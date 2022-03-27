Во время выполнения боевого задания в Черниговской области погиб боец Добровольческого батальона "Карпатська Січ" Ярослав Бойко. ВИДЕО+ФОТО

Во время выполнения боевого задания в Черниговской области погиб боец Добровольческого батальона "Карпатська Січ" Ярослав Бойко, позывной Яр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатська Січ" в фейсбуке, Бойко Ярослав Петрович родился 12.12.1981 года в с. Большая Волнянка Таращанского р-на Киевской обл.

"Группа из трех бойцов, возглавляемая Яром, выполнила боевое задание по разведке местности: определили передовой рубеж сил противника и передали информацию о формировании и местонахождении колонны врага.

Возвращаясь с задачи, состоялся прямой контакт с боевым сопровождением колонны московитов. Разведгруппа вступила в бой с превосходящими силами противника.

Друг Яр погиб, как настоящий Воин и настоящий Герой с оружием в руках защищая свою землю", - говорится в сообщении.

У воина осталась жена и двое детей – дочь 7 лет и сын 6 лет.

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