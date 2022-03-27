ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В воскресенье, 27 марта, Вооруженные Силы Украины освободили еще один населенный пункт в Харьковской области от оккупации. Украинские военные выбили из села Гусаровка русских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Гусаровка. Была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа. Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожены. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню", - говорится в сообщении.
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