Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Львовские патрульные полицейские обнаружили лиц, присылавших информацию российским абонентам.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Львова.
В сообщении отмечается: "Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.
Сегодня патрульные, направляющиеся на место попадания ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера.
Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.
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Най паде бефель: зрадникови курмей на герланку та й авус. Най попід кольбами чімхают анцвай до шибеничьки. Ніц пардону!
пусть все видят этих тварей !
Надеюсь , что долго они не проживут ….
КАК ЭТО ДЕЛАЛИ В 1941