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Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 26 марта около 16:30 в г. Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.
"27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
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