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В бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона "Харьков-1" майор полиции Сергей Янголенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В бою за Харьков погиб Сергей Янголенко, майор полиции, командир добровольческого батальона "Харьков-1" в 2014-2015 годах, с 2018 года несший службу в Донецкой области, был начальником Дружковского отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За освобождение г. Волноваха в 2014 году батальоном "Харьков-1" совместно с батальоном "Слобожанщина", которым командовал брат Сергея, Андрей Янголенко, был награжден огнестрельным оружием министром МВД Аваковым А.Б., а также государственной наградой - медалью "За службу Украине" указом президента Украины Порошенко П.А.

С началом войны 24 февраля 2022 года Сергей Янголенко присоединился к рядам возрожденного батальона "Слобожанщина", выполнял задания на передовой и погиб в бою с врагами 25 марта 2022 года.

Сергей был полностью уверен в победе Украины в войне против России. Все его бойцы должны продолжать борьбу и добиться нашей общей мечты.

У Сергея осталось двое маленьких детей – папина доченька Софийка 5 лет и маленький сынишка Святослав 11 месяцев, которых он безгранично любил, и безгранично любящая его жена Оля.

В бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона Харьков-1 майор полиции Сергей Янголенко 01

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Топ комментарии
+63
Світла пам'ять українському Лицарю.
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27.03.2022 15:30
+49
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27.03.2022 15:29
+30
Душа і серце рвуться від болю, що гинуть наші соколики. Царство небесне і вічна пам'ять тобі, синочку і всім Героям, які віддали життя, будь проклята рашинська сатана.
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27.03.2022 15:36
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27.03.2022 15:29 Ответить
Світла пам'ять українському Лицарю.
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27.03.2022 15:30 Ответить
Душа і серце рвуться від болю, що гинуть наші соколики. Царство небесне і вічна пам'ять тобі, синочку і всім Героям, які віддали життя, будь проклята рашинська сатана.
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27.03.2022 15:36 Ответить
Українська нація має пам'ятати кожного героя полеглого за волю України...
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27.03.2022 15:37 Ответить
нема слів...
яка ж світла Людина.... була.... та світла пам"ять має жити в поколіннях...
Царство Небесне...ГЕРОЮ !
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27.03.2022 15:37 Ответить
у нас умирают лучшие, лучший генофонд, смелые, образованные, красивые, непродажные. а у москальни дохнут буряты, чеченцы, и мальчишки призывники... ******
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27.03.2022 15:52 Ответить
Світла пам"ять ГЕРОЮ ! Смерть нащадкам Чингиза !
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27.03.2022 15:56 Ответить
Вічна память Герою України! 😢
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27.03.2022 16:32 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.03.2022 16:40 Ответить
Вечная память Герою ! 🙏Светлая память и низкий поклон !💙💛❤️
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27.03.2022 16:50 Ответить
Тетяна Чорновол

Вчора о 12:24 ·



Вночі загинув мій друг. Найкращий друг -Сергій Янголенко
В 2014 командував батальоном, який відстояв Волноваху.Загинув, захищаючи рідний Харків...Слава героям!
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27.03.2022 17:26 Ответить
Слів нема... тільки сльози....
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27.03.2022 17:37 Ответить
Світла пам'ять Захисникам України, загиблим за Свободу України !!!
смерть московітам в Україні!!,
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27.03.2022 19:31 Ответить
 
 