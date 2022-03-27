Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Россия не должна избежать ответственности за все те преступления, совершенные ее оккупационными войсками с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - отметил глава государства.

















Читайте также: Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский