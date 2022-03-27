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Во время выполнения боевого задания в Черниговской области погиб боец Добровольческого батальона "Карпатська Січ" Ярослав Бойко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время выполнения боевого задания в Черниговской области погиб боец Добровольческого батальона "Карпатська Січ" Ярослав Бойко, позывной Яр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатська Січ" в фейсбуке, Бойко Ярослав Петрович родился 12.12.1981 года в с. Большая Волнянка Таращанского р-на Киевской обл.

"Группа из трех бойцов, возглавляемая Яром, выполнила боевое задание по разведке местности: определили передовой рубеж сил противника и передали информацию о формировании и местонахождении колонны врага.

Возвращаясь с задачи, состоялся прямой контакт с боевым сопровождением колонны московитов. Разведгруппа вступила в бой с превосходящими силами противника.

Друг Яр погиб, как настоящий Воин и настоящий Герой с оружием в руках защищая свою землю", - говорится в сообщении.

У воина осталась жена и двое детей – дочь 7 лет и сын 6 лет.

Во время выполнения боевого задания в Черниговской области погиб боец Добровольческого батальона Карпатська Січ Ярослав Бойко 01

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Топ комментарии
+44
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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27.03.2022 13:41
+38
Вечная память Герою!
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27.03.2022 13:40
+24
Украіна сумує за нашими Героями ....😪😪😪
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27.03.2022 13:42
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Вечная память Герою!
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27.03.2022 13:40 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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27.03.2022 13:41 Ответить
Украіна сумує за нашими Героями ....😪😪😪
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27.03.2022 13:42 Ответить
Спасибо, брат мы отомстим!
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27.03.2022 13:43 Ответить
Каждое имя будет наравне с великим титанами прошлого - СЛАВА Киевской Руси, Галицко-Волынскому Княжеству, Запорожцам, УНР + ЗУНР, УПА. их имена будут легендами, гордостью будущих веков. а мокшандия ****** будет сраться от слов Азов, Айдар, Правый Сектор еще столетия, если выживет, надеюсь не выживет ни одна москальская тварь
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27.03.2022 13:48 Ответить
Пам'ятаймо...
Помстімося!
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27.03.2022 13:51 Ответить
Господи! Куди ти дивишся. Гинуть найкращі.
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27.03.2022 13:55 Ответить
Святая память Героям Украины. Оркам лютая смерть
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27.03.2022 13:56 Ответить
Слава герою!
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27.03.2022 14:16 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat' tobi,Ukrains'kiy Voine !
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27.03.2022 14:18 Ответить
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27.03.2022 14:53 Ответить
Павшому Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
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27.03.2022 15:10 Ответить
Вічна пам'ять! Герої не вмирають!
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27.03.2022 15:21 Ответить
Вічна память Герою. Царство Небесне.
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27.03.2022 15:27 Ответить
 
 