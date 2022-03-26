Освобожденный от российских оккупантов Тростянец. ФОТОрепортаж

26 марта силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 93-я ОМБР Холодный Яр в фейсбуке.























