РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13742 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
32 676 46
Сумская область (1853) увольнение (2508) Тростянец (25)

Разграбленный российским оккупантами Тростянец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр освобожденного 26 марта города Тростянец Юрий Бова опубликовал кадры разграбленного оккупантами города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

Разграбленный городской совет

Разграбленный российским оккупантами Тростянец 01
Разграбленный российским оккупантами Тростянец 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+56
показать весь комментарий
26.03.2022 21:57
+40

паРаша - це просто азiопська Орда.

смiшно, коли свинособаки вважають, що мають якесь вiдношення до Русi.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:02
+33
Чего ещё ожидать от монголокасапских асвабадителей.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.03.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 22:33 Ответить
Чего ещё ожидать от монголокасапских асвабадителей.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:02 Ответить
Щоб їх вдавило поперек горлянки !
показать весь комментарий
26.03.2022 22:05 Ответить

паРаша - це просто азiопська Орда.

смiшно, коли свинособаки вважають, що мають якесь вiдношення до Русi.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:02 Ответить
Тому й кажу оточуючим постійно: "Припиніть називати цю мразь русскімі".
показать весь комментарий
26.03.2022 22:07 Ответить
Мардва, самоназвание - руске (с мардовского род, народ). "Русские" калька с мардовского рускань, т.е. из руске, из мардвы.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:40 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 18:15 Ответить
Как саранча прошла
показать весь комментарий
26.03.2022 22:02 Ответить
За все заплатять сповна і відшкодують.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:07 Ответить
Скажут - Это не мы это путин. У холопов один ответ - барин виноват...
показать весь комментарий
26.03.2022 22:09 Ответить
А хто їх буде слухати, особливо після нашої Перемоги?
показать весь комментарий
26.03.2022 22:27 Ответить
Надо понимать кто противник.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:31 Ответить
Господи, які злидні і голодранці.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:03 Ответить
Смерть цапам!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 22:03 Ответить
Не називайте їх а ні цапами а ні собаками , тварини не винні, вони МОСЬКОВИТИ.
показать весь комментарий
27.03.2022 08:00 Ответить
Та хай вже так, аби та рашня більше ніколи не осквернила нашу землю своєю присутністю.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:05 Ответить
орда
показать весь комментарий
26.03.2022 22:07 Ответить
"Ушли домой. Водки нет."
показать весь комментарий
26.03.2022 22:08 Ответить
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху
Цей матеріал також доступний українською26.03.2022, 20:37

Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение", пишут российские пропагандистские медиа.

Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
показать весь комментарий
26.03.2022 22:08 Ответить
А які домовленості можливі паРашою.Паскуди не дотримуються жодних договорів.Ще й чорнило не встигає висохти вони вже підтираються тими договорами.Підліст і брехня це вся суть парашстана.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:38 Ответить
Отлично, первый пошёл
показать весь комментарий
27.03.2022 00:15 Ответить
кацапи не люди - свинособаки ординські. звісно, всі їх злочини свинособачі.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:09 Ответить
я могу ещё понять почему нельзя освободить Мариуполь до которого 120 км по степи.
Я не могу понять почеу нельзя освободить областной центр Херсон до которого 20 км.
Ждём пока орки начнут вывозить 300 тысяч украинцев на сахалин и магадан?
Или навербуют в армию 50тысяч с семьями вместо заложников?
Пока они окопаются там и поставят пулемёт на крыше каждого дома?
Пока введут рубли и ****** пенсионерам долбанные российские паспорта?
Пока появится зелёнка за которой свинособаки могут нормально прятаться в обороне?
Пока твари обложат минами каждую грядку?
Просто представьте себе потери при штурме города сейчас с 15-20 едениц техники и сотней россомона
и штурм мощного укрепрайона который тут гады сделают скоро..(
показать весь комментарий
26.03.2022 22:10 Ответить
Не можем освободить потому, что ты сидишь дома в инете, а не на фронте воюешь
Не ной, а иди воюй
показать весь комментарий
26.03.2022 22:22 Ответить
В нас є штаб військових і він доволі ефективний. Давайте їм довірять.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:24 Ответить
Херсон скоро! А Мариуполь ты сам ответил же. 120 км по степи, это тир для орков будет, мы в роли мишеней. Это сложно нужна поддержка с воздуха и тд и тп. Об этом нужно было думать до войны.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:30 Ответить
Ну пійди, звільни, раз такий розумний і все знаєш, і про зєльонку, в про стєпі...
показать весь комментарий
26.03.2022 22:34 Ответить
Стань до лав ЗСУ чи ТРО і доведи цю думку до керівництва. Бажано, прикладом своїх хоробрих дій на полі бою.
показать весь комментарий
26.03.2022 23:11 Ответить
Кацапня - це нелюди і варвари , яких світ не бачив , бо вони гірші
сомалійських піратів 😡
Всі вони здохнуть на нашій землі , але горя принесли і ще принесуть ,на жаль , нам багато !!
показать весь комментарий
26.03.2022 22:11 Ответить
Выписывать все потери и переводить в доллары, суму умножить на 2 так как они нам газ продавали - все это вносить в репарации которые ткнуть в морду кацапам.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:11 Ответить
барні то напевне смачно було... зате згоріла кацапська техніка набагато смачніше... краще б її показали по всьму Тростянці.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:11 Ответить
В нас знов буде барні після перемоги! Все в нас буде добре, а москалі здохнуть, а ті що не здохнуть будуть гнить в своєму москальському болоті.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:24 Ответить
Рашін шваінс.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:31 Ответить
проверьте наличие отсутствия унитазов
показать весь комментарий
26.03.2022 22:40 Ответить
и розетки
показать весь комментарий
26.03.2022 23:10 Ответить
смысла нет. Орки = спижженые унитазы, можно не проверять.
показать весь комментарий
27.03.2022 02:24 Ответить
А "орки в шоколаде" уже не выпускаются?
показать весь комментарий
26.03.2022 22:41 Ответить
Выпускаются только в АД!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 22:45 Ответить
Чурки
показать весь комментарий
26.03.2022 22:44 Ответить
140 мільйона товпа скотів, яка може тільки грабувати та ніщити. щось порядне зробити - це ні. питання - навіщо вони живуть. як на мене - це якийсь божий недоробок.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:44 Ответить
Москалі і кацапи це не люди вони 1000років людьми не були.Вони спокнвіку родились,жили рабами.Їх випустиш на волю,а вони добровільно знов прийдуть в тюрму.Родяться і живуть в бідності і гімні,але ******** хочуть,щоб всі люди теж жили так як вони в гімні і блювотині.Націю треба просто знищити,як Zомбі.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:42 Ответить
Господи, ну действительно орда. Никакой дисциплины и уважения к собственности и людям. Уроды, подонки и бандиты! Умеют только разрушать и обижать тех, кто слабее.
показать весь комментарий
27.03.2022 01:45 Ответить
у них нет уважения к человеческой жизни, какое уж тут уважение к чужой собственности...
показать весь комментарий
27.03.2022 02:26 Ответить
 
 