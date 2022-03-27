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Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 марта около 16:30 в г. Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

"27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 05
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 06
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 07
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 08
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 09
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый
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На Волині вчора збили три цілі, які йшли з "братньої" Білорусі.
За попередніми даними- ракети.
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27.03.2022 09:56 Ответить
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27.03.2022 10:10 Ответить
Вогнеборці - герої, як і воїни ЗСУ.
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27.03.2022 10:15 Ответить
Залишилось ліквідувати причину - ******** московську церкву , збіговисько терористів і диверсантів . Надіюсь відповідний закон буде нарешті прийнято .
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27.03.2022 10:28 Ответить
 
 