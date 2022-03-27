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Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия не должна избежать ответственности за все те преступления, совершенные ее оккупационными войсками с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - отметил глава государства.

Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 01

Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 02
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 03
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 04
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 05
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 06
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 07
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 08
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 09

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Топ комментарии
+21
Любий Зеля! А на кому відповідальність за те, що москалі вільно вийшли з кримського перешийку і через 4 години взяли Нову Каховку? А потім взяли в облогу Марік і вбили тисячи цивільних. Не підкажеш? Вже місяць війна йде. Скажи, на кому відповідальність за цей злочин?
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27.03.2022 14:19
+17
Займайся, Вова...
Бо все залежить від доказів, які ми зараз збираємо по гарячих слідах.
Змусь відповідних людей працювати. підключай іноземців.
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27.03.2022 14:07
+14
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 14:07
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Займайся, Вова...
Бо все залежить від доказів, які ми зараз збираємо по гарячих слідах.
Змусь відповідних людей працювати. підключай іноземців.
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27.03.2022 14:07 Ответить
Доказів?
Боюсь в таких справах докази нічого не вирішують...
Для прикладу скількох депутатів засуджених за корупцію ви знаєте?
От і тут, політична воля і апарат примусу... Якщо немає апарата примусу, то ніколи винного до відповідальності не притягнуть. Я слабо вірю в можливість засудити власника ядерних ракет... Ну от не було такого, і навряд чи буде...
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27.03.2022 14:34 Ответить
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 14:07 Ответить
Суд Божий их в любом случае догонит, ну а МЫ можем только ему усердно помогать, чтобы терпилы быстренько не бегали, а как им и положено - передвигались на четвереньках..
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27.03.2022 14:11 Ответить
Хто наказав розмінувати кримський перешийок щоб кацапи заїхали по ньому на материк?
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27.03.2022 14:12 Ответить
Ніхто.
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27.03.2022 14:13 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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27.03.2022 14:12 Ответить
Як можна денацифікувати отару?
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27.03.2022 14:53 Ответить
Mogila!!!
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27.03.2022 15:31 Ответить
Голодом і холодом.
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27.03.2022 18:03 Ответить
Та нє, їх голодом не замориш: Импортозамещение: россиянам предлагают вместо мяса есть дождевых червей
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27.03.2022 20:46 Ответить
Їх денацифікує порожній холодильник.
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27.03.2022 14:57 Ответить
Кадры как будто взяты из второй мировой. Даже не верится что это 2022 год.
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27.03.2022 14:12 Ответить
Надішліть всі фото до Угорщини нехай патріоти клеять на лоба Орбану і ширять по всій їхній країні там вибори скоро і шпигун путіна не має пройти
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27.03.2022 14:13 Ответить
Наші патріоти вже газову трубу порізали на металолом?
Чи то інше??? Транзит Газу, то можна...
І ракет ми набудували... Що тепер аж просимо дайте, що небудь...
Я думаю що нам не варто перегнати палку з проханнями... Та ж Угорщина нам нічого не винна... І не треба розповідати, що вони наступні, коли транзит газу ми не перекрили...хоча війна уже йде.
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27.03.2022 14:37 Ответить
ВАся, Васю, Европа призупинила газ купувати, і далі не буде, а ми виконуємо тільки транзитні послуги , купили -не купили газ, не залежно від об'єму, а нам гроші давай, так в контракті, на декілька років. Це нам не вигідно ?
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27.03.2022 15:00 Ответить
Так Угорщині теж вигідно. Чому ми від них щось вимагаємо... Скільки за 1000 кубів газу отримує параша доходів, і скільки отримуємо ми за транзит 1000 кубів знаєте?
От через таких як ви, нас і називають хитрожопими...
І під час війни торгувати з окупантом, а ви ще й виправдовуєте це...
Ви чий? Десь з нафтогазу? Як на мене цинічнішого негідника, я тут ще не зустрічав... Мертві діти вночі не сняться?
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27.03.2022 15:20 Ответить
Васю, ти нічого не зрозумів. Газ по трубопроводу не постачається, а гроші стягуються. Тобі треба щоби вони не платили гроші нам за за ніухя ? Ні за що з них гроші не брати ? По репараціях теж ?
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27.03.2022 16:01 Ответить
А хто буде нести відповідальність за загибіль своїх громадян, коли їх попереджали про війну, а ті не вірили "не нагнєтайтє" й так далі. Хто буде нести відповідальність за недбалість до власної армії напередодні війни, за повний негілізм по відношенню до обороноздатності власної країни? Хто буде нести відповідальність за смерті українськиї дітей?!!!
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27.03.2022 14:14 Ответить
Хто винен той й буде. Відібються Патріоти від рашисстів потім дійде час до внутрішніх ган#онів.
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27.03.2022 14:30 Ответить
А роботи по зачисткі тут - не початий край!
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27.03.2022 14:49 Ответить
Eto ocen trudnaja i nuznaja rabota, daze unas Latvija ne dokanca setim sprailis
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27.03.2022 15:36 Ответить
украинцы и русские точно не один народ.

потому что украинцы в демократии хотят жить, а русские в диктатуре.
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27.03.2022 14:17 Ответить
украинцы - нация.... русня - *********.... там нет руцких... это миф...как и все руцкое...
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27.03.2022 14:36 Ответить
Любий Зеля! А на кому відповідальність за те, що москалі вільно вийшли з кримського перешийку і через 4 години взяли Нову Каховку? А потім взяли в облогу Марік і вбили тисячи цивільних. Не підкажеш? Вже місяць війна йде. Скажи, на кому відповідальність за цей злочин?
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27.03.2022 14:19 Ответить
Да это такой фейл, не передать словами. Сейчас удержи бы перешеек, была абсолютно другая ситуация.
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27.03.2022 14:31 Ответить
Таки так,є репортаж з Херсону в *Новій газеті*,як в 1й день війни вся призначена зелена *плесень*(поліція,прокуратура,суди,сбу)на чолі з губером драпонула з міста.
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27.03.2022 15:19 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
26 мар.



Люди, которые до последнего рассказывали, что Путин не нападёт на Украину, сейчас рассказывают нам о том, что происходит в бункере
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27.03.2022 14:20 Ответить
Все це лише у випадку військової перемоги хоча б на власній території. При капітуляції не буде ні відповідальності за злочини, ні допомоги заходу у відбудові країни, ні, звісно, перза з його кодлом.
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27.03.2022 14:29 Ответить
Знову це гнусаве чмо,зникни вже назавжд
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27.03.2022 14:31 Ответить
А що мають відповісти ті хто зірвав розвиток ЗСУ, хто дав наказ розмінування, хто ігнорував попередження про напад рашисстов, хто казав "нєнашнітайтє" ..... усіх Українці пам'ятають, сподіваюсь ніхто не уникне відповідальності після перемоги України!
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27.03.2022 14:35 Ответить
ответственность должна быть у Московии одна .Развал до основания не только империи , но и мацковского Кремля .Как в своё время развалили Бастилию . Именно из Кремля вытекает всякое кровавое мракобесие .
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27.03.2022 14:37 Ответить


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27.03.2022 14:38 Ответить
До речі! Сумам так і не дали "місто-герой"? А Суми одними з перших почали бої з орками і стримували прориви колон орків на Київ і Харків. Чому Суми досі не місто-герой?
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27.03.2022 14:59 Ответить
так! я про це..."волав" ще в перший день...ЧОМУ ??? в мене нема відповіді..
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27.03.2022 15:02 Ответить
Mozet ochen silno pomesali pridateljam Ukraini svobodno propustit fasistov *****-raiji putina *****? Vot i nedajut...
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27.03.2022 15:45 Ответить
не знаю... все может быть...но город ДОСТОИН быть Героем! (однозначно!)
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27.03.2022 16:00 Ответить
Soglasen, sudja potomu chto chital...
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27.03.2022 16:11 Ответить
перемогою над московією має бути знищення цієї імперії, розвал її та встановлення зовнішнього управління за европейською частиною цього монстра.
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27.03.2022 14:43 Ответить
Зайшла на його сторінку. Невже він досі думає,що має рейтинг і репутацію. Ні одного адекватного комента. Тільки смайлики і оди. Війну виграє Армія, докази зберуть специ,а офіс то це питання майбутнього і грабель
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27.03.2022 14:51 Ответить
Сдохните, твари. Сдохните.
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27.03.2022 14:56 Ответить
Я бы на месте западных партнёров наложила санкции на ЗЕ и всю его ЗЕшоблу до победы Украины. Хотя бы за оскорбления и неуважение со стороны этой самой ЗЕшоблы. Если все счета, офшоры и майно будет под санкциями, то 100% ЗЕшобла никуда не здрыснет и будут патриотами по неволе. Эх, мечты-мечты
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27.03.2022 15:11 Ответить
Ау
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28.03.2022 02:20 Ответить
Ау
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28.03.2022 02:20 Ответить
 
 