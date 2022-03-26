Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредила украинская ПВО, нашли в поле Винницкой области. ФОТОрепортаж

Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредила украинская ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области.

Потерпевших и жертв нет. Разрушения отсутствуют, сообщили в СБУ области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.



Спасатели отмечают, что части сбитых ракет нельзя трогать. О них следует сообщать в ГСЧС или полицию.

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