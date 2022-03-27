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В Лисичанске задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении ВСУ, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Лисичанске оперативниками задержан мужчина, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

Как отмечается, полицейские Луганской области продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, осуществляют патрулирование и обнаружение мародеров.

В Лисичанске задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении ВСУ, - ОВА 01

В областной полиции сообщают, что за прошедшие сутки россияне совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и поселки Новотошковское.

Обстрелами повреждены 16 объектов инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрелов произошли пожары.
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Топ комментарии
+25
А можно просто повесить за измену, не тратив пуль?
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27.03.2022 12:59
+21
отбить ливер и лишить зрения . Времена нынче жёсткие
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27.03.2022 12:58
+14
Чому не ЗАСТРЕЛЯТЬ? Це Показово і Повчально для інших зрадників
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27.03.2022 13:02
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отбить ливер и лишить зрения . Времена нынче жёсткие
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27.03.2022 12:58 Ответить
А можно просто повесить за измену, не тратив пуль?
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27.03.2022 12:59 Ответить
зачем ? Пусть живёт .Слепым . И другим расскажет за что из него сделали кота Базилио .
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27.03.2022 13:13 Ответить
Воно ,придумає історію у якій воно хегой і буде вимагати поваги та нагороди! Тільки пристрелити та закопати!! І без варіантів!!)))
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27.03.2022 13:46 Ответить
в такой ситуацией он быстрей подохнет от голода , чем придумает себе сказочку . И вот когда будет подыхать , тогда и начнёт думать . А на груди повесить табличку - предатель .
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27.03.2022 14:34 Ответить
В вы, батенька, гуманист.
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27.03.2022 13:24 Ответить
показательную порку суке по новому закону
просто чтоб другим неповадно
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27.03.2022 12:59 Ответить
Прогнати по мінному полю.
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27.03.2022 12:59 Ответить
Чому не ЗАСТРЕЛЯТЬ? Це Показово і Повчально для інших зрадників
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27.03.2022 13:02 Ответить
Куля в лоб.
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27.03.2022 13:08 Ответить
Зараз почнуть апелювати до гуманності, до західних цінностей... А західно-цінносне мовчання на вбивства українських дітей, це гуманно, по-людськи?
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27.03.2022 13:13 Ответить
за месяц боевых действий,ни одного расстрелянного мародёра или шпиона или вот такого наводчика. а почему? а на кой хер они нужны?
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27.03.2022 13:16 Ответить
я думаю що не все так "однозначно". навіщо забруднювати інформаційний простір тим куди поділась ця тварюка? спіймали і добре. а що з ним сталось? та хто зна. хоча і мені дуже цікаво.
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27.03.2022 14:16 Ответить
Лишить гражданства Украины и депортировать в паРашу.
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27.03.2022 13:18 Ответить
По частинах.
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27.03.2022 13:24 Ответить
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27.03.2022 13:43 Ответить
на кол суку!
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27.03.2022 14:17 Ответить
 
 