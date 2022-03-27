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"Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты "Слідство.Інфо" нашли и идентифицировали артиллеристов из Брянского 856 артиллерийского полка, которые сейчас воюют на территории Украины и обстреливают наши города. Некоторые родственники оккупантов уже ищут своих пропавших детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо".

Брянский 856-й самоходный артиллерийский полк находится всего в сотне километров от Черниговской области. На вооружении там стоят самоходные гаубицы, в частности современные установки "Мста-С".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 01

Большинство офицеров полка выключили свои телефоны за несколько дней до российского вторжения. В частности, это сделал 24-летний лейтенант Богдан Мещеряков. Он родился в Самаре, на своей странице в "ВКонтакте" указывает своей главной целью в жизни "усовершенствования мира".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 02

В то же время отец артиллериста поддерживает российских наемников самоназванной "ДНР", а также репостит пропагандистские видео, где российские оккупанты ищут знаки "Азова" у пленных украинских военных.

Некоторые родственники артиллеристов уже пытаются найти пропавших детей. Например, мать 19-летнего рядового Павла Бортникова с 1 марта ищет своего сына. Она написала в группу воинской части в соцсети "ВКонтакте", с просьбой помочь найти солдата.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 03

Несмотря на это, женщина продолжает поддерживать россискую оккупационную армию, публикуя пропагандистские картинки с русскими солдатами и подписью "Сыночки, с вами вся Россия спаси и сохрани".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 04

46-летний старший прапорщик Роман Казаков, служит в российской армии уже больше 20 лет. Публикует фотографии с алкогольных застолий, из воинской части. Также на его страницах мы нашли фотографии той же гаубицы, из которой сейчас, вероятно, обстреливают украинские города.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 05
Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 06

Своим жизненным кредо старший прапорщик Казаков указал "Живой - пока не сдох". Кстати, он едва ли не единственный, кто в эти дни был онлайн. Здесь может быть два варианта: либо он каким-то образом вернулся в Россию, либо забрал у кого-нибудь из украинцев мобильный телефон с доступом к интернету.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 07

Ранее "Следство.Инфо" идентифицировало российских пилотов-бомбардировщиков из ростовского авиаполка. По данным украинской разведки, эти пилоты напрямую сбрасывают бомбы на мирные украинские города. Также мы нашли, что у некоторых пилотов есть родственники в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
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27.03.2022 10:50
+21
слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
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27.03.2022 10:50
+15
Де телефони ******* в студію
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27.03.2022 10:50
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Де телефони ******* в студію
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27.03.2022 10:50 Ответить
Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
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27.03.2022 10:50 Ответить
Дякуємо старшому прапорщику Казакову за його багаторічну сумлінну працю по зміцненню свого тухєса та зменшенню боєздатності російського війська)
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27.03.2022 10:50 Ответить
З прапорщика Казакова жирні добрива будуть..."Пока нє сдох",це поки в Україну не заїхав,свиня вгодована...
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27.03.2022 12:47 Ответить
Чего то фото не на фоне самарских двухэтажных бараков деревяшек, а на фоне творений западных архитекторов украсивших унылую расею. И не блюет ведь от гейропы.
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27.03.2022 10:50 Ответить
слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
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27.03.2022 10:50 Ответить
Свиноматкі на рабсєє так само хворі на голову, як і їх випєрдиши.
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27.03.2022 10:53 Ответить
А хіба хворе може виплюнути із себе здорове? Від осини, як відомо, не народяться апельсини
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27.03.2022 10:57 Ответить
и вообще надо свинорылокозломордым надо объявить - мы всех их идентифицируем до единого, их родителей, их жен, детей... все и каждый из них будет уничтожен где бы они ни были... каждый, кто породил, каждая свиноматка, выродившая угрёбков, каждый свинорыл, сотворенный в пьяном угаре кацапом, воевавшим против Украины... пусть живут в аду... пусть боятся...
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27.03.2022 10:54 Ответить
Не волнуйся боров полосатый, это только пока.
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27.03.2022 10:59 Ответить
Місто ******* і *******і артилеристи.
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27.03.2022 11:02 Ответить
они должны быть интересны только в виде дохлятины - картинка из инета и рядом - хороший дохлый кацап и все, остальное лирика..., они сами это поддерживали и поддерживают, значит и трупом будут дальше гордится и своим фюрером также, который им это устроил, это особая порода человекоподобных...
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27.03.2022 11:18 Ответить
Треба більший таких обзорів.
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27.03.2022 11:32 Ответить
У в а г а! Загроза депортації!

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:35 Ответить
Всіх тварюк найти і знищимти фізично.Їх родичів в міждународний розшук як посібників террористів
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27.03.2022 13:14 Ответить
Що це за мати така якогось 19-ти річного ублюдка Бортнікова? Вона шукає свого синочка. Ти зуміла його навчити вбивати, грабувати жінок і дітей. Більше тями немає вивчити на щось пристойне для чоловіків? Ну і отримаєшь його дохлого з відрізаними яйцями. Хіба це жінка - синочки вся росия с вами. Здохніть усі , бесплодие на вас. Щоб більше таких уродів не народжувалося на планеті Земля. Будьте прокляті всі: і мертві, і живі, і ненароджені.
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27.03.2022 13:16 Ответить
 
 