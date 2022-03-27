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Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харьковской области уничтожена очередная партия техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Силы обороны Украины из состава Сухопутных войск ВС Украины и Териториальная оборона ВС Украины продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области. Враг несет потери и в панике убегает, бросая технику. Вместе победим!", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
-Кремового кольору зони - території, що лишаються, поки що, під окупацією...
https://streamable.com/h137na
Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т предназначена для транспортировки НУРС, заряжания и разряжания пусковой установки (см. фото) . Представляет собой комплект погрузочно-разгрузочных устройств, размещенных на гусеничной базе. ТЗМ-Т представляет собой боевое транспортное средство и включает в себя основные составные части:
доработанное шасси танка типа Т-72А;
кран-манипулятор;
гидропривод крана-манипулятора;
съёмную бронезащиту боекомплекта;
оборудование для механизма заряжания;
специальное оборудование для укладки НУРС;
средства связи;
дневные и ночные приборы наблюдения;
систему защиты от оружия массового поражения;
противопожарное оборудование;
вооружение и боеприпасы;
табельное имущество и ЗИП.
Надеюсь правда
видео - https://www.youtube.com/watch?v=Tk4W9Rjhmi4
У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".
Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.
Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).