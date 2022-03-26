Войска РФ обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С", - полиция. ФОТО

В Донецкой области российские захватчики нанесли удар по реактивным системам залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. В настоящее время полиция оцепила опасный район", - уточняется.

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Отмечается, что взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

"Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", - говорится в сообщении.

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В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами. Открыто уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), добавили в полиции.