукольцо взяли-Макаров -Ирпень-Буча,и тут на те,Боярка...кому она нах нужна,та Боярка,там же кроме больницы и нет ни хера.
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26.03.2022 17:25 Ответить
Железнодорожный узел аднака
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26.03.2022 17:27 Ответить
даже не узел, это ст. Тарасовка.
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26.03.2022 17:38 Ответить
нет ничего, вообще ничего нет, тероборона на въезде. сволочи мезские, оккупанты
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26.03.2022 17:37 Ответить
Ок, всё, успокоили. Я там на права сдавал 20 лет назад
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26.03.2022 17:41 Ответить
Гугл-транслейтор в Ольгіно вже теж не працює, " нет ничего, вообще ничего нет"?
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26.03.2022 17:50 Ответить
в Боярці э що обстрілювати - і училище ім. Богуна.
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26.03.2022 17:59 Ответить
А тут на гілці вже до кілометра коректують! І де що знаходиться пояснюють!
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26.03.2022 20:21 Ответить
 
 