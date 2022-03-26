Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредила украинская ПВО, нашли в поле Винницкой области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредила украинская ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области.
Потерпевших и жертв нет. Разрушения отсутствуют, сообщили в СБУ области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Спасатели отмечают, что части сбитых ракет нельзя трогать. О них следует сообщать в ГСЧС или полицию.
Топ комментарии
+26 olele
показать весь комментарий26.03.2022 18:30
+15 Сергій Осадчий
показать весь комментарий26.03.2022 18:33
+10 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий26.03.2022 18:33
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Про це повідомляє Українська правда, а також Сеяр Куршутов у своєму Facebook.
Зокрема, він зазначив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють путіна.
"Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого, знайшли сфальсифіковані соціальні опитування про підтримку 46% українців. Сподіваюся, цього муд@ка таки знайдуть і закриють.
Подібні «експерти» на службі у злодійкуватого кума і сформували в запаленому совковому мисленні диктатора, що сидить у бункері, необачну думку про те, що Україну можна захопити.
До нього потрібно було йти ще у на початку 2005го, коли Помаранчева Революція закінчилась.
Він з 2002 го лайно ляє на Україну, аж тепер здогадались?
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Хто переконав *****, що його у нас ******* і чекають?
Хто підштовхнув його?
Під час обшуку у друга Медведчука політолога Погребинського виявили сфальсифіковане опитування, де нібито 46% українців підтримуюють *****(
І головне, що оте дурне вірило казкам, які саме і проплачувало(
Єдина її перевага (і суттєва), що вона летить дуже низько - 20 - 30 м.
Потрібне завчасне попередження про прольот в зоні дії оператора ПЗРК.
В Сирии подобная система была отработана против томагавков-на холмах посты наблюдения со связью и при пролете ракеты сообщение отправлялось в единый центр -там определялось направление и выдавались данные по возможной цели.
Вообще крылатые ракеты в глубине территории опасность представляют только если нет авиации в воздухе.
К примеру у рашки есть МИГ-31-они идут в воздухе фронтом (обычно 3-4 самолета и контролируют все что летит (по фронту около 300 км на один самолет)-для них цель типа томагавк или калибр не представляет никакой сложности.
Точно такая же система есть и у американцев
Летять до Львова 1,5 години.
Наші їх бачать - з моменту оголошення тривоги до повідомлення про вибухи - майже година пройшла.
Летять над територією не бойових дій.
Ну якось потрібно організуватись, хоч розрахунки з ПЗРК розставити.
В районах бойових дій збивають же?
Около 10-12 дней назад через прямо через Черкассы или около (но было слышно) за 2 дня прошло около 14 шт куда то на западную-после этого ни одной.Так что скорее всего ВКС России как то отслеживают возможное ПВО
Те що творить ху@ло в нашій краіні , не піддається ніяким висловам на людській мові - це сатана і методи його , по відношенню до украінців
сатанинські 😡