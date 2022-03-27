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боеприпасы (1944) граната (952) Киев (24552) Метрополитен (967) Нацполиция (15749)

В метро Киева задержали мужчину с боеприпасами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Мужчина пытался пронести на станцию метро гранату и патроны. Теперь он может сесть на 7 лет.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"При проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена, правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны. В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату", - говорится в сообщении.

Мужчина – 25-летний уроженец Житомирщины.

Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В метро Киева задержали мужчину с боеприпасами 01
В метро Киева задержали мужчину с боеприпасами 02
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Топ комментарии
+17
Подивіться на запал гранати, він вкручений при тому що граната в сумці, так носять гранати лише ідіоти.
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27.03.2022 11:47
+13
Якщо не терорист, то останній дурень...
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27.03.2022 11:49
+9
Видок у типа туповатый. Наверное таким и является ещё и срок получит.
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27.03.2022 11:50
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На мило пустить
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27.03.2022 11:43 Ответить
Чому на мило? Може просто не дуже розумний чувак, який найшов трохи патронів і гранату і вирішив залашити собі, нас після війни такі випадки роками будуть переслідувати.
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27.03.2022 11:46 Ответить
Подивіться на запал гранати, він вкручений при тому що граната в сумці, так носять гранати лише ідіоти.
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27.03.2022 11:47 Ответить
якраз запал і прикручений
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27.03.2022 12:32 Ответить
А я що написав?
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27.03.2022 12:39 Ответить
Вибачають ,зір підводить.
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27.03.2022 19:33 Ответить
идиоты как раз носят запал и гранату раздельно, у запала лёгкое нажатие превращается в минус кисть руки...
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27.03.2022 12:38 Ответить
Идиоты как раз не знают что гранаты в сумке без запалов носится должны.
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27.03.2022 12:40 Ответить
В метро люди живут, в том числе дети и женщины, и даже если он ничего не замыслил плохого, то нужна проверка , которая в любом случае неотменит того что он *******.
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27.03.2022 11:58 Ответить
і навіщо йому в метро патрони і гранати? хоче десь постріляти повзривати, най ....є на фронт. в
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27.03.2022 12:06 Ответить
Ви вчора народилися? Думаєте ідіотів на світі мало?
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27.03.2022 12:10 Ответить
і що, нам тепер через ідіотів кров"ю вічно умиватися?
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27.03.2022 12:44 Ответить
Не знаю, я ж не оправдую його, просто кажу ще це звичайний ідіот а не "диверсант", зателефонуйте у поліцію Києва і уточніть що з ним будуть робити.
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27.03.2022 12:51 Ответить
а если тревога-на улице сумку оставить?
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27.03.2022 12:20 Ответить
от його затримали і зараз все з"ясують.
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27.03.2022 12:47 Ответить
его уже ботоксом накачали, щеки как у ху*ла
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27.03.2022 12:26 Ответить
Якщо слухати мера Славутича, що поліція вирішила здатись,то все від поліції не сприймається як факти. Це справа СБУ ,багато відео, як сама поліція зводить старі рахунки ,прикриваючись війною.
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27.03.2022 11:48 Ответить
А де тут про Славутич?
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27.03.2022 11:56 Ответить
Якщо не терорист, то останній дурень...
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27.03.2022 11:49 Ответить
Більш за все, дурень!
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27.03.2022 11:50 Ответить
Набор в сумке не для теракта.Может человек делал запас с добрых намерений,для этого есть органы,пусть разбираются.
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27.03.2022 12:18 Ответить
Видок у типа туповатый. Наверное таким и является ещё и срок получит.
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27.03.2022 11:50 Ответить
Отрубить голову .
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27.03.2022 11:50 Ответить
Що за мудак?
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27.03.2022 11:52 Ответить
Странно это выглядит, несколько недель назад автоматы и патроны в Киева с грузовиков всем раздавили, а поймали парня с житомирщины грозят сем лет дать, за что? он диверсант, террорист хотел может кого убить?
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27.03.2022 11:53 Ответить
просто тупой. оставь дома придет время пригодится.
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27.03.2022 11:57 Ответить
патаму шо в белом пальто посреди войны
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27.03.2022 11:59 Ответить
Был в Абхазии на работе 2013г.
Там почти у каждого дома АКМ.
Как свадьба или день рождения и начинают вечером в воздух салютовать.
Товарищь ходил к абхазу знакомому пострелять з РПК в море.
Ну а так все тихо.
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27.03.2022 12:01 Ответить
в метро люди ховються від бомб, навіщо йому в метро патони і граната, комусь він їх ніс?
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27.03.2022 12:07 Ответить
не всем, а тербату
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27.03.2022 12:09 Ответить
По всей вероятности безмозглый дурачок , высечь розгами ,и на штрафные работы...
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27.03.2022 11:55 Ответить
Запасливий чувак. Шоб було.
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27.03.2022 11:59 Ответить
комусь ніс патрони і гранати?
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27.03.2022 12:08 Ответить
Сволота диверсійна
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27.03.2022 12:13 Ответить
Та по одежке видно, что за пассажир. Нормальный пацан такой куртец никогда не купит.
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27.03.2022 13:23 Ответить
 
 