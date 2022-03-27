По Красногоровке Донецкой области враг ударил запрещенными кассетными бомбами. ФОТО

Враг нанес удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники обезвреживают боевые элементы.

"Время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам", - отметили в полиции.

Там также напомнили, что в Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

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