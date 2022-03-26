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Войска РФ обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С", - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Донецкой области российские захватчики нанесли удар по реактивным системам залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. В настоящее время полиция оцепила опасный район", - уточняется.

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Отмечается, что взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

"Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", - говорится в сообщении.

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В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами. Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), добавили в полиции.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Исследование Зива Корена и меня, сегодня в заголовке и на первой полосе «7 дней» в Едиот Ахронот.

Сейчас на украинской земле действует секретная система подготовки ветеранов элитных подразделений ЦАХАЛа и локальный аппарат для боев с путинскими войсками.
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26.03.2022 18:41
+4
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26.03.2022 19:01
+3
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 18:55
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Исследование Зива Корена и меня, сегодня в заголовке и на первой полосе «7 дней» в Едиот Ахронот.

Сейчас на украинской земле действует секретная система подготовки ветеранов элитных подразделений ЦАХАЛа и локальный аппарат для боев с путинскими войсками.
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26.03.2022 18:41 Ответить
מערך הדרכה חשאי של יוצאי יחידות מובחרות של צה"ל פועל בימים אלה על אדמת אוקראינה, ומכשיר מקומיים לקרבות מול חייליו של פוטין.

התחקיר של זיו קורן ושלי, היום בכותרת הראשית ובעמוד השער של "7 ימים" בידיעות אחרונות
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26.03.2022 18:42 Ответить
Что такое Тавор?
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26.03.2022 19:15 Ответить
Автомат такой есть.
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26.03.2022 19:42 Ответить
А нам яка радість від цього?
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26.03.2022 18:46 Ответить
От того , что еврейские спецы в отпуске епашат русню? Со своими приблудами ?Действительно, никакой радости.
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26.03.2022 19:01 Ответить
Не тешьте себя иллюзиями - Израиль нюхает очко рюзьке фюреру. У них холокост, видите ли, а в Украине прогулянка?
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26.03.2022 19:19 Ответить
Даже если так то нах орать
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26.03.2022 18:46 Ответить
мексика австралия и новая зеландия принимают беженцев без квот
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26.03.2022 18:46 Ответить
Скоко у них еще этих ракет?
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26.03.2022 18:53 Ответить
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 18:55 Ответить
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26.03.2022 19:01 Ответить
Брешуть кацапи напевно.
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26.03.2022 19:07 Ответить
КАЦАПИ З'ЇБАЛИСЬ НА ЗАХІД !)
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26.03.2022 22:54 Ответить
РЕДАКЦИЯ ИСПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА
В Донецкой области российские захватчики нанесли удар по реактивным системам залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Источник: https://censor.net/ru/p3328852
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26.03.2022 19:05 Ответить
Ракетами, напалмом, ковровым бомбометением войну не выиграть. Пример, Вьетнам и его героическое сопротивление США. Много страданий боли, запредельно больно сейчас нам с Вами. Мы непременно победим всю эту кремлядскую нечисть. Слава Нации !!! Слава ЗСУ !!!
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26.03.2022 19:16 Ответить
Московіти ***** тільки гадити під час Посівної і можуть!!!
смерть московітам в Україні!!,
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26.03.2022 20:08 Ответить
ДАЙТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ТОРНАДО 10 МИЛЛИОНОВ $ И ПУСТЬ ПО ЕС ЕДУТ УБИВАТЬ РОССИЯН !!! НАЧИНАЯ С ШАРИЯ !)
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26.03.2022 22:52 Ответить
 
 