Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела Россией Боярки в Киевской области, в результате которого ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Телеграме Киевская областная прокуратура.
"Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины", - уточняется в сообщении.
По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярка. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.
Кроме того, среди поврежденной захватчиками инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.
"Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркнули в прокуратуре.
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Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко