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Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не должна избежать ответственности за все те преступления, совершенные ее оккупационными войсками с начала вторжения в Украину.
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+21 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий27.03.2022 14:19
+17 Ksenia VB
показать весь комментарий27.03.2022 14:07
+14 alex j
показать весь комментарий27.03.2022 14:07
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Пожалуйста, подождите...
Бо все залежить від доказів, які ми зараз збираємо по гарячих слідах.
Змусь відповідних людей працювати. підключай іноземців.
Боюсь в таких справах докази нічого не вирішують...
Для прикладу скількох депутатів засуджених за корупцію ви знаєте?
От і тут, політична воля і апарат примусу... Якщо немає апарата примусу, то ніколи винного до відповідальності не притягнуть. Я слабо вірю в можливість засудити власника ядерних ракет... Ну от не було такого, і навряд чи буде...
Чи то інше??? Транзит Газу, то можна...
І ракет ми набудували... Що тепер аж просимо дайте, що небудь...
Я думаю що нам не варто перегнати палку з проханнями... Та ж Угорщина нам нічого не винна... І не треба розповідати, що вони наступні, коли транзит газу ми не перекрили...хоча війна уже йде.
От через таких як ви, нас і називають хитрожопими...
І під час війни торгувати з окупантом, а ви ще й виправдовуєте це...
Ви чий? Десь з нафтогазу? Як на мене цинічнішого негідника, я тут ще не зустрічав... Мертві діти вночі не сняться?
потому что украинцы в демократии хотят жить, а русские в диктатуре.
@_Fashington
·
26 мар.
Люди, которые до последнего рассказывали, что Путин не нападёт на Украину, сейчас рассказывают нам о том, что происходит в бункере