Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Силы терробороны освободили два населенных пункта в Запорожской области - села Полтавка и Малиновка.

Об этом в Facebook сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.

По информации Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения российской федерации.

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Стоит отметить, что оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона территориальной обороны, враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений, совершенных российской армией против местного населения в Запорожской области. "Верим в нашу победу и уничтожаем врага!" - говорят теробороновцы", - сказано в сообщении.







