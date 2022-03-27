В метро Киева задержали мужчину с боеприпасами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Мужчина пытался пронести на станцию метро гранату и патроны. Теперь он может сесть на 7 лет.
Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
"При проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена, правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны. В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату", - говорится в сообщении.
Мужчина – 25-летний уроженец Житомирщины.
Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+17 Назар Курта ee81fae2
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+13 Петро Удеч
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+9 Саша Пончик
показать весь комментарий27.03.2022 11:50
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Там почти у каждого дома АКМ.
Как свадьба или день рождения и начинают вечером в воздух салютовать.
Товарищь ходил к абхазу знакомому пострелять з РПК в море.
Ну а так все тихо.