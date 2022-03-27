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В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Мужчина представлялся волонтером, бесплатно получал продукты питания и продавал их.
Об этом рассказал в фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а дальше реализовывал, вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. Например, хлеб он продавал за 35 гривень", - написал Белошицкий.
В хозяйственном помещении у "волонтёра" найден целый склад гумпомощи.
Парульные задержали мужчину и передали его следователям.
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+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
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https://vn.depo.ua/rus/vn/u-misti-na-vinnichchini-zatrimali-trokh-pratsivnits-biblioteki-yaki-krali-zibranu-zemlyakami-gumanitarku-202203191434820
В городе Винницкой области задержали трех работниц библиотеки, которые воровали собранную земляками гуманитарку, где им светит до 8 лет лишения свободы! А если еще с целью обогащения то срок еще больше.
Важно прокурору правильно квалифицировать преступление.
34000 - 85000 грн.
Лучше прикопали бы эту мразь. Чернигов в руинах эта ****...
Нічого не змінилося з часів Майдану.