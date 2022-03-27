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Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Силы терробороны освободили два населенных пункта в Запорожской области - села Полтавка и Малиновка.

Об этом в Facebook сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.

По информации Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения российской федерации.

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Стоит отметить, что оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона территориальной обороны, враг, вторгшийся на нашу землю, теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений, совершенных российской армией против местного населения в Запорожской области. "Верим в нашу победу и уничтожаем врага!" - говорят теробороновцы", - сказано в сообщении.

Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА 01
Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА 02
Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА 03
Силы теробороны освободили два села в Запорожской области, - ОВА 04
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Топ комментарии
+29
Дуже добрі новини! Нищіть, рідні, цих нелюдів!
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26.03.2022 23:53
+13
скоріш за все охотніки двустволками. якби до початку війни зе-влада надала зброю, хід війни тероборона робила сюжети лучше голівудских бойовиків.
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27.03.2022 00:00
+11
///... були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляй-Поле///
- "Махно цар, Махно бог,
З Гуляй-Поля до Полог!"

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 00:01
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Дуже добрі новини! Нищіть, рідні, цих нелюдів!
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26.03.2022 23:53 Ответить
скоріш за все охотніки двустволками. якби до початку війни зе-влада надала зброю, хід війни тероборона робила сюжети лучше голівудских бойовиків.
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27.03.2022 00:00 Ответить
Вони ті списки збодуна писали: разом з летальною зброєю в відомості видача промідолу!!!Ну і склад по кликам у орків-терористів вражає- суміш мокшів, татар, кавказців . Словом орда.
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27.03.2022 00:00 Ответить
///... були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляй-Поле///
- "Махно цар, Махно бог,
З Гуляй-Поля до Полог!"

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 00:01 Ответить
Честь і хвала нашим воінам , які нещадно б'ють орків на нашій землі 👍🏼✊💪
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27.03.2022 00:20 Ответить
Цікаво, скільки окупантів у Мелітополі?

Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.

Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:

1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.

2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...

3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.

4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).

5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.

Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
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27.03.2022 01:26 Ответить
Мелітополь зназходиться далеко за межами дострілу вкраїнскої артилеріі.
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27.03.2022 01:41 Ответить
Є Токмак, Нова Каховка, Херсон, ... - купа інших міст.

Смисл у тому, що мітингарі охоче допомогли б ЗСУ, якби їх організувати і підключити до таких чи інших операцій в якості розвідки в реальному часі + навіть резервних сил на етапі знешкодження малих залишків ворожих сил.

Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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27.03.2022 01:58 Ответить
ЗСУ мають дані супутникової розвідки США, ЄС і НАТО, котрі дозволяють визначити приорітетні цілі. Жменька московських мусорів серед натовпу цивільного населення до них точно не належить.
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27.03.2022 04:26 Ответить
Ці "жменьки" окупантів утримують контроль над цілими містечками і селами. Часто вони не змішані з "натовпом" цивільного населення, а навпаки - тримають дистанцію (щоб це населення не змогло напасти на них з холодною зброєю). Супутникова інформація не оновлюється щохвилини - у супутників є періоди "поза зоною досяжності", а присутні на місці люди можуть спостерігати ворога у реальному часі (і якщо є зв'язок, то ділитися цією інформацією).
2-3 чи 10 снарядів - цілком прийнятна ціна за знищення цих "жменьок" окупантів і, відповідно, за звільнення від них цілих сіл чи невеликих міст.
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27.03.2022 05:09 Ответить
Якби населення хтіло напасти з холодною зброєю, то напало би. Проте з відосиків ясно видно, що воно нікого вбивати не хоче. Очевидно тому, що вбивство пари мусорів не змінює влади в місті, а життє кацапа не варте навіть кулі, не кажучи про десяток надзвичайно коштовних керованих снарядів.
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27.03.2022 08:15 Ответить
Головне - не брати полонених. Бо кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ.
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27.03.2022 01:52 Ответить
Останне фото - шедевральне, то що фашисти тупорилі рахувати та писати не вміють гаразд, але кожному другому видано промедол? @бані наркомани! я так і знав що водяра то в них так на похмілля
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27.03.2022 02:03 Ответить
‼️‼️‼️И всё-таки есть вопросы к организации террообороны и эвакуации гражданского населения
В ГОРОДАХ ЕСТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ ШТАБЫ ИЗ ОПЫТНЫХ ВОЕННЫХ ? Или все Верещук пиариться , пока людей убивают оккупанты ?!!
ОЧЕВИДЦЫ СОБЫТИЙ :
«Вона зазначила, що в Ірпені ще залишилися люди. Їй дзвонила колега та скидувала фото, поки змогла зловити зв'язок: її квартира та сусідня вже без дверей і пограбовані. Також місцеві розповідали, що окупанти ґвалтували та вбивали жінок, після чого просто викидали їхні трупи.»
https://24tv.ua/strilyali-mi-padali-zemlyu-poryad-buli-trupi-istoriyi-zhinok_n1911187
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27.03.2022 02:58 Ответить
 
 