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Львов (4433) слив информации (49)

Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Львовские патрульные полицейские обнаружили лиц, присылавших информацию российским абонентам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Львова.

В сообщении отмечается: "Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

Сегодня патрульные, направляющиеся на место попадания ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера.

Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

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Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами

Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Шановні і любі львів"яни, через те, що ви у відносному тилу є розслабленість. Вводьте комендантські дні, більш жорсткі перевірки і вичищайте нечисть. У вас її, як бачимо теж багато. Привіт з столиці.
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27.03.2022 01:05
+39
Если будет официально приговор трибунала и его моментальное исполнение по законам военного времени, то это сильно охладит пыл у раша-поклонников.
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27.03.2022 01:03
+25
Шановний киянин...у нас коменданська година з перших днів війни! Алкоголь - продажа заборонена! Блок пости встановлювали з другого дня!! В столиці зачухались тількі після дрг,яке каталось на мтлб! Смішно було слухати Миколаєвсьго Кіма - який розказував про коменданську годину та дозвіл бухнуть на вихідні...коли вже Херсон взяли! Львів робив з перших днів те - що всі повині були робити з 24!!ТА нечисті - кругом вистачяє) З повагою...до всіх притомних
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27.03.2022 01:36
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Суки тупорылые. Хоть бы раз пойти на опережение и посадить сук в то место куда будет нанесен удар.
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27.03.2022 01:02 Ответить
Плакав кривавими сльозами?Оце гарно!!Можна було б і пристрелити.
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27.03.2022 01:03 Ответить
Трохи по писку дали і все? Чому воно ще стоїть на своїх ратицях ? Самі не можете йому їх повідривати, віддайте. Вже достатньо людей яких совість мучити не буде.
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27.03.2022 11:53 Ответить
Если будет официально приговор трибунала и его моментальное исполнение по законам военного времени, то это сильно охладит пыл у раша-поклонников.
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27.03.2022 01:03 Ответить
расстрел
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27.03.2022 01:03 Ответить
расстреливают военных, гражданских вешают.
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27.03.2022 01:12 Ответить
Шановні і любі львів"яни, через те, що ви у відносному тилу є розслабленість. Вводьте комендантські дні, більш жорсткі перевірки і вичищайте нечисть. У вас її, як бачимо теж багато. Привіт з столиці.
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27.03.2022 01:05 Ответить
Повністю підтримую. Тримайтесь там. Все буде Україна.
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27.03.2022 01:09 Ответить
Шановний киянин...у нас коменданська година з перших днів війни! Алкоголь - продажа заборонена! Блок пости встановлювали з другого дня!! В столиці зачухались тількі після дрг,яке каталось на мтлб! Смішно було слухати Миколаєвсьго Кіма - який розказував про коменданську годину та дозвіл бухнуть на вихідні...коли вже Херсон взяли! Львів робив з перших днів те - що всі повині були робити з 24!!ТА нечисті - кругом вистачяє) З повагою...до всіх притомних
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27.03.2022 01:36 Ответить
У Франківську також. 25го вже просто так проїхати було неможливо і комендантська година була і алкоголю (разом з пивом) не було. Пиво тільки в останній тиждень тепер дозволили.
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27.03.2022 02:47 Ответить
Ає, і звідки ж тої наволочі беретьси... Нас усіх смучя година б'є, кожен флетєв, а то й челідина ци дівка, єк не до воська, так до ландштурмістів ци волонтирів йде ци абищо, воськової справи пантрувати, Украйни сокотити, неприятеля одні ґвером убиває, а хто й буччєм проганяє... Хто гроші фасує - грішма помагає... Навіть стариня, патентар сивий - і той, сарака, краю боронить, у кацабів машинерію відчавлює... А тоте гаддє безчьисне, нехарі горівчєні, лєцті торбеї - до зради тіко зугарні, ворогови виказуют, куди ракети метати!
Най паде бефель: зрадникови курмей на герланку та й авус. Най попід кольбами чімхают анцвай до шибеничьки. Ніц пардону!
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27.03.2022 05:01 Ответить
Полікуйся блазню.
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27.03.2022 10:14 Ответить
та нечисть якраз зі сходу повтікала,маскуються під місцевих...сидять по курортах
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27.03.2022 04:08 Ответить
Как тиран ***** пришло к незаконной власти с фальсификациями недостраны. и все это время там сидит.с тех пор лапти вели эти войны на постсоветском пространстве .и для всех стран это была иллюзорная независимость. *****. попытался и у него не плохо выходило полностью подсадить всю Европу на энерго-зависимость от РФ .подкупом ее лидеров и многих чинов пониже .Так что не этого дерьма в Украине не только за последние 20 с лишним лет а тем более за последние 8 заехало.они работают тут кураторами а это все сошки
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27.03.2022 09:44 Ответить
Ростріляти без суду і слідства цю мразоту 😡
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27.03.2022 01:05 Ответить
о, вот о чем и разговор. ну и нахрена их кормить в тюрьме?
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27.03.2022 01:06 Ответить
Должно бить так,задержали,допросили расстреляли,охладит пил информатороа
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27.03.2022 01:08 Ответить
И заключение: при попытке к бегству!
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27.03.2022 01:13 Ответить
від вас 37-м тхне !
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27.03.2022 01:21 Ответить
а ****, якщо строк цих підарів не лякає?
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27.03.2022 01:49 Ответить
Від тебе тхне підорашником
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27.03.2022 01:49 Ответить
рот пополощи ... кацап !
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27.03.2022 02:05 Ответить
і не треба плутати репресії зі знищенням зрадників під час війни,***** то бидло потрібне,це сміття двоноге не годиться навіть мінні поля розміновувати
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27.03.2022 01:50 Ответить
не треба плутати розправу з правосуддям ! почитай що трапилось з хлопцями з Доста.
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27.03.2022 02:03 Ответить
мысль понятна. но, как известно - коней на переправе не меняют. сейчас как раз то время, что бы без правительства остаться. никуда они после войны не денутся.
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27.03.2022 01:12 Ответить
во время войны власть должна быть в одних руках. а вот прихлебателей типа ермаков и КО - нах. в этом случае - внешняя поддержка генералов в разы выгоднее, чем эти вислоухие при власти.
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27.03.2022 01:23 Ответить
практически - это к теме о генералах? если да, - то не нужно стесняться просить Пентагон, за неимением своих кадров. признать слабость в определенных вопросах - это не стыдно. стыдно, имея такую поддержку - все просрать.
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27.03.2022 01:32 Ответить
Достатьно оставить Зе. Він завжди читає те, що йому приносять. А отих ярмаків і т.д. просто відправить в штрафбат.
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27.03.2022 01:19 Ответить
А як виразно читає!
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27.03.2022 04:48 Ответить
У Давньому Римі на час війни призначали Диктатора. І це працювало. Хоча потім бували проблеми ...
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27.03.2022 01:18 Ответить
карати потрібно нещадно і оприлюднювати.....щоб кожна тварина знала що буде
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27.03.2022 01:09 Ответить
Зачем на фото им морды замазали ???
пусть все видят этих тварей !
Надеюсь , что долго они не проживут ….
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27.03.2022 01:17 Ответить
Хотя бы "подозрительный автомобиль" показали.
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27.03.2022 12:16 Ответить
Информаторов оккупанта выявляется немало, но через некоторое время продолжают появляться новые информаторы, из-за чего происходят новые обстрелы и гибель граждан Украины. Это говорит о том , что наказание за подобные действия не является адекватным. Поэтому соглашусь с другими комментаторами, что в военное время за информирование врага должно быть самое суровое наказание - расстрел.
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27.03.2022 01:17 Ответить
та ну, можно руки отрубать. или глаза выкалывать. расстрел это негуманно.
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27.03.2022 01:31 Ответить
нафіга калік плодити,якраз розстріл і гуманно і показово
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27.03.2022 01:51 Ответить
Та заарештуйте вже нарешті цей ********* московський патріархат , збіговисько терористів і диверсантів .
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27.03.2022 02:01 Ответить
Пане Віталію, вже принятий є закон Радою про патріархат.
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27.03.2022 09:49 Ответить
Прокоментую новину про цих мерзотників класичним військовим афоризмом: "Вывести их в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили!"
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27.03.2022 02:49 Ответить
Показовий розтріл..Я за
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27.03.2022 04:11 Ответить
із коменту до цього повідомлення на УП : "Я бачив і чув , як затримували ту наволоч біля Епіцентру, той чувак признався , що він монах Почаївського монастиря , його возив водій з Кременця , люди просили їх пристрелити "
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27.03.2022 05:41 Ответить
розстріляти і відпустити до мами...
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27.03.2022 05:59 Ответить
Не розумію, навіщо морди зрадникам замальовуєте?
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27.03.2022 08:51 Ответить
Ну вот что с этими ублюдками делать? Посадить и еще и кормить в СИЗО? На тяжелые исправительные работы по 12 часов в сутки... Расчищать завалы на нефтебазе во Львове, например, пусть подышит угарным газом , ******
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27.03.2022 11:12 Ответить
Может и расстреляют. Никто знать уже не будет, все равно это полные отбросы
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27.03.2022 11:15 Ответить
вешать гандонов.
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30.03.2022 08:16 Ответить
РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ .!!!
КАК ЭТО ДЕЛАЛИ В 1941
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30.03.2022 11:34 Ответить
 
 