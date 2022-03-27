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Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных "Урала" и уничтожили два вражеских "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Північ".

Как отмечается, эти два грузовика влетели в копеечку РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.

"Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков. Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов. Ребята уверяют, что продолжают и дальше работать над скорой победой", - сказано в сообщении.

Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных Урала и уничтожили два вражеских Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК Північ 01

Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных Урала и уничтожили два вражеских Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК Північ 02
Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных Урала и уничтожили два вражеских Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК Північ 03
Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных Урала и уничтожили два вражеских Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК Північ 04
Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных Урала и уничтожили два вражеских Тигра, танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК Північ 05
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Топ комментарии
+72
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27.03.2022 14:55
+69
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27.03.2022 14:57
+52
Молодцы парни хорошая добыча.
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27.03.2022 14:55
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27.03.2022 14:55 Ответить
Героям Слава ! Слава Нации ! Смерть рашистской *********!
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27.03.2022 16:40 Ответить
Молодцы парни хорошая добыча.
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27.03.2022 14:55 Ответить
Полутались норм ...
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27.03.2022 14:58 Ответить
Ска. А резина в Урала Белшина !!!
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27.03.2022 15:00 Ответить
Беляшина
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27.03.2022 15:47 Ответить
Направить письменное обращение в адрес руководства ОАО «Белшина» можно по адресу: ш. Минское, 4, г.Бобруйск, 213824, Могилёвская область, Республика Беларусь.

З подякою!
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27.03.2022 16:10 Ответить
Або тут прямо з сайту... там ы файли можно вставити з фоточками "Уралу" та цими шинами.
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27.03.2022 16:13 Ответить
Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі на росії.(с)

хай радіють тому що є
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27.03.2022 16:46 Ответить
МО РФ продолжает милитаризировать Украину!
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27.03.2022 14:56 Ответить
усіляким гівном !

ви подивіться на цей броньований Ура, радіатор котрого якийсь розумний алень воділа цілком слушно самотужки для захисту намостирив якимись профілями гіпсокартону
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27.03.2022 16:32 Ответить
Красунчики. Бережи вас Господь.
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27.03.2022 14:56 Ответить
Танки в окупантів знов відібрав дід Панас...
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27.03.2022 14:57 Ответить
Самый сок 2

Ночной кошмар бурятских танков.
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27.03.2022 15:34 Ответить
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27.03.2022 14:57 Ответить
Двенадцать бойцов Росгвардии из Краснодарского края во главе со своим командиром капитаном полиции Фаридом Читавом отказались выполнять приказ о пересечении границы Украины, указав на его незаконность. Ведь Росгвардия имеет право действовать только в пределах российской территории. По результатам служебной проверки эти омоновцы были уволены и теперь собираются обжаловать свое увольнение. Их адвокат Михаил Беньяш получил уже две с половиной сотни подобных обращений со всей страны.
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27.03.2022 14:58 Ответить
Неплохой улов)
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27.03.2022 14:58 Ответить
Техніка нам точно згодиться...
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27.03.2022 15:00 Ответить
Топхадо? Или на коком языге это написано?
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27.03.2022 15:01 Ответить
Все правильно. Так і вимовляється.
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27.03.2022 15:05 Ответить
На руzzком.
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27.03.2022 15:05 Ответить
Топгадо. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
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27.03.2022 15:32 Ответить
Очень хорошо ! Слава Украине !
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27.03.2022 15:03 Ответить
Та що ж це за демілітаризація така??!
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27.03.2022 15:04 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 15:08 Ответить
Такими темпами скоро уже придется технику полякам отдавать или на что то нужное обменивать
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27.03.2022 15:10 Ответить
Могут проколоть шины, закидать машину камнями: как встречают российских дальнобойщиков в Литвеhttps://www.youtube.com/watch?v=Xh2yaOLGntc
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27.03.2022 15:17 Ответить
Чернігів тримайтесь!
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27.03.2022 15:44 Ответить
Российская армия была горда выпуская Торнадо, а я буду горда тем, что с помощью Торнадо Украинские герои отправят захватчиков по уже известному адресу
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27.03.2022 15:49 Ответить
Машины отдать
батальону "Торнадо"!
На них даже лейблы
менять не надо!
Владимир Маяковский
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27.03.2022 15:52 Ответить
Гума практично біз пробігу, салон в ідеальному стані, кузов без жодної подряпини
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27.03.2022 16:28 Ответить
 
 