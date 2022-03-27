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Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области уничтожена очередная партия техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины из состава Сухопутных войск ВС Украины и Териториальная оборона ВС Украины продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области. Враг несет потери и в панике убегает, бросая технику. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области 01
Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области 02
Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области 03
Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области 04
Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области 05

Читайте: Общие потери РФ с начала войны - около 16,6 тыс. человек, 121 самолет, 127 вертолетов, 582 танка и 1 664 бронированных машины
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Топ комментарии
+45
У него "кепська справа".
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27.03.2022 11:33
+43
Где хозяин кепки? У него голова еще есть и чем он себе думает? Честь начальству отдавать как будет, задом?
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27.03.2022 11:25
+30
кепочка какого то полковника хреново что не показачи кусок кости на которой она была прикручена шурупами
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27.03.2022 11:26
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Где хозяин кепки? У него голова еще есть и чем он себе думает? Честь начальству отдавать как будет, задом?
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27.03.2022 11:25 Ответить
У него "кепська справа".
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27.03.2022 11:33 Ответить
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27.03.2022 11:55 Ответить
-Сірі зони, позначені косими лініями на карті- це території звільнені на сьогодні силами ЗСУ і тероборони від окупації...

-Кремового кольору зони - території, що лишаються, поки що, під окупацією...
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27.03.2022 11:56 Ответить
Серые зоны это «оспариваемые территории», те где идут бо
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27.03.2022 12:31 Ответить
можу сказати по Сумщині що орки лише у Конотопському районі з боку Чернігівщини Суми деблоковано орків немає до кордону з рф, по Запорізькій області на жаль карта поки що дуже оптимістична і на відповідає дійсності.наші б уже деблокували Маріуполь.
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27.03.2022 12:17 Ответить
гарний горщок... можна сходити.
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27.03.2022 11:41 Ответить
Испарился немного...
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27.03.2022 11:44 Ответить
Честь, як можна віддавати те, чого немає?
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27.03.2022 11:50 Ответить
а чому кепка без дирки?
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27.03.2022 11:54 Ответить
Голови немає, замість неї дупа. Тут питання - в атаку побіжать, усі "Ура" горлають, а ось він как?
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27.03.2022 12:49 Ответить
кепочка какого то полковника хреново что не показачи кусок кости на которой она была прикручена шурупами
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27.03.2022 11:26 Ответить
Шапка с совковой звездой - это какой-то кринж. Даже хз что лучше это или двухголовый петух
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27.03.2022 11:26 Ответить
фашизм в любых ипостасях не бывает лучше... хоть с звездой, хоть с двуглавым бройлером, хоть с разными другими их символами.
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27.03.2022 11:44 Ответить
Гарна робота...
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27.03.2022 11:26 Ответить
Сонцепек теперь засветит над русофашистами
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27.03.2022 11:28 Ответить
вообще красота, и это уже не первый, только вот снаряды где для него брать
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27.03.2022 11:31 Ответить
Как где? Там рядышком лежат,надо пройтись.
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27.03.2022 11:37 Ответить
хіба що солнцепек в задубілу лисину...
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27.03.2022 11:46 Ответить
Что за техника на первом фото,кто знает?
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27.03.2022 11:28 Ответить
Зарядное к Буратино (Солнцепёку). Вроде
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27.03.2022 11:29 Ответить
вроде бмп.
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27.03.2022 11:30 Ответить
Це транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т із термобаричними зарядами для реактивної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" 😡
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27.03.2022 11:34 Ответить
Теперь осталось ПУ затрофееть для комплекту)
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27.03.2022 12:04 Ответить
Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т

https://streamable.com/h137na

Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т предназначена для транспортировки НУРС, заряжания и разряжания пусковой установки (см. фото) . Представляет собой комплект погрузочно-разгрузочных устройств, размещенных на гусеничной базе. ТЗМ-Т представляет собой боевое транспортное средство и включает в себя основные составные части:

доработанное шасси танка типа Т-72А;
кран-манипулятор;
гидропривод крана-манипулятора;
съёмную бронезащиту боекомплекта;
оборудование для механизма заряжания;
специальное оборудование для укладки НУРС;
средства связи;
дневные и ночные приборы наблюдения;
систему защиты от оружия массового поражения;
противопожарное оборудование;
вооружение и боеприпасы;
табельное имущество и ЗИП.
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27.03.2022 12:35 Ответить
Говорят Чернобаевка-11.
Надеюсь правда
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27.03.2022 11:30 Ответить
на униан да есть инфа, снова от Арестовича..., если очень грустно - надо себя спросить, а что там Чернобаевка и она стабильно тебя порадует...
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27.03.2022 11:45 Ответить
Российский корабль пошел в заданном направлении! Как украинская армия уничтожила российский военный корабль в Бердянске
видео - https://www.youtube.com/watch?v=Tk4W9Rjhmi4
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27.03.2022 11:32 Ответить
У в а г а! Загроза депортації!

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:34 Ответить
Ще Сталін хотів депортувати українців з України. ***** втілює це в життя.
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27.03.2022 11:40 Ответить
ZEкапут.
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27.03.2022 11:38 Ответить
отi iхнi буковки зю тре кацапам на лобi вирiзати
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27.03.2022 11:47 Ответить
як пропуск на "концерт" кобздона.
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27.03.2022 11:59 Ответить
красивое
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27.03.2022 11:47 Ответить
Пасутся в стойле животные.устраивают тылы снабжения в селах у ферм.Теленка накормить.
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27.03.2022 11:52 Ответить
Дуже мені сподобалось формулювання Євгенія Ройзмана, колишнього мера Є-бурга - Вот такая вам ****** на Vоротник!
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27.03.2022 11:53 Ответить
Харьковчане, вьІ супер. Снимаю перед вами шляпу.
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27.03.2022 13:42 Ответить
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 14:01 Ответить
 
 