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ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В воскресенье, 27 марта, Вооруженные Силы Украины освободили еще один населенный пункт в Харьковской области от оккупации. Украинские военные выбили из села Гусаровка русских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Гусаровка. Была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа. Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожены. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ повредили Менору под Харьковом. Жду, что Израиль осудит это варварство - Кулеба. ФОТО

ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 01
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 02
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 03

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ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 04
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 05


ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 06
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 07
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 08
ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
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27.03.2022 11:42
+21
Свято триває...
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27.03.2022 11:42
+20
Кріволапов, Косоротов, Жопоруков тощо. Кацапи, сер
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27.03.2022 11:51
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Свято триває...
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27.03.2022 11:42 Ответить
Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
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27.03.2022 11:42 Ответить
Это какой-то ефер, не обращайте внимания.
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27.03.2022 11:46 Ответить
Кріволапов, Косоротов, Жопоруков тощо. Кацапи, сер
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27.03.2022 11:51 Ответить
Коровы на фото - это жесть!
Орков как "корова языком слизала"
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27.03.2022 11:44 Ответить
Слава Б-гу, коровы целы. Хоть молоко будет, если сено не попалили мокшанские людоеды.
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27.03.2022 11:45 Ответить
просьба не писать "расийские военные"... они не достойны называться военными... надо писать "свинорылокозломордые мрази, оккупанты и убийцы без чести и совести"...
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27.03.2022 11:46 Ответить
Треба ще когось, щоб тих корів подоїв. Бо можуть померти (орки дохнуть, а корови помирають).
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27.03.2022 12:14 Ответить
Перепрошую, цензор глючить. Не туди потрапив мій комент.
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27.03.2022 12:15 Ответить
Можно просто - фашисты
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27.03.2022 12:16 Ответить
Молодці ! Слава нашим захисникам ! смерть рашиським окупантам.
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27.03.2022 11:47 Ответить
На карті показали би... Як там з ізюмським виступом?
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27.03.2022 11:47 Ответить
то вже близько до Ізюму
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27.03.2022 11:58 Ответить
Ізюмський шлях...
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27.03.2022 12:26 Ответить
https://liveuamap.com
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27.03.2022 12:19 Ответить
Була ще краща карта, де звільнені території синім коліром позначували, але її чомусь гугл ліквідував. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ROxxPyw0nPAa5HDAABCBU-IDECabGw3-&ll=46.76972324558019%2C35.28327550530106&z=7
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27.03.2022 15:08 Ответить
в принципі, й тієї достатньо, щоб самому оцінювати відносний перебіг ситуації, не залежачи від "інтернет икспердів" любого рангу з усих сторін ))
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27.03.2022 15:24 Ответить
Добра новина ! Слава ЗСУ!!!
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27.03.2022 11:48 Ответить
руський спецназ за коровами думав сховатися ? не тут то було
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27.03.2022 11:51 Ответить
Наш ДОЛГ ,убить ВСЕХ оккупантов ,ВСЕХ мразей ватных до единого .
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27.03.2022 11:52 Ответить
Учитывая количество уничтоженной техники и ваты именно во время нашего наступления а не обороны, я думаю Украине союзники уже передали много такого оружия про которое не сообщают
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27.03.2022 11:54 Ответить
Це добре, що не повідомляють. Нарешті начились не триндіть, та й москалі сюрпризи отримують. Наші захисники- Герої!
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27.03.2022 12:36 Ответить
Коровы танков не боятся.
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27.03.2022 12:03 Ответить
На самому верхньому фото зображена заряжаюча машина до ТОР Солнцепек. Всіх хто воює проти українців на вогнеметах мають бути знищені і живими в полон не братися...
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27.03.2022 12:55 Ответить
По фото у них там опорний пункт був.Гади окопались .Нычого тепер точно вкопались на 2 метра.
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27.03.2022 13:09 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:37 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показать весь комментарий
28.03.2022 02:37 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показать весь комментарий
28.03.2022 02:37 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показать весь комментарий
28.03.2022 02:38 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Ответить
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.
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28.03.2022 02:38 Ответить
Одни и те же фото в разных статьях. В одной- освободили Гусаровку (что очень хорошо), в другой- разбили колонну. Если эти победы взаимосвязаны, то зачем подавать эту новость кусками. Хотя, судя по фото, разбили не колонну, а уничтожили технику фашистов в бою во время освобождения Гусаровки.
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28.03.2022 12:24 Ответить
 
 