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война (46991) МВД (9224) Донбасс (26945) Донецкая область (7155) кассетные боеприпасы (71)

По Красногоровке Донецкой области враг ударил запрещенными кассетными бомбами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники обезвреживают боевые элементы.

"Время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам", - отметили в полиции.

Там также напомнили, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

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По Красногоровке Донецкой области враг ударил запрещенными кассетными бомбами 01
По Красногоровке Донецкой области враг ударил запрещенными кассетными бомбами 02
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27.03.2022 09:15 Ответить
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
·
8 год
Звільнення села в Сумській області з упаковкою рашистів
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1507839163583848455
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27.03.2022 09:18 Ответить
Путинская философия проста: Русские - высшая раса. Все, кто этого не признает - нацисты.
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27.03.2022 09:35 Ответить
Помилка. Філософія інша. Вони сприймають (і пропаганда на тв вбиває в голови) колишні території СССР (як мінімум, а як максимум території російської імперії) як території які збунтувалися і які треба військовою силою покорити і включити в склад РФ. Звідси і термін націоналісти, 'націкі', тобто люди які сповідують незалежність. Звідси і критика Лєніна, який змінив територіальний устрій імперії і створив республіки та ще і з правом виходу. Звісно це робилося як імітація, ніхто не сприймав це серйозно, але це сталося і розпад СРСР мав юридичні основи. Тому комуністів критикують і в новій імперії такого права не повинно бути.
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27.03.2022 09:53 Ответить
В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.» (маркиз Астольф де Кюстен из книги «Россия в 1839 году»).
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27.03.2022 11:26 Ответить
Що кипить в душі народу не так важливо. Важливо що кипить в душі керівництва. Воно замовляє музику пропагандистам, науковцям, промисловості. Воно віддає накази. Про німецький народ такого не писали, що не завадило йому за 12 років натворити такого, чого світ не забуде декілька тисячоліть. А чим же відрізнявся той народ? А якраз керівництвом, невеликою купкою людей у владі
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27.03.2022 13:16 Ответить
 
 