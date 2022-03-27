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Новости Фото ПроисшествияВойна в Украине
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В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Мужчина представлялся волонтером, бесплатно получал продукты питания и продавал их.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а дальше реализовывал, вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. Например, хлеб он продавал за 35 гривень", - написал Белошицкий.

В хозяйственном помещении у "волонтёра" найден целый склад гумпомощи.

Парульные задержали мужчину и передали его следователям.

Также смотрите: Пять украинских городов уже получили около 95 тонн гуманитарной помощи, - Наев. ФОТОрепортаж

В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь 01
В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
Чергова смердюча гнида...
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27.03.2022 08:27
+36
удавить падлу
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27.03.2022 08:28
+22
Це ще гірше, ніж мародерство.
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27.03.2022 08:36
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Чергова смердюча гнида...
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27.03.2022 08:27 Ответить
удавить падлу
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27.03.2022 08:28 Ответить
Розстріляли? Чи адмінпротокол?
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27.03.2022 08:33 Ответить
Ты наверно с **********? На прошлой неделе такое приравнено к криминалу и срок, насколько я помню -15 лет.
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27.03.2022 08:42 Ответить
Ти мабуть просто *******? Використовуй хоча б гугл- транслейтор, якщо не знаєш українську мову!
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27.03.2022 09:42 Ответить
То за мародерство 15 років. А за продаж гуманітарки статті немає. То ******* не лізь туди, де нічого не тямиш! ********* ***...
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27.03.2022 09:44 Ответить
Обосрался - ***********
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27.03.2022 10:27 Ответить
Если такой грамотный, то почитай статью:

https://vn.depo.ua/rus/vn/u-misti-na-vinnichchini-zatrimali-trokh-pratsivnits-biblioteki-yaki-krali-zibranu-zemlyakami-gumanitarku-202203191434820

В городе Винницкой области задержали трех работниц библиотеки, которые воровали собранную земляками гуманитарку, где им светит до 8 лет лишения свободы! А если еще с целью обогащения то срок еще больше.
Важно прокурору правильно квалифицировать преступление.
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27.03.2022 16:30 Ответить
Носить же земля таких у...нів , підвісити суку
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27.03.2022 08:35 Ответить
Украинцы атаковали врага в Сумской области и взяли много пленных из ОРДЛО: видео боя https://charter97.org/ru/news/2022/3/27/460878/
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27.03.2022 08:36 Ответить
Це ще гірше, ніж мародерство.
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27.03.2022 08:36 Ответить
РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.03.2022 08:37 Ответить
Руки ампутувати!
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27.03.2022 18:48 Ответить
Ай как красиво его отделали!!! А теперь показательный суд и по максималке!!!!
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27.03.2022 08:40 Ответить
Такі гниди завжди з'являються. Це не поодинокий випадок.
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27.03.2022 08:40 Ответить
Но и не массовый.
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27.03.2022 08:44 Ответить
Хотів грошей - не питання! Наміняти по гривні, дві п'ять - і заставити жерти!!
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27.03.2022 08:42 Ответить
Жаба вонючая... РАССТРЕЛЯТЬ по законам военного времени!!!
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27.03.2022 08:42 Ответить
навіть псевдо-камуфляж на ньому якийсь зміїний, зміюка в людській подобі!
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27.03.2022 08:46 Ответить
тобто, кожен прохвост може отримувати гори гуманітарки, варто назватись волонтером?
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27.03.2022 08:56 Ответить
Так завжди було і буде,не дарма приказка **КОМУ ВІЙНА,А КОМУ--МАТИ РІДНА**. А як підзаробили на томуж горі-автоперевізники. Я сам особисто відправляв свою дружину з сином на такому авто(1200км) один брав -5000грн.,інший-3000грн(з людини). Все залежить від совісті,дивився ролик з Б.Церкви,так там дуже багато возять безкоштовно,а хапуг-ставлять на місце. Це людський фактор і він скрізь. Дружина пересікла кордон з Польщею,повна вражень від того,як нас приймають поляки і їжа,і гуманітарка,і багато випадків безкоштовно транспорт. Взяла пиріжок і води бутилочку,зі слізьми на очах щиро подякувала,а деякі підходять,беруть це все і навіть не скажуть--ДЯКУЮ!!
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27.03.2022 08:56 Ответить
"Согласно принятому закону, продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи в значительном размере либо заключение других сделок по распоряжению этим имуществом с целью получения прибыли наказываются штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 4 лет"

34000 - 85000 грн.
Лучше прикопали бы эту мразь. Чернигов в руинах эта ****...
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27.03.2022 09:08 Ответить
Україна з таким ставленням до російського ворога,може програти війну.
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27.03.2022 09:36 Ответить
Саме довірливість нашого народу, який завжди згоден відкупитись від надання справжньої допомоги, віддаючи гроші таким падлам на перший же банківький рахунок запостений в соцмережі, створює цілий "бізнес" на гуманітарці.
Нічого не змінилося з часів Майдану.
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27.03.2022 09:38 Ответить
Скільки там 7 років з конфіскацією майна і займати посади?
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27.03.2022 09:48 Ответить
Ввдучити назвжди
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27.03.2022 10:12 Ответить
Мародерство!!!
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27.03.2022 10:14 Ответить
Ах ты вылупок помойный!
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27.03.2022 10:26 Ответить
Тьфу мерзость
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27.03.2022 10:28 Ответить
Міні-Барига. Тільки робив "бізнес" на крові не всієї країни, а лише частини міста.
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27.03.2022 10:31 Ответить
какой ужас
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27.03.2022 10:46 Ответить
такими гн1дами розм'новувати мнни поля
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27.03.2022 10:52 Ответить
Він зі сходів скотився,чи об одвірок вдарився,чи шо?
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27.03.2022 11:27 Ответить
на кол суку!
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27.03.2022 11:52 Ответить
Тюрьма?!Ніііі там же і завалити погань !Скільки можна гратися вже?
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27.03.2022 13:30 Ответить
Україна повинна знати таких "героїв-волонтерів", обличчя в студію.
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27.03.2022 15:41 Ответить
Тримайте його, бо він головку розбив, бідненький.
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27.03.2022 17:38 Ответить
До цегляної стіни мордою і одна куля в потилицю.
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27.03.2022 17:49 Ответить
Мразь.
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28.03.2022 06:45 Ответить
повесить.
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28.03.2022 07:44 Ответить
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28.03.2022 08:43 Ответить
 
 