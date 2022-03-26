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Сумская область (1853) увольнение (2508) 93 отдельная механизированная бригада (244) Тростянец (25)

Освобожденный от российских оккупантов Тростянец. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

26 марта силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 93-я ОМБР Холодный Яр в фейсбуке.

Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 01
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 02
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 03
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 04
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 05
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 06
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 07
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 08
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 09
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 10
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 11
Освобожденный от российских оккупантов Тростянец 12
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Топ комментарии
+111
Кацапня в тактичному оточенні на Броварську напрямку!!!! Получить сукі і распішітесь - вторая армія мира, *****.
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26.03.2022 19:50
+77
Яка краса
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26.03.2022 19:49
+73
Українскі військові-найкращі та найсильніші у світі...
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26.03.2022 19:51
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Яка краса
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26.03.2022 19:49 Ответить
Кацапня в тактичному оточенні на Броварську напрямку!!!! Получить сукі і распішітесь - вторая армія мира, *****.
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26.03.2022 19:50 Ответить
Слава Україні! Слава Збройним Силам!!!!
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26.03.2022 19:51 Ответить
проскочила ифа. 20 тыс дезертиров в сортире рф. мож фейк. не знаю.
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26.03.2022 19:56 Ответить
Гарних новин багато не буває.
Як кажуть, "Не увидеть Одессу и умереть"

Российские оккупанты пытались высадить на побережье Одесской области со скоростных катеров свою диверсионно-разведывательную группу. Однако эту попытку успешно сорвали Вооруженные силы Украины.

ДРГ оккупантов была разбита при попытке высадки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
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26.03.2022 20:07 Ответить


- А ми за зиму зголодніли...
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26.03.2022 20:54 Ответить
на раssиських каналах вже кажуть, що українська друга...після їхньої
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26.03.2022 20:10 Ответить
По мародерству і гвалтуванню - ПЕРША!
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26.03.2022 20:11 Ответить
Пруфлінк.

Немає? За москальським військовим кораблем.
Разом з 58 довбограями, які лайкнули цей пост.
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26.03.2022 20:19 Ответить
Українскі військові-найкращі та найсильніші у світі...
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26.03.2022 19:51 Ответить
Увага!

Dmitro Ne dobrui@NeDobrui

13 ч



Тринитротолуол орки пихают в магазины - работает на размыкание: нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять - и взрыв... Фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись впервые.

Попередьте ввесь особовий склад!!!
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26.03.2022 20:01 Ответить
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26.03.2022 20:14 Ответить
То пластид... До речі, с ручними гранатами теж треба бути обережними - там може стояти детонатор без затримки, миттєвої дїї...
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26.03.2022 20:34 Ответить
Кондитерка ціла хоть залишилась, я сподіваюсь? Корона і шоколадні батончики у фользі - це смак дитинства
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26.03.2022 19:51 Ответить
В мене Тростянець асоціюється з чимось солоденьким
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26.03.2022 19:54 Ответить
Метеоритом? Це смак дитинства. Бомбезна цукерка
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26.03.2022 19:57 Ответить
А в нас ковбаси так називаються
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26.03.2022 20:28 Ответить
Ковбаси то з Тростянця Ківерцівського району.
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26.03.2022 21:07 Ответить
Правильно, станція Смородине! На знімку 4 хлопці стоять на платформі! 16. 10 на годиннику!
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26.03.2022 22:09 Ответить
на фото автостанція та залізничний вокзал, а кондитерка в іншій стороні за центром це трохи далеко від цього вузла.
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26.03.2022 19:56 Ответить
Розграбували в перші ж дні окупації.
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26.03.2022 19:58 Ответить
хто б сумнівався )))
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26.03.2022 20:04 Ответить
Ето не тот Тростянець.
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26.03.2022 20:15 Ответить
це той Тростянець.
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26.03.2022 20:56 Ответить
Ні ні, це саме той Тростянець, де шоколад Корона завжди робили
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26.03.2022 22:05 Ответить
мені давно вже казали: "всьо - фабрики вже немає "...
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26.03.2022 20:47 Ответить
Ще місяць тому там був райський куточок, дитячій сміх лунав.
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26.03.2022 19:52 Ответить
😥
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26.03.2022 19:56 Ответить
маємо сподівання що через місяць там знову буде лунати дитячий сміх... а згодом і красу наведуть...
як поженуть дикунів.. так і піде відродження... ну так повинно бути, принаймі !!!
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26.03.2022 20:06 Ответить
Хлопці молодці!
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26.03.2022 19:52 Ответить
Вот так ещё Мариуполь и Харьков очистить от мразей ордынской. Героям Слава!
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26.03.2022 19:53 Ответить
там масштаби більші і угруповання в рази більше на жаль але ми їх здолаємо.
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26.03.2022 19:58 Ответить
Крим також.
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26.03.2022 20:11 Ответить
для этого нужен херсон и мелитополь для начала
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26.03.2022 20:24 Ответить
И так будет с каждым городом где засели эти гады
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26.03.2022 19:53 Ответить
Слава ЗСУ! Слава 93-ій!
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26.03.2022 19:53 Ответить
Красівоє
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26.03.2022 19:54 Ответить
Дай Боже утримати! Слава землякам-«холодноярцям»! Слава ЗСУ ! Вічна слава в пам'ять полеглим у бою воїнам!
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26.03.2022 19:55 Ответить
Слава Господу, что освободили многострадальный Тростянец!
Сколько горя, смертей и разрушений принесли варвары с востока...😰
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26.03.2022 19:55 Ответить
Гандони кацапські... За що все це нам?
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26.03.2022 19:55 Ответить
А це по суті кара за "какая разніца, хуже нє будєт",на вибори потрібно ходити і перед тим як ставити галочку треба думати головою, а не тим, що нижче пояса.
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26.03.2022 20:06 Ответить
Ви праві. А я б і далі пішов би: дозволив би голосувати тільки тим, хто сплачує податки, бо тільки вони макітри чухають щодо того, що буде в країні далі. "Піонерам" по "приколу" голосувати, а пенсіонерам -- де більше гречки дадуть.
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26.03.2022 20:10 Ответить
А ще увести в обіг паспорт негромадянина! Крім того, запровадити для виборців тест IQ, де граничним порогом доступу до виборів буде оцінка 80. Бо поняття причина-наслідок для геть нігілістичного суспільства дуже розмите. Серед суспільства панує тотальна недовіра та заперечення навіть здоровому глузду, а також інфантилізм. Бо до війни довела "какая разніца" та популістичний кино-серіал. Зачаровані Зе не хочуть бачити геть його провини у трагедії
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26.03.2022 21:57 Ответить
Щодо IQ-тесту -- не впевнений, а паспорт негромадянина вкрай потрібний, це правда.
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26.03.2022 23:52 Ответить
Є пенсіонери, що й тебе навчать батьківщину любити.
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26.03.2022 22:21 Ответить
Є різні. Але в основному раби телевізора.
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26.03.2022 23:16 Ответить
То може щось в телевізорі підкрутити?
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27.03.2022 00:01 Ответить
Я знаю: в мене батьки такі. Та хіба саме не з податків вони отримують пенсії та субсидії? А "піонери" -- стипендії?
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26.03.2022 23:48 Ответить
Нічого, настане мир все відбудуємо ! Допоможемо !
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26.03.2022 19:55 Ответить
І снарядами для гаубиць затарились. Прекрасно.
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26.03.2022 19:56 Ответить
по мсте с - лёгкий ремонт и в работу кацапы рукожопы
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26.03.2022 19:58 Ответить
ну одну точно не отремонтируеш , а первую вполне возможно
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26.03.2022 20:08 Ответить
эй а сепаров местных к чему вязать а ствол нормас а дальше по обычаям запорогов суд
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26.03.2022 20:14 Ответить
Нащо перетворили місто нелюди казламорді, навіть у війну з гитлером не було такого,як чорна навала нечісті пекельної пройшла.😰
Слава ЗСУ! Дякуємо наші найдорожчі за повернену землю українську.
Най бережуть Вас сили небесні і наші молитви!Ми з вами!Ми молимося за Вас!
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26.03.2022 19:56 Ответить
Ота ж сама навала брудним потоком полилась в Європу (т.зв. варшавський договір) після "перемоги" над Гітлером. Кацап, замараний в більшовизм - страшне чудовисько.
Впевнений, що ті ж плани мав і х*йло, зломавший зуби на українській землі.
Залишилось трохи - зламати йому хлебет, з поміччу цивілізованих країн ми впораємось.
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26.03.2022 20:21 Ответить
Дехто з моїх предків жив у німецькій окупації, так само як старші покоління сімей друзів. І згадують ті часи як період, коли трохи відпочили від камунічєського режиму. До того ж ніяких спогадів про "звірства" не чув. Натомість достеменно знаю про те, як німецькі лікарі рятували українських дітей.
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26.03.2022 20:27 Ответить
Звiрства були у городах. В селi мого батька теж Вермахт нiчого поганого не робив, але в облцентрi були й розстрiли цивiльних, нищення iнфраструктури.
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26.03.2022 20:45 Ответить
Німці почали все нищити, коли неминучість свого програшу відчули. При відступі не тільки міста і інфраструктуру нищили, а ще й чоловіків і хлопчиків-підлітків віком 13 років і старше. Постійно облави були. І розстріли.
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26.03.2022 22:33 Ответить
Почалася Українська посівна для московитів *****…
Слава Україні!
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26.03.2022 19:57 Ответить
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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26.03.2022 19:58 Ответить
https://twitter.com/i/status/1507769624250699789
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26.03.2022 20:06 Ответить
Із Макєєвкі...
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26.03.2022 20:22 Ответить
Якась весна цьогоріч не така..
Замість лелек та гусей прилетіли якісь кацапські пятухі..
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26.03.2022 20:23 Ответить
Перельотні півні - нове сліво в орнітології
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26.03.2022 20:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
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26.03.2022 19:59 Ответить
Не порядок - где гирлянды с русско-фашистских мародеров, насильников и полицаев?
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26.03.2022 19:59 Ответить
Ну теперь осталось выбить кацапов с Изюмского Шляха, чтобы два раза не вставать)
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26.03.2022 19:59 Ответить
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26.03.2022 20:00 Ответить
орков наловили то есть не орков это гроты бимбасяо и лугандяо https://twitter.com/i/status/1507777547865632773
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26.03.2022 20:01 Ответить
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26.03.2022 20:27 Ответить
Така собі політінформація від українського воїна для донбасян ))
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27.03.2022 06:08 Ответить
Которым повезло живыми остаться
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27.03.2022 08:43 Ответить
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26.03.2022 20:03 Ответить
Гарна новина.
Слава Богу, слава Україні
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26.03.2022 20:05 Ответить
Це жах... руїна а не зелений в садочках Тростянець... на шо вони переиворили місто, скажений руськмй мір, це твої останні дні чи тижні ☠️
Слава нашим відважним ЗСУ! 🇺🇦
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26.03.2022 20:05 Ответить
Дякуємо Вам, визволителі! Ви найкращі!Молимось за вас!
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26.03.2022 20:06 Ответить
Нашим славним збройним силам, теробороні, партизанам - тричі СЛАВА! Це їх перемога над рашистами і більше ніхто хай собі не приписує.
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26.03.2022 20:08 Ответить
Шимус , Спасибо , улучшает настроение , надо Сивоху к его людям посадить
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26.03.2022 20:12 Ответить
та где этого жирабдоса отловишь он наверное уже где то в Польше сидит
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26.03.2022 20:16 Ответить
А вот ещё орков наловили, да и по взрослому общаются - https://t.me/newspn/12347
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26.03.2022 20:14 Ответить
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26.03.2022 20:15 Ответить
зиг хайль шоколад милка!
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26.03.2022 20:20 Ответить
Дякую від себе і своєї сім'ї! ВСУ, ТРО ви найкращі! Я вами пишаюся!
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26.03.2022 21:10 Ответить
Это очень хорошая новость!
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26.03.2022 22:44 Ответить
 
 